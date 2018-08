Cambá Cuá venció a Ferroviario y le pone presión a Curupay

En el inicio de la 9ª fecha del Torneo Oficial de la Primera División "A" de la Liga Correntina de Fútbol, Cambá Cuá superó a Ferroviario por 3 a 2, y recuperó el liderazgo del certamen, aunque esta tarde Curupay lo puede superar si derrota al entonado San Jorge. En la "B" manda Deportivo Empedrado.

Era el partido esperado del sábado y en líneas generales cubrió las expectativas porque tanto Ferroviario como Cambá Cuá protagonizaron un juego con alternativas cambiantes, que finalizó con la victoria de este último por 3 a 2, luego de estar un gol abajo. Así sumó tres puntos que le permitieron volver a ser el puntero del Oficial A.



No le fue fácil a “Camba” lograr el triunfo porque Ferroviario le planteó un buen primer tiempo, con la tenencia de la pelota mediante el quite y distribución de Osvaldo Chávez en el mediocampo, secundado por la defensa, la habilidad de Lucio Gómez, más el despliegue de Escalante. El “verdolaga” se puso en ventaja a los 8’ mediante un buen desborde y centro de Facundo Escalante que conectó entrando por el medio Martín Kuchak y estuvo cerca del segundo con una buena acción colectiva que definió Zabala y la pelota salió, apenas ancho junto a la base del poste.



Rápido de reflejos, el entrenador Walter Zacarías dispuso que Cambá Cuá presione más arriba en el segundo tiempo. Hizo entrar a un delantero (Solís) por un defensor (Montichelli) y con este esquema más ofensivo mejoró el equipo. Así, luego de un tiro libre de Walter Ramos apenas alto, empató a los 10’ cuando De Souza sacó provecho de una vacilación defensiva, encaró en el área y el arquero “lo llevó puesto”. El mismo De Souza con remate bajo cambió el penal por gol.



Intentó retomar el control del juego Ferro y tuvo una situación clara de gol cuando a los 15’ Lucio Gómez metió el pase vertical para Kuchak y el remate de éste se fue sobre el travesaño. Sin embargo se lo veía mejor a Camba Cuá, con Gustavo Ojeda y Ramos manejando la pelota con criterio, buscando preferentemente a De Souza que se movía por el frente de ataque, mientras Guillermo Barreto jugaba de punta y Fernando González abría la cancha por el sector derecho.



A los 25’ Ramos la puso para Barreto que tiró por arriba apenas desviado. Hasta que a los 38’ De Souza ejecutó un tiro libre, dio rebote Ariel Crisosto y de arremetida Rodrigo Valdovinos puso en ventaja a su equipo. A los 44’ fue Barreto quien ejecutó el tiro libre que venció las manos del arquero de Ferro anotando el tercer gol y sobre el cierre Lucio Gómez ejecutó con maestría un tiro libre y descontó para Ferro, pero no le alcanzó.



El resto de los partidos



Con su triunfo sobre Mburucuyá por 2 a 1, Popular se recuperó del traspié ante Curupay y alcanzó la línea del conjunto “maderero” como escolta Cambá Cuá en el Oficial de primera división A. A los 5’ del primer tiempo Enzo Ayala lo puso en ventaja y empató para el equipo del interior Pablo Sandoval a los 37’ y a dos minutos del final del encuentro Ariel Romero convirtió el gol de la victoria.



Por su parte, Quilmes venció a Juventud Naciente de San Luis del Palmar por 1 a 0 con tanto de Germán Acuña a los 10’ del período inicial. A su vez, Lipton y Sportivo Corrientes terminaron empatados 1 a 1. Daniel Gómez puso en ventaja al conjunto de la calle Alberdi a los 30’ de la etapa inicial e igualó en tiempo adicional,a los 48’ Mauricio Martínez para el “albiverde”. En tanto que por la 8ª fecha del Oficial de la B Empedrado goleó 9-4 a Dr.Montaña. Otros resultados fueron, Santa Catalina 2 -Peñarol 1 y Alumni 0-Libertad 0.



Curupay por la punta



Con la presentación de Curupay, en choque de invictos ante San Jorge, y los encuentros entre Mandiyú – San Marcos y Huracán – Boca Unidos, se completará hoy la 9ª fecha del torneo Oficial de primera división A de la Liga Correntina de Fútbol. También, hoy se completará la 8ª fecha del campeonato Oficial de la divisional B.



Indudablemente que el partido del domingo es Curupay vs San Jorge, los únicos equipos que no han perdido en lo que va del campeonato. Curupay viene de ganarle a Popular (1-0) y hasta ayer había desplazado a Cambá Cuá de la punta, pero este ganó ayer en el adelanto y volvió a la posición de privilegio. De allí que el “maderero” debe al menos empatar para retornar a la cima. Si gana quedará otra vez solo arriba. En tanto que San Jorge viene en alza e incentivado por el triunfo de visitante ante Boca nidos (3-1) en la fecha anterior.



Como sigue:

Hoy:

Cancha de Alvear:

14 hs Alvear vs Talleres (1ª B)

16 hs Mandiyú vs San Marcos (1ª A)

Cancha de Huracán:

15:30 hs Huracán vs Boca Unidos (1ª A)

Cancha de Libertad:

14 hs Villa Raquel vs Independiente (1ª B)

16 hs San Jorge vs Curupay (1ª A)

Cancha de Lipton:

14 hs Sacachispas vs Rivadavia (1ª B)

16 hs Invico vs Def de Torino (1ª B)



Posiciones:

1ª A:

Cambá Cuá 18 puntos

Curupay 17

Popular 17

Quilmes 12

Ferroviario 11

San Jorge 11

Boca Unidos 10

Sportivo 10

Mburucuyá 9

Mandiyú 9

Lipton 9

Huracán 8

San Marcos 6

Soberanía 4

Juventud Naciente 3



1ª "B":

Empedrado 16 puntos

Alumni 15

Invico 14

Libertad 14

Alvear 13

Peñarol 13

Barrio Quilmes 13

Rivadavia 13

Talleres 12

Villa Raquel 11

Sacachispas 9

Dr. Montaña 7

Santa Catalina 9

Torino 4

Robinson 4

Independiente 3



