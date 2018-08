Curupay goleó a San Jorge y recuperó el liderazgo

En el cierre de la 9ª fecha de la Primera División "B" de la Liga Correntina de Fútbol, Curupay goleó a San Jorge por 6 a 1, y volvió a recuperar el liderazgo del Torneo Oficial. Además empataron Boca Unidos y Huracán, y San Marcos dio la nota al vencer a Mandiyú.

El 6 a 1 con el que ter­mi­nó ga­nán­do­le ayer a San Jor­ge, en el cho­que de in­vic­tos en el cie­rre de la 9ª fe­cha del Ofi­cial de la A, es­tá mos­tran­do con cla­ri­dad las cua­li­da­des de Cu­ru­pay. El úni­co equi­po que se man­tie­ne in­vic­to, re­to­mó la pun­ta de­jan­do dos uni­da­des aba­jo a su es­col­ta Cam­bá Cuá y es el se­rio can­di­da­to a ter­ciar pa­ra lo­grar el tri­cam­pe­o­na­to de la Li­ga Co­rren­ti­na de Fút­bol.



En só­lo on­ce mi­nu­tos, ayer le mos­tró la cha­pa a San Jor­ge con­vir­tien­do los dos pri­me­ros go­les por in­ter­me­dio de Héc­tor Mo­rei­ra de pe­nal (in­frac­ción a Gi­me­nez) y de Mar­co Gi­me­nez. Más tar­de, a los 29’, Es­te­ban Va­len­zue­la co­nec­tó de ca­be­za tras un ti­ro li­bre de Fran­co, es­ta­ble­cien­do el ter­ce­ro. An­tes, Mai­da­na ha­bía de­fi­ni­do con ti­ro des­via­do un ata­que de San Jor­ge.



Aun­que fal­ta­ba un tiem­po, pa­re­cía par­ti­do “li­qui­da­do” en la eta­pa ini­cial y es­ta pre­sun­ción se acre­cen­tó cuan­do a los 3’ del se­gun­do tiem­po, lle­gó el cuar­to tan­to con­ver­ti­do por Da­río Ra­mí­rez con re­ma­te ba­jo y un mi­nu­to des­pués cuan­do Ni­co­lás Se­go­via ano­tó el quin­to gol. San Jor­ge es­ta­ba de­sor­de­na­do y ner­vio­so an­te el me­jor jue­go ri­val, que ma­ne­jó la pe­lo­ta y el de­sa­rro­llo del par­ti­do. La im­po­ten­cia de­ri­vó en las ex­pul­sio­nes de Nel­son Es­ca­lan­te y Da­río Goi­co­e­che­a. No obs­tan­te, unos mi­nu­tos an­tes, Ge­rar­do Gó­mez lo­gró des­con­tar me­dian­te un ti­ro pe­nal a los 8.



Pe­ro Cu­ru­pay abrió bien la can­cha, hi­zo cir­cu­lar con cri­te­rio la pe­lo­ta, con el des­plie­gue de Gi­me­nez y Fran­co, más la con­duc­ción de Da­río Ra­mí­rez des­de el cír­cu­lo cen­tral. La pre­sen­cia de Cé­sar Mo­li­na le dio más pro­fun­di­dad y par­ti­ci­pa­ción en el área ri­val a Cu­ru­pay, quien ce­rró la tan­da de go­les con un cen­tro de Jor­ge Ale­gre Gon­zá­lez que em­pal­mó de ai­re el “Cha­ca­re­ro”, ven­cien­do al go­le­ro Aran­da y po­nien­do el bro­che.



Caída de Mandiyú



Se com­ple­tó ayer la 9ª fe­cha del tor­neo Ofi­cial de pri­me­ra A, y en uno de los en­cuen­tros, Man­di­yú vol­vió a ex­hi­bir una ima­gen des­te­ñi­da al ca­er fren­te a San Mar­cos, que le ga­nó 3 a 1. A los 17’ del pri­mer tiem­po, Ale­xis Es­ti­ga­rri­bia pu­so en ven­ta­ja a San Mar­cos; au­men­tó Iván Vi­la a los 19’ del se­gun­do tiem­po y, aun­que des­con­tó a los 31’ Fa­cun­do Es­qui­vel, a los 47’ Ra­món Mo­ra­les pu­so las ci­fras de­fi­ni­ti­vas con­vir­tien­do el ter­ce­ro. En el otro co­te­jo de la vís­pe­ra, Bo­ca Uni­dos y Hu­ra­cán ter­mi­na­ron en un pá­li­do 0 a 0, en un par­ti­do en el que pa­re­ció que los ar­cos es­ta­ban de más.



Primera B: Go­leó el lí­der IN­VI­CO



Por su par­te, en el par­ti­do co­rres­pon­dien­te a la 8ª fe­cha del Ofi­cial de la di­vi­sio­nal B, el equi­po de IN­VI­CO go­leó a De­fen­so­res de To­ri­no por 5 a 0 y con­ti­núa sien­do el úni­co pun­te­ro. A su vez, con su triun­fo so­bre Ta­lle­res por 3 a 1, Al­ve­ar se ubi­có co­mo es­col­ta -­junto a Empedrado-­ a un pun­to del lí­der que su­ma 17 uni­da­des. En otros en­cuen­tros, In­de­pen­dien­te de­rro­tó a Vi­lla Ra­quel 3 a 0 y sa­lió del ex­tre­mo de las po­si­cio­nes; en tan­to que Sa­ca­chis­pas ven­ció por 2 a 1 a Ri­va­da­via lo­gran­do su se­gun­do éxi­to en fi­la.



Síntesis de los partidos:

San Jorge (1): Lucas Maciel; Darío Goicoechea, Gerardo Gómez, Sebastián Ledesma y Jorge Solís; Darío Maidana, Gustavo Crisosto, Hugo Maidana y Mauro Barrios; Lucas Zabalich y Nelson Escalante. DT: Hugo Maidana.

Curupay (6): Brian Aranda; Johan Báez, Esteban Valenzuela, Héctor Moreyra y Jorge Alegre González; Marco Giménez, Darío Ramírez, Edgar Franco y José Monzón; César Molina y Nicolás Segovia. DT: Domingo Centurión.

Goles: 8' Héctor Moreira (C) de penal; 10' Marco Giménez (C); 29' Esteban Valenzuela (C); 47' Darío Ramírez (C); 48' Nicolás Segovia (C); 53' Gerardo Gómez (SJ) de penal y 85' César Molina (C).

Cambios: 45' Mauricio Molina por Moreira (C); 4'9 Axel Ferreiro por Maidana (SJ); 55' Cristian Fleita por Segovia (C); 62' Victor González por Franco (C); 68' Gustavo Esquivel por H Maidana (SJ) y 78' David Ferreira por Barrios (SJ).

Expulsados: 57' Nelson Escalente (SJ) y 71' Darío Goicoechea (SJ).

Árbitro: Sergio Perez.

Cancha: Libertad.



Huracán (0): Matìas Solelo; Victor Castillo, Walter Miret, Santiago Lezcano y Sanriago Flores; Ivan Papadopulos, Rodrigo Lannuzzi y Kevin Maidana; Martin Barreto; Alberrto Quevedo y Sergio Acevey. DT Ariel Brìtez.

Boca Unidos (0): Cristian Martìnez; Cristian Da Silva, Ivo Sperandio, Tomàs Espíndola y Cristian Encinas; Exequiel Villada, Dario Romero, Ivan Gimènez e Ivo Villlalba; Gonzalo Barboza y Cristian Saucedo. DT Sergio Umpièrrez.

Cambios: 57´ Wilfredo Portillo por S. Acevey (HC), 61` Kevin Mora por G. Barboza (BU), 64` Francisco Centurión por I. Giménez (BU) y 78` Mariano Maciel por I. Papadopulos (HC).

Arbitro: Nestor Frank.

Cancha: Huracàn Corrientes.



Mandiyu (1): Claudio Duarte; Ariel Blanco, Damián Lezcano, Diego Coronel y Darío Monzón; Matías Gómez, Fernando Mambrin, Gonzalo Ramírez y Enzo Martínez; Facundo Esquivel y Iván Mosqueda. DT: Pedro Romero.

San Marcos (3): Miguel López; Ramón Morales, Alexis Urbina, Franco Benítez y Federico Ojeda; Diego Ortiz, Germán López, Francisco Toledo y Edgardo Martínez; Alexis Estigarribia y Sergio Barrios. DT: Roberto Estigarribia.

Goles: 17' Alexis Estigarribia (SM); 64' Iván Vila ,(SM); 76' Facundo Esquivel (DM) y 92' Ramón Morales (DM).

Cambios: 23' Gonzalo Rolon por D Monzón (M); 68' Jose González Alegre por F Mambrin (M); 62' Iván Vila por S Barrios (SM); 77' Fernando Martínez por E Martínez (SM) y 86' Rodrigo Barrios por F Ojeda (SM).

Expulsado: 85' F Coronel (M).

Árbitro: Nicolás Rodríguez.

Cancha: Alvear.



Primera "A"

Resultados 9ª fecha:

Popular 2 - 1 Mburucuyá

Cambá Cuá 3 - 2 Ferroviario

Sportivo 1 - 1 Lipton

Quilmes 1 - 0 Juventud Naciente

Mandiyú 1 - 3 San Marcos

Huracán 0 - 0 Boca Unidos

San Jorge 1 - 6 Curupay



Posiciones:

Curupay 20 puntos

Cambá Cuá 18

Popular 17

Quilmes 12

Ferroviario 11

San Jorge 11

Boca Unidos 11

Sportivo 10

Mburucuyá 9

Mandiyú 9

Lipton 9

Huracán 9

San Marcos 9

Soberanía 4

Juventud Naciente 3



Primera "B":

Resultados 8ª fecha:

Alvear 3 - 1 Talleres

Villa Raquel 0 - 3 Independiente

Sacachispas 2 - 1 Rivadavia

Invico 5 - 0 Defensores de Torino

Alumni 0 -0 Libertad

Dr Montaña 4 - 9 Empedrado

B° Quilmes 3 - 0 Robinson

Peñarol 1 - 2 Santa Catalina



Posiciones:

Invico 17 puntos

Empedrado 16

Alvear 16

Alumni 15

Libertad 14

Peñarol 13

Barrio Quilmes 13

Rivadavia 13

Talleres 12

Sacachispas 12

Villa Raquel 11

Santa Catalina 9

Dr. Montaña 7

Independiente 6

Torino 4

Robinson 4



