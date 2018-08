Se abre la 10ª fecha de la A y la 9ª de la B

Aprovechando el feriado provincial comenzará a jugarse la 10ª fecha de la Primera División "A" y la 9ª fecha de la Primera División "B", donde sobresalen los duelos que habrá en la cancha de Ferroviario.

Este viernes el principal atractivo estará en cancha de Ferroviario, donde a primera hora se medirán el único puntero del Ascenso, Invico (17), que enfrentará al ascendente Rivadavia (13). En tanto que en el encuentro de fondo, Popular (17) buscará seguir en el lote de punta ante el local, Ferroviario (11), que procura recuperar terreno.



El sábado en cancha de Huracán Corrientes, el líder del círculo superior, Curupay (20) visitará al conjunto “azulgrana”, que reúne sólo 9 unidades, pero querrá hacerse fuerte en su estadio. En la misma jornada, el escolta del “maderero”, Cambá Cuá (18), visitará en San Luis del Palmar a Juventud Naciente (3) que no logra hacer pie en la división superior, ya que cierra la tabla de posiciones.



En tanto que el domingo, habrá un solo encuentro, y corresponderá a primera división A. En el complejo Leoncio Benítez del barrio 17 de Agosto, un golpeado Boca Unidos (11) cerrará el telón de la décima fecha ante Sportivo (11). Cabe indicar que el partido de la primera B entre Torino y Alumni no se jugará porque las autoridades del equipo de Paso de la Patria solicitaron posponer el mismo a raíz de la Fiesta del Dorado el fin de semana.



Programa de partidos:

Viernes 17 de agosto:

Cancha de Alvear:

14:00 hs Robinson vs Dr Montaña (1ª B)

16:00 hs Independiente vs Alvear (1ra B)

Cancha de Ferroviario:

14:00 hs Rivadavia vs Invico (1ª B)

16:00 hs Ferroviario vs Popular (1ra A)

Cancha de Libertad:

14:00 hs Libertad vs Peñarol (1ª B)

16:00 hs San Marcos vs Soberanía (1ª A)

Cancha de Lipton:

15:00 hs Lipton vs Mandiyú (1ª A)

Sábado 18 de agosto:

Cancha de Huracán Corrientes:

14:00 hs Empedrado vs Villa Raquel (1ª B)

16:00 hs Curupay vs Huracán (1ª A)

Cancha de Libertad:

14:00 hs Talleres vs Sacachispas (1ª B)

16:00 hs Santa Catalina vs B° Quilmes (1ª B)

Cancha de San Luis:

15:30 hs Juventud Naciente vs Cambá Cuá (1ª A)

Cancha de Mburucuyá:

15:30 hs Mburucuyá vs San Jorge (1ª A)

Domingo 19 de agosto:

Cancha de Boca Unidos:

15:30 hs Boca Unidos vs Sportivo (1ª A)



