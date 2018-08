Rivadavia bajó a Invico y Libertad lo alcanzó en el liderazgo

Ri­va­da­via dio la no­ta al de­rro­tar 2 a 0 al pun­te­ro IN­VI­CO, por su par­te Ro­bin­son le ga­nó 3 a 2 a Dr. Mon­ta­ña. Li­ber­tad 2 a 1 a Pe­ña­rol y Al­ve­ar ca­yó 3 a 2 an­te In­de­pen­dien­te en par­ti­dos de la 9ª fe­cha.

El puntero del campeonato de primera división B, INVICO cayó derrotado este sábado ante Rivadavia por 2 a 0 y le permitió a Libertad que ganó el clásico de la categoría a Peñarol por 2 a 1 para que lo alcance al tope de las posiciones con 17 unidades cada uno, en el arranque de la 9ª fecha torneo Oficial organizado por la Liga Correntina de Fútbol.



Otros marcadores importantes que se registraron en la soleada tarde sabatina, fue el expectacular triunfo de Independiente ante Alvear en la mismísima cancha de los albiceleste por 3 a 2, tras dar vuelta el marcador los rojos que perdían por dos a uno. De ese modo, Alvear perdió la posibilidad de alcanzar la punta del torneo.



En tanto, Robinson y Dr Montaña, se repartieron puntos al empatar 3 a 3. La 9ª fecha, se completará este sábado con encuentros interesantes, sobresaliendo el partido que sostendrán en cancha de Huracán, el Deportivo Empedrado y Villa Raquel, con posibilidades de que los del barrio San Antonio Oeste alcancen la primera ubicación del torneo en caso de ganar a los de la V Azulada.



Como sigue:

Hoy:

Cancha de Huracán Corrientes:

14:00 hs Empedrado vs Villa Raquel (1ª B)

16:00 hs Curupay vs Huracán (1ª A)

Cancha de Libertad:

14:00 hs Talleres vs Sacachispas (1ª B)

16:00 hs Santa Catalina vs B° Quilmes (1ª B)

Cancha de San Luis:

15:30 hs Juventud Naciente vs Cambá Cuá (1ª A)

Cancha de Mburucuyá:

15:30 hs Mburucuyá vs San Jorge (1ª A)

Mañana:

Cancha de Boca Unidos:

15:30 hs Boca Unidos vs Sportivo (1ª A)



