Popular igualó con Ferroviario

En el inicio de la 10ª fecha del Torneo Oficial de la Primera División "A", Popular resignó puntos en su visita a Ferroviario, y no pudo alcanzar a Curupay que hoy se medirá con Huracán Corrientes.

En un par­ti­do ce­rra­do en el pri­mer tiem­po y que me­jo­ró un po­co en el se­gun­do tiem­po, Po­pu­lar ter­mi­nó em­pa­tan­do 0 a 0 con Fe­rro­via­rio y no apro­ve­chó la opor­tu­ni­dad de al­can­zar la lí­nea del pun­te­ro Cu­ru­pay, que­dan­do a dos uni­da­des, tras dis­pu­tar­se par­cial­men­te la 10ª fe­cha del tor­neo Ofi­cial de la Pri­me­ra Di­vi­sión A de la Li­ga Co­rren­ti­na de Fút­bol.

Al co­mien­zo pa­re­ció que Po­pu­lar, ha­cien­do cir­cu­lar la pe­lo­ta por el cés­ped iba a ejer­cer el do­mi­nio del jue­go, ca­pi­ta­li­zan­do la au­sen­cia de tres o cua­tro ju­ga­do­res im­por­tan­tes de Fe­rro, pe­ro la in­ten­ción du­ró po­co y el par­ti­do se fue tor­nan­do pa­re­jo y más lu­cha­do que ju­ga­do, a pe­sar de los “pin­ce­la­zos” de Lu­cio Ló­pez en Fe­rro y de Ariel Ro­me­ro en el equi­po vi­si­tan­te. Así, el lo­cal tu­vo tres opor­tu­ni­da­des, un re­ma­te de Mi­ño tras pa­red con Ku­chak, quien ma­no­teó al cor­ner el ar­que­ro Or­zu­za, res­pon­dió Po­pu­lar en­tran­do por el me­dio, su re­ma­te ta­pó a me­dias el go­le­ro y la pe­lo­ta sa­lió ro­zan­do el pos­te. Tal vez en la más cla­ra, Ata­có Fe­rro­via­rio y tras una bue­na ju­ga­da de Mié­rez de­fi­nió con tres de­dos Lu­cio Ló­pez y el ba­lón re­bo­tó en el pos­te. So­bre el cie­rre el “ver­do­a­la­ga” in­ten­tó con un re­ma­te de Za­ba­la des­via­do, lue­go de re­ci­bir de Lu­cio Gó­mez.



En los pri­me­ros mi­nu­tos del se­gun­do tiem­po no va­rió el jue­go has­ta que de a po­co fue me­jo­ran­do y a los 26’, Le­o­nar­do In­sau­rral­de co­rrió en una ac­ción que pa­re­cía per­di­da y con re­ma­te ce­ñi­do hi­zo pa­sar la pe­lo­ta fren­te al ar­co, per­dién­do­se ro­zan­do el pos­te. En ese lap­so de ida y vuel­ta se lo per­dió Ku­chak al no dar­le bien de de­re­cha an­te un cen­tro de Juan Be­ní­tez. En la úl­ti­ma, a los 45’, pro­bó de le­jos In­sau­rral­de y su fuer­te dis­pa­ro se fue des­via­do.

Des­pués el sil­ba­to fi­nal y la sen­sa­ción de que el em­pa­te le que­dó bien a un par­ti­do, del que “a prio­ri” se es­pe­ra­ba más. Al fi­nal, Po­pu­lar re­sig­nó la po­si­bi­li­dad de lle­gar a la ci­ma. Fi­na­li­za­do el par­ti­do al­guien ubi­ca­do en la tri­bu­na in­sul­tó a “Tu­to” Fer­nán­dez (a otros tam­bién) y ca­si de­ri­vó en in­ci­den­tes. La­men­ta­ble.



Ga­nó Man­di­yú



En otro de los par­ti­dos ade­lan­ta­dos de ayer, Man­di­yú con­si­guió un triun­fo agó­ni­co so­bre Lip­ton con un gol con­ver­ti­do por Iván Mos­que­da a los 42’ de la eta­pa fi­nal y San Mar­cos ven­ció 3 a 1 a So­be­ra­ní­a. Go­les de Ale­xis Es­ti­ga­rri­bia a los 40 se­gun­dos, 37’ y 45’ del se­gun­do tiem­po. Pa­blo So­to­ma­yor el de So­be­ra­nía en el pe­rí­o­do fi­nal.



Curupay se mide con Huracán



Con la idea de con­ti­nuar en el en­vión ga­na­dor, el bi­cam­pe­ón Cu­ru­pay vi­si­ta­rá hoy a Hu­ra­cán Co­rrien­tes, en uno de los par­ti­dos im­por­tan­tes de la 10ª fe­cha del tor­neo Ofi­cial de pri­me­ra A, que con­ti­nua­rá hoy y se com­ple­ta­rá ma­ña­na con el en­cuen­tro Bo­ca Uni­dos vs Spor­ti­vo Co­rrien­tes. Cu­ru­pay mar­cha pun­te­ro con 20 pun­tos y ya tu­vo fe­cha li­bre, por lo que en ca­so de un nue­vo triun­fo pa­sa­rá a cor­tar­se en el cam­pe­o­na­to. Hu­ra­cán, su ri­val de tur­no, vie­ne con al­ti­ba­jos pe­ro pue­de opo­ner­le re­sis­ten­cia al em­pi­na­do ad­ver­sa­rio, por lo que pue­de ge­ne­rar­se un es­pec­tá­cu­lo atrac­ti­vo en el gi­gan­te del ba­rrio Be­rón de As­tra­da.



Por su par­te, Cam­bá Cuá que mar­cha se­gun­do a só­lo dos pun­tos del lí­der, se tras­la­da­rá has­ta San Luis del Pal­mar, don­de a par­tir de las 15:30 en­fren­ta­rá al lo­cal Ju­ven­tud Na­cien­te, que ju­gan­do an­te su pú­bli­co me­jo­ra su ren­di­mien­to y pue­de eri­gir­se en un dig­no ri­val. Por úl­ti­mo, en Mbu­ru­cu­yá, el con­jun­to lo­cal re­ci­bi­rá a San Jor­ge, que la se­ma­na an­te­rior que­dó sin in­vic­to.



Como sigue:

Hoy:

Cancha de Huracán Corrientes:

14:00 hs Empedrado vs Villa Raquel (1ª B)

16:00 hs Curupay vs Huracán (1ª A)

Cancha de Libertad:

14:00 hs Talleres vs Sacachispas (1ª B)

16:00 hs Santa Catalina vs B° Quilmes (1ª B)

Cancha de San Luis:

15:30 hs Juventud Naciente vs Cambá Cuá (1ª A)

Cancha de Mburucuyá:

15:30 hs Mburucuyá vs San Jorge (1ª A)

Mañana:

Cancha de Boca Unidos:

15:30 hs Boca Unidos vs Sportivo (1ª A)



