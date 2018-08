Cambá Cuá ganó en San Luis y lidera con Curupay

En la continuidad de la 10ª fecha de la Primera División "A" de la Liga Correntina de Fútbol, Cambá Cuá goleó a Juventud Naciente de San Luis del Palmar por 5 a 1, y alcanzó a Curupay en lo más alto de la tabla de posiciones. En el ascenso, Villa Raquel vapuleó a Empedrado.

El Torneo Oficial de la Primera División "A" tuvo continuidad con la disputa de la 10ª fecha, donde Cambá Cuá recuperó el liderazgo al golear en San Luis del Palmar por 5 a 1, y como Curupay no pudo quebrar en su visita a Huracán Corrientes, con el que igualó 0-0, ambos comparten la cima del certamen.



El "rojo" logró un contundente triunfo en el interior al derrotar a Juventud Naciente por 5 a 1. Hurgo Herrera abrió la cuenta para Cambá Cuá a los 21’ de la primera parte y en el complemento, a pesar del empate transitorio de Miguel Torres –de penal a los 6’-, los de Walter Zacarías no perdonaron: Fernando González desequilibró cinco más tarde, aumentó Jorge Almirón a los 25’; Erivaldo hizo el suyo a los 34’ y Adrián Acevedo, a los 41’, selló la goleada.



Con este resultado, Cambá Cuá volvió a la cima de la tabla de posiciones aprovechando que Curupay igualó 0 a 0 en su visita a Huracán Corrientes. Además Mburucuyá vapuleó 5 a 2 en su estadio a San Jorge. Los goles de la "M" fueron anotados por Lisandro Ríos (2), Adrían Duete (2), y Oscar Chamorro, mientras que para el elenco "santo" descontaron Lucas Zabalich y Hugo Maidana.



Villa Raquel aplastó a Empedrado



Por la 9ª fecha del Torneo Oficial, Villa Raquel goleó al Deportivo Empedrado por 6 a 1, para impedir que el elenco del interior alcance la cima de la tabla de posiciones del principal certamen de ascenso de la Liga Correntina de Fútbol. En tanto que en los otros encuentros, Bº Quilmes superó a Santa Catalina por 2 a 0, para quedar a un punto de los líderes Invico y Libertad. Además Talleres frenó a Sacachispas al ganarle por 3 a 1, mientras que quedó postergado el encuentro entre Defensores de Torino y Alumni de Paso de la Patria.



Síntesis de los partidos:

Curupay (0): Brian Aranda; Johan Báez, Esteban Valenzuela, Mauricio Molina y Jorge Alegre González; Marco Giménez, Darío Ramírez, Edgar Franco y Jose Monzón; César Molina y Nicolás Segovia. DT: Domingo Centurión.

Huracán Corrientes (0): Matías Sotelo; Nicolás Castillo, Santiago Flórez, Walter Miret y Andrés Coutinho da Silva; Rodrigo Lannuzzi, Rodrigo Valdovinos Arias, Mario Papadópulos y Martín Barreto; Kevin Maidana y Alberto Quevedo. DT: Ariel Britez.

Cambios: ST 20' Cristian Medina y Gustavo Fernández Benítez por Jorge Alegre González y Marcos Giménez (C), 28' Cristian Gómez por Mauricio Molina (C) y Mariano Maciel por Barreto (H), 31' Franco Ortiz por I. Papadópulos (H).

Expulsados: ST 43' Gustavo Fernández Benítez (C), 46' Esteban Valenzuela (C) y 50' Alberto Quevedo (H).

Árbitro: Nicolás Sosa.

Cancha: Huracán Corrientes.



Juventud Naciente (1): Walter Acuña; Axel Maidana, Jesús Vallejos, César Sena y Walter Giménez; Christian Ojeda, Raúl Ferrer, Miguel Torres y Diego Valenzuela; Cirilo Enríquez y Jonatan Almirón. DT: Roberto Sánchez.

Cambá Cuá (5): Cristhian Lator; Víctor Montiel, Hugo Herrera, Rodrigo Valdovinos y Jorge Almirón; Fernando González, Gustavo Ojeda, Sebastián González y Francisco De Souza; Guillermo Barreto y César Solís. DT: Walter Zacarías.

Goles: 22’ Hugo Herrera (CC); 52’ Miguel Torres (JN), 57’ Fernando González (CC), 72’ Sebastián González (CC) de tiro libre, 81’ Francisco De Souza (CC) y 87’ Adrián Acevedo (CC).

Cambios: 38’ Rodrigo Gómez por W. Giménez (JN); 75’ Federico Zampar Guiñazú por C. Solís (CC), 81’ Adrián Acevedo por G. Barreto (CC) y Enzo López por D. Valenzuela (JN), 85’ Walter Ramos por F. González (CC).

Expulsado: 51’ Hugo Herrera (CC).

Árbitro: Miguel González.

Cancha: San Luis del Palmar.



Mburucuyá (5): Gonzalo Miguel, Axel Ojeda, Juan Romero, Germán Leyes y Pedro Benítez; Milton Montenegro, Juan Fernández, Mario Cardozo y Juan Salazar; Lisandro Ríos y Pablo Sandoval. DT: Javier Kloz.

San Jorge (2): Sergio Meza; Leonardo Valenzuela, Gerardo Gómez, Sebastián Ledesma y Jorge Solís; Darío Maidana, Gustavo Crisosto, Mauro Barrios y Axel Ferreiro; Lucas Zabalich y Hugo A. Maidana. DT: Hugo Maidana.

Goles: 25’ y 84' Lisandro Ríos (M), 27’ y 86' Adrián Duete (M), 36’ Lucas Zabalich (SJ); 50’ Hugo Adrián Maidana (SJ), 82’ Oscar Chamorro (M).

Cambios: en Mburucuyá: Adrián Duete por P. Sandoval, Osvaldo Gómez por J. Fernández y Oscar Chamorro por A. Ojeda; en San Jorge: David Fernández por L. Valenzuela y Nicolás Gauna por A. Ferreiro.

Expulsado: PT Sebastián Ledesma (SJ).

Árbitro: Rosana Ojeda.

Cancha: Mburucuyá.



Posiciones 1ª "A":

Curupay 21 puntos

Cambá Cuá 21 puntos

Popular 18

Mandiyú 12

Quilmes 12

Ferroviario 12

Mburucuyá 12

Lipton 12

San Marcos 12

Boca Unidos 11

San Jorge 11

Sportivo 10

Huracán 10

Soberanía 4

Juventud 3



Posiciones 1ª "B":

Invico 17 puntos

Libertad 17 puntos

D Empedrado 16

Alvear 16

Rivadavia 16

B° Quilmes 16

Alumni 15

Talleres 15

Villa Raquel 14

Peñarol 13

Sacachispas 12

Santa Catalina 9

Independiente 9

Dr. Montaña 8

Robinson 5

Torino 4



Como sigue:

Hoy:

Cancha de Boca Unidos:

15:30 hs Boca Unidos vs Sportivo (1ª A)



