Se vienen más competencias para este año

Con la asistencia perfecta de las 14 ligas afiliadas, se reunió nuevamente la Federación Correntina de Fútbol (Fe.Co.F.) en la casa madre del fútbol de esta ciudad. En la ocasión se avanzó sobre los nuevos torneos provinciales como Sub 17, Primera División, Femenino y algunas novedades institucionales relacionadas a los mismos.

La reunión comenzó pasadas las 10 horas como siempre en sede de la Liga de Fútbol “Gral. Belgrano” de Curuzú Cuatiá y fue con las palabras del señor Presidente federativo, Edgardo Luís Corradini, quién dio la bienvenida a todos los presentes y felicitó especialmente al señor Clemente Silva, electo Asambleísta Suplente por la Región Mesopotamia en el Consejo Federal (CFFA).



Así comenzó a desarrollarse el temario con la lectura y consideración del acta de la sesión anterior (N°140), además de notas y correspondencias recibidas donde sobresalen algunas notas de ligas y aprobaciones de asambleas como ser de las ligas Curuzucuateña y clubes de Goya; tabla de méritos de árbitros de varias ligas; recepción de originales de Listas de Buena Fe y planillas de juego del Torneo Provincial Sub 15, entre otras.



Seguidamente, se realizó la consideración general de Mesa Directiva sobre los torneos en disputa y por venir, además algunas situaciones particulares ocurridas en el último lapso. Aquí Corradini, reiteró a los presidentes de ligas que “el Sub 15 es el certamen más importante ya que tiene connotación nacional”, por lo tanto “deben darle prioridad y cumplir con las reglamentaciones correspondientes”.



A su vez recordó, que “estadios que no estén en condiciones no serán habilitados para el Torneo Federal Regional Amateur (TFRA) 2019” a colación de lo anterior, para que cada liga y en ellas sus clubes, trabajen y ultimen detalles de cara al Torneo Provincial de Primera División de este año. Continuando con el tema torneos y siguiendo al sub 15, se repasaron los cruces semifinales que comenzaban a jugarse hoy (sábado 18 de agosto) en Santo Tomé y Bella Vista respectivamente.



PROVINCIAL DE CLUBES SUB 17



Comenzará una semana posterior a la finalización del Sub 15, estipulado para el 8 de septiembre. Por lo tanto la federación fijó darles tiempos a las ligas en la presentación de documentaciones y así, hacer la revisión necesaria. El día 29 deberán presentar vía mail indefectiblemente las listas de buena fe. Para la estructuración de los planteles, debe contemplarse que todos los jugadores estén cargados en el Sistema COMET, caso contrario, no podrán ser de la partida en el certamen. El mismo es apto para la categoría 2001, jugándose con cruces Ida y Vuelta, partidos de dos tiempos de 40 minutos cada uno.



Los participantes por liga son los siguientes:

Goya: Sportivo Santa Lucía;

Saladas: Deportivo Empedrado;

Libres: Sporting Panificación;

La Cruz: Guaviraví;

Virasoro: Atlético Virasoro;

Esquina: San Martín;

Bella Vista: a confirmar;

Monte Caseros: Florida;

Ituzaingó: Yacyretá;

Mercedes: Apinta;

Capital: Ferroviario;

Curuzú Cuatiá: Victoria;

Sauce: a confirmar;

Santo Tomé: Social.



FEMENINO



El torneo lo jugarán los representantes de ligas que tienen oficialmente competencia para esta especialidad y en esta sesión, se tomó nota de los equipos clasificados. El mismo se dará a conocer más adelante, en tanto a fecha de inicio y otros puntos importantes, para así, descomprimir un poco los torneos actuales y por empezar próximamente.



PRIMERA DIVISION



El campeonato 2018 de categoría mayor esta vez dependerá de una homologación por parte del Consejo Federal y que se sabrá con exactitud en la próxima reunión de Fecof el próximo 15 de septiembre, momento posterior a otro conclave de Delegados Regionales y donde estará presente Corradini. Esto es, debido a que existen dos planes A y B, uno con el formato tradicional de 32 equipos y otro con 16 participantes, en este último caso los segundos clasificados de cada liga, jugarán por la plaza federación. Pero siempre sujetos a la homologación de parte del organismo madre del fútbol del interior. También habrá invitaciones para los equipos que vienen del Federal B (última edición) un paralelo al provincial.



CIERRE



Como es habitual en el cierre de cada reunión, el señor Tesorero Alejandro Cañete, brindó el pormenorizado informe de su área con ingresos y egresos, pasando así al clásico almuerzo de camaradería.



