Boca Unidos debutará como visitante ante Chaco For Ever

Finalmente este jueves se sorteó el fixture del Torneo Federal "A" 2018/2019, donde Boca Unidos será el único representante correntino, y hará su estreno en el Zona 4 visitando a Chaco For Ever.

El debut de Boca Unidos en el torneo Federal A 2018-2019 de fútbol será el domingo 9 de septiembre, cuando visitará a Chaco For Ever por la primera fecha de la zona 4, según quedó establecido ayer en el Consejo Federal, donde se procedió a confirmar la conformación de los cuatro grupos, se realizó el sorteo del fixture y se dio a conocer oficialmente la forma de disputa de la competencia que tendrá dos ascensos a la Primera B Nacional y ocho descensos al Regional Federal Amateur 2020.



La jornada inicial de la zona 4 se completará con los encuentros: Juventud Antoniana de Salta - Altos Hornos Zapla de Jujuy, San Jorge de Tucumán - San Martín de Formosa y Crucero del Norte - Gimnasia y Tiro de Salta. En la oportunidad tendrá fecha libre Sarmiento de Resistencia. El recorrido de Boca Unidos en la tercera categoría del fútbol argentino seguirá el sábado 15 de septiembre, cuando recibirá a Crucero del Norte. El Consejo Federal resolvió mantener la forma de juego de la pasada temporada. Es decir, una primera fase de grupos (4 de 9 equipos cada uno) donde jugarán todos contra todos a dos ruedas. Los cuatro primeros avanzarán a la segunda fase y el resto disputará la reválida.



Para la segunda fase, los clasificados serán divididos en dos grupos de ocho participantes, donde volverán a jugar todos contra todo a dos ruedas. Los dos primeros de cada zona y el mejor tercero avanzarán al pentagonal de donde saldrá el primer ascenso de la temporada. La primera etapa de la reválida será disputada por 20 clubes divididos en cuatro zonas, donde jugarán todos contra todos a dos ruedas. El primero de cada grupo se sumará a los clubes de la segunda fase y de allí comenzarán las eliminatorias hasta definir el segundo ascendido.



Para determinar los descensos, una vez concluida la primera etapa de la reválida se confeccionará por zona un tabla sumando los puntos obtenidos en la primera fase y primera etapa de la reválida, el de menor puntaje de cada una de las zonas descenderá al Torneo Regional Amateur Edición 2020. Luego se realizará una tabla general con los equipos de la reválida con los puntos de esa instancia y de la primera fase. Los cuatro equipos de menor puntaje también perderán la categoría.



Fixture de Boca Unidos:

1er Fecha (09-09-18): Chaco For Ever vs Boca Unidos

2da Fecha (15-09-18): Boca Unidos vs Crucero del Norte

3ra Fecha (19-09-18): San Jorge vs Boca Unidos

4ta Fecha (23-09-18): Boca Unidos vs Juventud Antoniana

5ta Fecha (30-09-18): Sarmiento vs Boca Unidos

6ta Fecha: (06-10-18): Boca Unidos vs Altos Hornos Zapla

7ma Fecha (10-10-18): General San Martín vs Boca Unidos

8va Fecha (14-10-18): Boca Unidos vs Gimnasia y Tiro

9na Fecha (21-10-18): Libre

10ma Fecha (28-10-18): Boca Unidos vs Chaco For Ever

11ma Fecha (03-11-18): Crucero del Norte vs Boca Unidos

12da Fecha (07-11-18): Boca Unidos vs San Jorge

13ra Fecha (11-11-18): Juventud Antoniana vs Boca Unidos

14ta Fecha (18-11-18): Boca Unidos vs Sarmiento

15ta Fecha (24-11-18): Altos Hornos Zapla vs Boca Unidos

16ta Fecha: (28-11-18): Boca Unidos vs General San Martín

17ma fecha (02-12-18): Gimnasia y Tiro vs Boca Unidos

18va Fecha (09-12-18): Libre



