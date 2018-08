Cambá Cuá y Curupay siguen liderando el Torneo Oficial

Los líderes del Oficial de primera A no ceden posiciones y continúan arriba en la tabla. Ayer Cambá Cuá le ganó sin problemas a Quilmes 2 a 0, en tanto el “maderero” se impuso 3-1 a Sportivo.

Se ju­gó ayer gran par­te de la 11ª fe­cha del tor­neo Ofi­cial de pri­me­ra A de la Li­ga Co­rren­ti­na de Fút­bol, des­ta­cán­do­se las vic­to­rias de los lí­de­res Cam­bá Cuá y Cu­ru­pay que con­ti­nú­an en la si­tua­ción de pri­vi­le­gio e in­si­nú­an que se­rán los dos can­di­da­tos más fir­mes pa­ra la ob­ten­ción del tí­tu­lo. Cu­ru­pay no tu­vo ma­yo­res in­con­ve­nien­tes pa­ra ven­cer a Spor­ti­vo Co­rrien­tes por 3 a 1, a par­tir del pri­mer gol con­ver­ti­do por Da­río Ra­mí­rez a los 15’ y en­se­gui­da, a los 24’ Ni­co­lás Se­go­via hi­zo el se­gun­do. Cuan­do Jo­sé Mon­zón so­bre el cie­rre de la eta­pa hi­zo el ter­ce­ro ya era par­ti­do li­qui­da­do.



Es que el bi­cam­pe­ón con­du­ci­do téc­ni­ca­men­te por Do­min­go Cen­tu­rión fue su­pe­rior en la ma­yor par­te del jue­go y el des­cuen­to de Spor­ti­vo re­cién lle­gó al fi­nal (47’) me­dian­te el gol ano­ta­do por Die­go Za­mu­dio en tiem­po adi­cio­na­do. Así, el “ma­de­re­ro” su­mó de a tres y com­par­te la pun­ta con Cam­bá Cuá. Cu­ru­pay hi­zo cir­cu­lar la pe­lo­ta y a tra­vés de la di­ná­mi­ca y ha­bi­li­dad de Mar­co Gi­me­nez y el cri­te­rio pa­ra to­car en el me­dio de Da­río Ra­mí­rez im­pu­so he­ge­mo­nía en el jue­go. Spor­ti­vo no pu­do ha­cer­lo an­te un equi­po bien es­truc­tu­ra­do que se man­tie­ne in­vic­to.



Por su par­te, “Cam­bá” tam­po­co en­con­tró mu­cha opo­si­ción en Quil­mes y al fi­nal ter­mi­nó im­po­nien­do su fút­bol, ga­nan­do me­re­ci­da­men­te el par­ti­do por dos a ce­ro. El pri­mer gol fue obra de Gui­ller­mo Ba­rre­to con re­ma­te de lar­ga dis­tan­cia que en­tró a es­pal­da del ar­que­ro, tras una ma­la sa­li­da del “cer­ve­ce­ro” des­de el fon­do. En el se­gun­do tiem­po, la ex­pe­rien­cia de Fer­nan­do Gon­zá­lez pu­do más que la mar­ca de Brian Sán­chez, man­dó el cen­tro que de pri­me­ra co­nec­tó Adrián Ace­ve­do ano­tan­do el se­gun­do gol.



El que dio la no­ta fue Mbu­ru­cu­yá que le ga­nó a Hu­ra­cán de vi­si­tan­te 5 a 0 en un par­ti­do que em­pe­zó a de­fi­nir­lo en los úl­ti­mos diez mi­nu­tos del pri­mer tiem­po cuan­do con­vir­tió tres go­les. El pri­me­ro de Pa­blo San­do­val a los 35’, au­men­tó cin­co des­pués Adrián Due­te y a los 46’ Os­val­do Gó­mez pu­so el ter­ce­ro. A los 5’ del se­gun­do tiem­po con­vir­tió el cuar­to gol por in­ter­me­dio de Gus­ta­vo Due­te, que a los 40 mi­nu­tos pu­so las ci­fras de­fi­ni­ti­vas. Por su par­te, San Jor­ge ven­ció por 3 a 2 a Fe­rro­via­rio, en tan­to que Lip­ton ven­ció 4 a 2 a So­be­ra­ní­a, que si­gue su­mi­do en el fon­do de la ta­bla de po­si­cio­nes.



Síntesis de los partidos:

Cambá Cuá (2): Cristian Lator; Victor Montiel, Rubén González, Rodrigo Valdovinos y Jorge Almirón; Fernando González, Gustavo Ojeda, Enrique González y Federico Zampar Guiñazú; Guillermo Barreto y Adrián Acevedo. DT: Wálter Zacarías.

Quilmes (0): Jonatan Teijeiro; Benjamín Urbina, Rodolfo Gutiérrez, Victor Barrios y Brian Sánchez; Eduardo Domínguez, Cristian Quintana, Jorge González y Raúl Barrientos; Maximiliano Argüello y Germán Acuña. DT Miguel Fitzpatrick.

Goles: 36' Guillermo Barreto (CC); 47' Adrián Acevedo (CC).

Cambios: 49' Ernesto Maidana por Domínguez (Q); 55' Santiago Portillo por Quintana (Q); 61' Walter Ramos por Zampar Guiñazú (CC); 71' Hernán Maidana por González (Q); 86' José Piñeiro por Barreto (CC) y 91' Cristian Maidana por Acevedo (CC).

Árbitro: Victor Vallejos.

Cancha: Huracán Corrientes.



Sportivo (1): Franco Sosa; Rodrigo Gómez, José Méndez, Mauricio Martínez y Juan R Araújo; Walter Chapo, Lucas Ugolini, Diego Zamudio y Emanuel Molina; José Alberto Borjas y José Maria Domínguez. DT José Urquidis.

Curupay (3): Brian Aranda; Johan Báez, Héctor Moreira, Maurício Molina y Jorge Alegre González; Victor González, Dario Ramírez, Edgar Franco y Nicolás Segovia; Eduardo Montenegro y José Mónzón. DT Domingo Centurión.

Goles: 15' Dario Ramírez; 24' Nicolás Segovia; 46' José Mozon y 92' Diego Zamudio (S).

Cambios: 45' Cristian Medina por Montenegro (C) y Roque Montejano por Gómez (S), 58' Leandro Centurión por Franco (C); 66" Maximiliano Velásquez por Alegre González (C); 81' Enzo Gauto x J Méndez (S).

Árbitro: Emilio Tripier.

Cancha: Lipton.



Huracán (0): Matías Sotelo; Santiago Flores, Rodrigo Sánchez, Walter Miret y Edgar Coutinho; Kevin Maidana, Rodrigo Lanuzzi, Rodrigo Valdovinos Arias y Martin Barreto; Sergio Acevey y Mario Pappadopulos. DT: Ariel Brites.

Mburucuyá (5): Gonzalo Miguel; Maximiliano Maidana, Juan Romero, Pedro Benítez y Axel Ojeda; Héctor Duete, Miltón Montenegro, Juan Salazar y Osvaldo Gómez; Pablo Sandoval y Lisandro Ríos. DT: Javier Kloz.

Goles: 35’ Pablo Sandoval; 40' y 75' Héctor Duete; 46' Osvaldo Gomez, y 85' Gustavo Duete (M).

Cambios: 45' Franco Ortiz y Santiago Lezcano por Sánchez y Coutinho (HC); 63' Mariano Maciel por Barreto (HC); 76' Mario Cardozo y Juan Fernández por H Duete y Gómez (M); y 82' Gustavo Duete por Montenegro (M).

Expulsados: 80' Mariano Maciel (HC).

Árbitro: Javier Cabrera.

Cancha: Huracán Corrientes.



San Jorge (3): Lucas Maciel; Dario Goicochea, Gerardo Gómez, Jorge González y Jorge Solis; Gustavo Esquivel, Gustavo Crisosto, Mauro Barrios y Maximiliano Valenzuela; Hugo Adrián Maidana y Lucas Zabalich. DT: Subcomisión de fútbol.

Ferroviario (2): Enzo Almirón, Juan Fernández, Alejandro Brunetti, Jose Fernández y Agustín Bover; Juan Mierez, Osvaldo Chavez, Ramón Mambrin y Lucio Gómez; Germán Strillevsky y Juan Kuchak. DT: Ramón Centeno.

Goles: 5' G Gómez -p- (SJ), 16' y 57' L Zabalich (SJ), 37' J. Fernández (F); 66' Ramón Mambrin (F).

Cambios: 60' Héctor Zabala por J Fernández (F); 72' Nelson Escalante por D Goicoechea (SJ); 76' Axel Ferreiro por G Esquivel (SJ).

Expulsados: 62' L Gómez (F) y M Valenzuela (SJ) y 94' Osvaldo Chávez (F).

Árbitro: Javier Magnago.

Cancha: Ferroviario.



Soberanía (2): Carlos Aquino; Tomás Ortiz, Nelson Meza, José Luis Gómez y David Valdez; Gerardo Barrientos, Oscar Fernández, Daniel Ojeda y Gastón Gómez; Cristian Dichuk y Pablo Sotomayor. DT: Andrés Fernández.

Lipton (4): Brian Ruiz Díaz; Julio Pérez, Lucas Benítez, Diego Monzón Pinat y Francisco Aguirre; Juan Gauna, Diego González, Nelson Montero y Alexis Benítez; Mariano González y Daniel Gómez. DT: José Sánchez.

Goles: 7' Mariano González (L), 39' Juan Gauna (L), 45' Gerardo Barrientos (S); 64' Cristian Dichuk (S), 66' M. Gonzalez (L) y 89' Daniel Gómez (L).

Cambios: 20' Carlos Gallardo por A. Benítez (L); 61' Alexis Fleita Mieres por N. Montero (L), 71' Cristian Acevedo por O. Fernández (S), 77' José Ruiz Aragón por N. Meza (S), 80' Norberto Roa Velázquez por D. Gonzalez (L) y Fernando Echevarría por P. Sotomayor (S).

Árbitro: Sandro Benítez.

Cancha: Libertad.



Resultados 11ª fecha

San Jorge 3 - 2 Ferroviario

Huracán 0 - 5 Mburucuyá

Cambá Cuá 2 - 0 Quilmes

Soberanía 2 - 4 Lipton

Sportivo 1 - 3 Curupay

Mandiyú vs Boca Unidos (miércoles 16 hs en cancha de Libertad)

Popular vs Juventud Naciente (postergado)

Libre: San Marcos



Posiciones:

Curupay 24 puntos

Cambá Cuá 24 puntos

Popular 18

Mburucuyá 15

San Jorge 14

Quilmes 12

Ferroviario 12

Mandiyú 12

Lipton 12

San Marcos 12

Boca Unidos 11

Sportivo 10

Huracán 10

Soberanía 4

Juventud Naciente 3



