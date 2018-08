Boca Unidos inició la recta final de la pretemporada

Luego de su gira por Sunchales (Santa Fe) y San Francisco (Córdoba), el equipo comandado por Carlos Mayor regresó este lunes a los trabajos en el predio Leoncio Benítez, pensando en el debut en el Torneo Federal "A", que será el 9 de septiembre ante Chaco For Ever.

Boca Unidos afrontará la recta final de la pretemporada, de cara a su participación en el torneo Federal "A", que dará comienzo el 9 de septiembre. Luego de su gira por Santa Fe y Córdoba, el conjunto comandado por Carlos Mayor retomó los trabajos este lunes en una nueva semana de pretemporada pensando en su debut como visitante contra Chaco For Ever.

El "aurirrojo" cerró su mini gira con resultados positivos. El pasado sábado venció a Sportivo Belgrano de San Francisco 1 a 0, mientras que el miércoles empató (sin goles) con Unión en Sunchales. Anteriormente, el equipo de la ribera correntina había disputado cuatro amistosos: victoria contra Ferroviario por 4 a 0, empate sin goles con Villa Alvear, triunfo contra Defensores de Vilelas por 2 0 y empate 0 a 0 con For Ever. Todos estos juegos tuvieron lugar en el predio Leoncio Benítez.

Chaco For Ever, el primer rival, empató con Vilelas

Chaco For Ever y Defensores de Puerto Vilelas jugaron un par de partidos amistosos en la jornada del sábado, en el estadio Juan Alberto García de Resistencia, como parte de la preparación del dueño de casa con miras al Torneo Federal "A". En el partido central, el Negro no pudo doblegar a su rival y terminaron 1 a 1. En tanto que en el duelo de los suplentes For Ever se impuso 3 a 2 ante un “mix” de Defensores.



Fueron dos cotejos de 80 minutos (divididos en dos tiempos de 40). Durante el primer “amistoso” el elenco dirigido por Luis Medero alistó con Gastón Canuto; Humberto Vega, Damián Jara, Nicolás Sainz y Julio Sacallán; Agustín Briones y Milton Zárate; Diego Magno, Matías Pato y Walter De Souza; Marco Prieto. El paraguayo Prieto, luego de una gran jugada de Sacallán y De Souza, puso el 1-0 de cabeza. Pero rápido lo empató Sergio Cortés, de penal. En la victoria de los suplentes del Negro anotaron Gastón Triverio, en dos oportunidades, y Leandro Ledesma. Gustavo Carballo fue el autor de ambos goles para el elenco de Vilelas.



