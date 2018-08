"Sabemos que va a hacer durísimo y nos preparamos para eso"

El entrenador de Boca Unidos, Carlos Mayor, se refirió al grupo 4 del Torneo Federal "A" que se pondrá en marcha el 9 de septiembre. Además, hizo su balance de la gira realizada por Sunchales y San Francisco. Conforme con la valla sin goles y preocupado por la falla en la definición. Mientras que admitió que necesita un jugador más para completar el equipo.

En dialogo con el programa La Red Deportiva, Carlos Mayor hizo su análisis detallado de lo que le dejó la gira en la que empató frente a Unión y le ganó a Sportivo Belgrano, a dos semanas del debut en el Federal A 2018-19. Para el DT de Boca Unidos fue una gira “positiva porque fue lo que íbamos a buscar: hacer fútbol contra los rivales de la categoría. Esto nos sirve para ir reafirmando cosas, corrigiendo errores principalmente, conocer otras canchas, otros rivales y saber –más o menos- con lo que nos vamos a enfrentar”.



Más allá que viene repitiendo los nombres que se perfilan para el debut del 9 de septiembre, “hay que resaltar los chicos que están afuera y que también lo hicieron bien, están con las mismas posibilidades que el resto. Lo de Cristian (Núñez) fue una sumatoria de entrenamientos, uno trata de poner al que está mejor y trato de ser justo con todos. Siempre me manejé de la misma forma y los jugadores lo saben: uno los pone pero no le regala nada. Son ellos, los jugadores, los que tienen que defender su lugar haciendo las cosas bien, entrenando bien, cuidándose –fundamentalmente-, y después uno trata de ser lo más justo posible”, explicó.



En los partidos disputados ante rivales de la categoría, su equipo no recibió goles aunque tampoco anotó demasiados en el de enfrente. Ante esto, Mayor confesó que “nos está costando. El partido contra Chaco For Ever fue parejo, hicimos 60 minutos de fútbol, tuvimos alguna situación y no estuvimos finos; contra Unión de Sunchales tuvimos mano a mano con ‘Nico’ Ledesma y con Fabro; y contra Sportivo Belgrano se concretó, si bien no tuvimos tanta posesión de pelota, no fuimos un poco más superiores como habíamos sido en los encuentros anteriores. Es un poco lo que fuimos a buscar: que el equipo empiece a generar fútbol, a ensamblarse, a respetar esa idea, reafirmarla; también sabemos que es un torneo donde se defiende mucho. Si bien no nos concretaron, también tenemos que afinar en la definición”.



Metiéndose en el detalle del equipo, habló sobre el trabajo para recuperar la pelota, destacando que “cuando se pierda en ataque hay que recuperarla rápido ocupando los espacios, ahí los que tienen que trabajar son Gabriel Morales y Fabro que tienen otras características. Si recuperamos rápido los espacios, presionamos cuando perdemos la pelota tenemos 8 o 10 jugadores para recuperarla; si la pelota es afuera, la idea es presionar arriba para que no salgan y que jueguen largo; después –si esto no sucede- venir a nuestro campo y estar ordenados. Contra Unión lo hicimos bien”.



“Morales puede romper líneas con una gambeta; con Fabro tenemos la pausa, el pase gol, es un poco nuestro cerebro. La idea es tener ese triángulo, ser equilibrado: Ojeda más posicional y de marca, a Fabro que nos meta el pase y tener la pausa, y Morales que nos rompa líneas”, también mencionó a la hora de desmenuzar la mitad de la cancha.



Sobre eso, alertó que no encuentra un reemplazo en el caso que alguna vez le falte Gustavo Mbombaj ya que “es un puesto que nos está haciendo falta, lo hablé con Alfredo (Schweizer), no tenemos muchas alternativas para reemplazar a Gustavo. Es un puesto que hoy nos está haciendo falta. Maciel lo puede hacer, probé con Niz, con Urbina pero de todos los puestos que estamos cubiertos, hoy el único que nos está haciendo falta es un volante por izquierda. Estoy hablando con Alfredo por ese lugar, estamos hablando y vamos a ver su podemos concretar a alguien”.



Siempre en su dialogo con radio La Red Corrientes, entendió que el Federal A “es una categoría en la que tenemos que mantener el arco en cero, tenemos que ser protagonistas, en todas las canchas salir a buscar el partido”. Además, sabe que será clave la pelota parada y que para ello “se trabajó bien. Eso es un punto importante: abrir los partidos de esa forma; también fuimos a trabajar eso, enfrentamos a equipos con buen juego aéreo. Es un punto clave y en el ascenso parece que se hace más importante. Tenemos en Fabro y en Mbombaj a dos buenos ejecutantes, gente de buen juego aéreo, así que hay que trabajar para sacar ventaja”.



Ya pensando en el debut, quiso bajar la ansiedad: “vamos despacio quemando etapas, estábamos con la cabeza en estos amistosos, después en el fixture y ahora en el arranque. Hay que tratar de bajar la ansiedad, necesitamos que esto arranque y la idea es hacer un buen torneo, hacer un equipo competitivo, pelear el ascenso. Sabemos que va a hacer durísimo, vamos a jugar muy seguido, en canchas difíciles y nos preparamos para eso”.



Por último, habló de la zona que se imagina “en la previa, me parece que con la zona que fuimos a jugar los amistosos van a ser las zonas más duras. Chaco For Ever se reforzó bien; Crucero mantuvo una base; Sarmiento hace varios años que viene siendo protagonista; Juventud Antoniana tiene historia; después el equipo de Tucumán, Jujuy… van a ser partidos durísimos. Creo que esta va a ser una de las zonas más difíciles”.

Fuente: Radio La Red



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes