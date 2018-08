Ricardone: "Confiamos en que vamos a volver a la B Nacional"

El experimentado defensor de Boca Unidos, Rolando Ricardone, confía en este nuevo Boca Unidos de cara a su participación en el Torneo Federal "A". "Confiamos en que vamos a volver a la B Nacional, estamos convencidos de lo que hacemos", afirmó.

El chaqueño Rolando Ricardone quién legó a Boca Unidos en el 2003 (ascendió al Argentino A y a la B Nacional) para luego recorrer otros clubes hasta recalar de nuevo en el "aurirrojo" desde hace cuatro años, se manifestó optimista para el torneo Federal "A" que comenzará el 9 de setiembre. "Estamos tranquilos, contentos, preparados y concientizados entre todos. Sumamos ideas y sabemos lo que tenemos que hacer". Así se manifestó Ricardone en "Ktu Sports" (Ktu Radio, sistema por streaming) quien es profesor de Educación Física y resaltó que, al igual que su comprovinciano Cristian"Negro" Nuñez,"queremos al club, por eso deseamos lo mejor y confiamos en que vamos a volver a la B Nacional".



"Tenemos un cariño especial. Yo gané todo hasta que descendimos este año, por eso la dedicación que le ponemos en el trabajo previo al certamen", enfatizó el "Gordo" Ricardone, acostumbrado en jugar con cualquier sistema defensivo. "Jugué en forma indistinta y me adapto", explicó al referirse a que el DT Carlos Mayor dispondrá en principio de una defensa con tres jugadores.



Con respecto al debut ante su club de origen, Chaco For Ever, en Resistencia, dijo conocer al rival. "Estamos preparados para imponer nuestras condiciones. Tenemos que hacer notar que la mayoría venimos de una categoría superior", dijo el lateral. El ex Crucero del Norte también confesó estar "muy motivado y dedicado, tanto que sigo también a los chicos porque me gusta mucho lo que hacen". Ricardone, quien reside en la vecina ciudad de la capital chaqueña anhela, al igual que Núñez, retirarse en Boca Unidos.



"Soy un agradecido al hincha que siempre nos apoyó y seguro que lo seguirá haciendo" y admitió que "algunos sponsors se fueron, pero seguimos con el apoyo del Gobierno Provincial y de la gente". Jugó en todas las categorías "menos en la A. Era un sueño que no pude cumplir hasta hoy" dijo quien se considera en plenitud a los casi 38 años de edad.



Cabe señalar que Boca Unidos integrará en el Federal A la zona 4 junto con For Ever, Sarmiento de Resistencia, Crucero del Norte de Misiones, San Jorge de Tucumán, Gimnasia y Tiro de Salta, Juventud Antoniana de Salta, San Martín de Formosa y Altos Hornos Zapla de Jujuy.



Nota: gentileza Ktu Sports (Ktu Radio, sistema por streaming)



