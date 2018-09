Curupay enfrenta a Mandiyú buscando quedar como único líder

Si el tiempo lo permite se pondrá en marcha esta tarde la 12ª fecha del Torneo Oficial de la Primera División "A", con la disputa de seis encuentros, entre los que sobresale el que disputará Curupay frente a Mandiyú, donde el "maderero" buscará quedar como único puntero de la competencia aprovechando que Cambá Cuá tiene jornada libre.

La décimo segunda fecha del torneo Oficial de primera división A en la Liga Correntina de Fútbol (LCF) se pondrá en marcha esta tarde y con ella varios equipos comenzarán a definir gran parte de su suerte en la competencia. De los seis cotejos programados para la jornada de sábado -el restante se jugará el domingo-, se destaca el que sostendrán Curupay (24 puntos) y el Deportivo Mandiyú (15). El "maderero" comparte la primera ubicación con Cambá Cuá, que tendrá fecha libre, por lo tanto se le presenta una excelente oportunidad para quedar como solitario líder de la competencia en la recta final de la competencia (con la del fin de semana quedan cuatro fechas para concluir el torneo).



Por su parte, el tercero en discordia para disputar el primer puesto, Deportivo Popular (18), que tiene un encuentro pendiente y lo jugará el miércoles 5, se medirá con Quilmes (12). Pensando en evitar el descenso (hay tres previstos para la presente temporada), Juventud Naciente (3) enfrentará esta tarde a San Jorge (14) y Soberanía (4) hará lo propio con Boca Unidos (11), pero recién mañana. Los dos equipos que cierran la tabla de posiciones mantienen chances matemáticas de evitar la pérdida de categoría, pero deberían ganar todos sus partidos y esperar que se den otros resultados.



También con la intención de escapar de la zona comprometida con la permanencia, esta tarde, Huracán Corrientes (10) jugará frente a Ferroviario (12) y Sportivo (10) se trasladará hasta Mburucuyá (15), donde tendrá como rival al equipo local. Por su parte, la Primera B) tendrá durante el fin de semana el desarrollo de la décima fecha. En ese marco, hoy el único puntero, Libertad (20 unidades) tendrá que defender su lugar de privilegio frente a Doctor Montaña (9).



Programa de partidos:

Sábado 1 de septiembre:

Cancha de Alvear:

14:00 Torino vs B° Quilmes (B)

16:00 Robinson vs Alvear (B)

Cancha de Ferroviario:

14:00 Talleres vs Invico (B)

16:00 Ferroviario vs Huracán (A)

Cancha de Huracán:

14:00 Santa Catalina vs Villa Raquel (B)

16:00 Empedrado vs Independiente (B)

Cancha Municipal de San Luis:

15:30 Juventud Naciente vs San Jorge (A)

Cancha de Libertad:

14:00 Libertad vs Dr. Montaña (B)

16:00 Curupay vs Mandiyú (A)

Cancha de Lipton:

14:00 Lipton vs San Marcos (A)

16:00 Quilmes vs Popular (A)

Cancha de Mburucuyá:

15:30 Mburucuyá vs Sportivo (A)

Domingo 2 de septiembre:

Cancha de Boca Unidos:

15:30 Boca Unidos vs Soberanía (A)

Cancha de Lipton:

14:00 Sacachispas vs Alumni (B)

16:00 Rivadavia vs Peñarol (B)

Miércoles 5 de septiembre:

Cancha de Libertad:

16:00 Popular vs Juventud Naciente (A) (pendiente de la 11ª fecha)



