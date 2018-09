Boca Unidos analiza su continuidad en las Juveniles de AFA

El titular del club Boca Unidos, Alfredo Schweizer, sostuvo que el club no es una isla y que cuesta movilizar a 60 chicos por todo el país cada semana.

Boca Unidos, como todos los clubes que bajan de categoría, debe barajar y dar de nuevo para ir por nuevos objetivos, pero en ese reacomodamiento se suelen resignar algunas cosas. Una de ellas es la posibilidad de dejar de participar en las competencias juveniles de la AFA, categoría que lo hace desde el 2013, transitando en la actualidad su sexta temporada. El presidente del club, Alfredo Schweizer, contó en Radio Sudamericana esa posibilidad concreta.



"La verdad es que está dentro de las posibilidades, hoy lo que uno escucha en todos los ámbitos es que hay que hacer un ajuste, son momentos difíciles y nosotros no somos una isla y tenemos que pensar que hay cuestiones que debemos ajustar. No tenemos que olvidarnos que hace unos meses se ha producido del descenso desde el punto de vista deportivo y que de alguna manera significa también un descenso desde el punto de vista económico. En estos meses se notó muchísimo el retiro del apoyo tanto del sector privado como del sector público, y eso nos genera algunos problemas, por lo que tenemos rápidamente que ejercer acciones para poder mantener el equilibrio". "Dentro de esas acciones existen muchas posibilidades, aunque todavía no está tomada la decisión de que de este proyecto tan lindo que lo arrancamos hace varios años, de competir con seis categorías a nivel nacional, quizás debamos bajarnos o ponernos en una situación de espera hasta que la cosa se pueda encarrilar".



Esa cruda realidad depende de algunos factores. "Nosotros seguimos golpeando puertas y esperando. A poco del inicio del torneo de Primera, estamos con expectativas de poder recuperar algunos de los sponsors que de alguna manera hemos perdido y todo eso genera situaciones que irán siendo evaluadas antes de la toma de decisiones. Es un proyecto que ya lo diagnosticamos para los chicos que van de 13 a 20 años y que es muy interesante, pero que obviamente tiene un costo muy alto, no solamente por toda la estructura que ello significa sino por los gastos variables que llevan a que se tengan que movilizar todos los fines de semana 60 chicos por todo el país. Hoy se nota que es un trabajo que va dando sus frutos, pero debemos tomar debida cuenta por el futuro del club". Y agregó: "Las obras hoy están detenidas, pero debemos hacer recortes, hoy notamos mayor reconocimiento afuera que en la misma provincia".



