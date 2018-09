Mayor: "Jugaremos con la idea de lograr el ascenso"

El director técnico de Boca Unidos, Carlos Mayor dijo que trabajaron más de dos meses y más allá de que reconoce que el torneo será muy duro, espera poder lograr el objetivo de volver al ‘aurirrojo‘ a la B Nacional. “La realidad empieza a verse cuando se juega por los puntos”.

Bo­ca Uni­dos en­tró en la cuen­ta re­gre­si­va, el do­min­go em­pe­za­rá a de­san­dar el ca­mi­no en el tor­neo Fe­de­ral A y más allá de que ju­gó va­rios amis­to­sos, el di­rec­tor téc­ni­co Car­los Ma­yor ad­vir­tió que los par­ti­dos por el cam­pe­o­na­to mar­ca­rán la re­a­li­dad. En es­te sen­ti­do di­jo que “con­tra Cha­co For Ever se­rá una lin­da me­di­da pa­ra sa­ber dón­de es­ta­mos”, al tiem­po que con­fió que “en es­ta zo­na (la 4) to­dos los ri­va­les van a ser di­fí­ci­les”.

El en­tre­na­dor co­men­tó en diá­lo­go con épo­ca que se pre­pa­ra­ron dos me­ses. “Fui­mos en for­ma pro­gre­si­va, tu­vi­mos opor­tu­ni­dad de ju­gar amis­to­sos, res­ta que ya em­pie­ce el cam­pe­o­na­to, ver có­mo es­ta­mos, en qué con­di­cio­nes y con el ob­je­ti­vo nues­tro de ser un equi­po pro­ta­go­nis­ta. Sa­be­mos que el tor­neo va a ser du­ro pe­ro ju­ga­re­mos con la idea de lo­grar el as­cen­so”.

Las úl­ti­mas se­ma­nas de tra­ba­jo sir­vie­ron pa­ra “en­tre­nar en la par­te fí­si­ca, la fut­bo­lís­ti­ca y la tác­ti­ca, pe­ro co­mo di­go siem­pre la re­a­li­dad se em­pie­za a ver en los par­ti­dos por los pun­tos. No­so­tros tra­ba­ja­mos, co­rre­gi­mos erro­res, pe­ro se ve­rá cuan­do em­pie­ce la com­pe­ten­cia, va a ser du­ro, en po­cos me­ses se van a ju­gar mu­chos par­ti­dos”.

El en­tre­na­dor tam­bién de­jó en cla­ro que “pue­de ha­ber le­sio­na­dos o ex­pul­sa­dos. No­so­tros nos pre­pa­ra­mos y des­pués va­mos a ver si el equi­po lo­gra aco­mo­dar­se a la ca­te­go­ría pa­ra ser pro­ta­go­nis­ta y pe­le­ar un lu­gar”. Ma­yor ad­mi­tió asi­mis­mo que los amis­to­sos re­per­cu­tie­ron fa­vo­ra­ble­men­te en el gru­po, “nos en­tre­nar­nos bien, nos pre­pa­rar­nos ade­cua­da­men­te, tam­bién en lo fí­si­co y pa­ra te­ner una idea de jue­go es­ta­ble­ci­da. Tu­vi­mos va­rios par­ti­dos pa­ra co­rre­gir erro­res y re­a­fir­mar es­ta ide­a. Uno tie­ne mu­chas co­sas en la ca­be­za, el es­que­ma de jue­go es­tá plas­ma­do, los ju­ga­do­res lo sa­ben, lo en­ten­die­ron, lo es­tán ha­cien­do, pe­ro la com­pe­ten­cia es otra co­sa”. Afir­mó el en­tre­na­dor que el equi­po se va a es­me­rar en­tre­nan­do a “full” pa­ra tra­tar que “to­do lo que ela­bo­ra­mos es­tos me­ses se pue­da ver en la can­cha y lo pue­da dis­fru­tar la gen­te”.

Ad­vir­tió, a su vez, que el tor­neo va a ser muy di­fí­cil, van a ser 16 par­ti­dos muy du­ros, tan­to de lo­cal co­mo de vi­si­tan­te y creo que te­ne­mos que man­te­ner el equi­li­brio, an­te bue­no o ma­los re­sul­ta­dos. Es­to es una ca­rre­ra de tiem­po, el tor­neo es lar­go y nues­tro pri­mer ob­je­ti­vo es tra­tar de cla­si­fi­car en­tre los cua­tro pri­me­ros y a par­tir de ene­ro o fe­bre­ro pa­ra pe­le­ar el as­cen­so. Siem­pre con me­tas cla­ras, pa­ra es­tar bien y sa­ber que el ob­je­ti­vo fi­nal es po­der lo­grar el as­cen­der”.

Du­ran­te los amis­to­sos a Bo­ca Uni­dos no le con­vir­tie­ron go­les y al res­pec­to Ma­yor ex­pre­só que “e­so es un po­co la ide­a” y “la lle­ga­da de Me­di­na, de Car­nie­llo y aco­mo­dar la de­fen­sa, más la in­cor­po­ra­ción de Mbom­baj, ade­más de la gen­te que se que­dó, la idea es tra­tar de te­ner una de­fen­sa só­li­da, tra­ba­ja­mos mu­cho so­bre eso; la idea es man­te­ner el ce­ro en el ar­co y a par­tir de tra­tar de cons­truir el equi­po. Los amis­to­sos sir­vie­ron pa­ra que ellos mis­mos se con­ven­cie­ran que el ce­ro en el ar­co les ca­ía bien y oja­lá que to­do lo que se tra­ba­jó lo po­da­mos de­sa­rro­llar en la can­cha por los pun­tos”.

En la par­te fi­nal agre­gó que de me­dia can­cha pa­ra arri­ba “te­ne­mos nues­tras va­rian­tes y a par­tir de Oje­da que es el vo­lan­te más re­tra­sa­do, es­tá Gaby Mo­ra­les, Fa­bro, Le­des­ma, la gen­te por afue­ra Go­doy Mbom­baj, más Nú­ñez, Cá­ce­res y Ma­ciel”. Sí, te­ne­mos ju­ga­do­res pa­ra en­con­trar fun­cio­na­mien­to y ha­cer un buen tor­ne­o. Lo im­por­tan­te es que es­ta­mos bien, se for­mó un buen gru­po, al­go cla­ve pa­ra lo que va­mos a bus­car. El com­pro­mi­so pa­ra sa­car ade­lan­te el equi­po aún cuan­do las co­sas no sal­gan. Así que es­tá to­do da­do pa­ra que las co­sas se lle­ven ade­lan­te”. Se le no­ta. Es­tá an­sio­so por ver a su equi­po en el de­but fren­te a Cha­co For Ever, por­que la re­a­li­dad lo mar­can los par­ti­dos por los pun­tos, co­mo ma­ni­fes­tó.



Briones: “Con Boca Unidos será un clásico”



El par­ti­do con Bo­ca Uni­dos “lo to­ma­mos co­mo un clá­si­co”, di­jo el vo­lan­te cen­tral Agus­tín Brio­nes a co­le­gas cha­que­ños. El ex­pe­ri­men­ta­do ju­ga­dor pa­re­ce ha­ber ga­na­do la pul­se­a­da pa­ra ser el “5” ti­tu­lar de Cha­co For Ever en el ini­cio del cam­pe­o­na­to. El me­dio­cam­pis­ta na­ció en Ave­lla­ne­da, tie­ne 29 años y tu­vo pa­sos por Al­do­si­vi de Mar del Pla­ta (2009-­14), De­por­tes Con­cep­ción de Chi­le (2014-­15), Mus­huc Ru­na de Am­ba­to de Ecua­dor (2015), San Mar­tín de Tu­cu­mán (2016) y un úl­ti­mo pa­so por Gim­na­sia de Men­do­za (2017-­18).

De ca­ra al de­but del “Ne­gro” cha­que­ño an­te Bo­ca Uni­dos, Brio­nes in­di­có: “Lo to­ma­mos co­mo un clá­si­co, sa­be­mos que Bo­ca va a co­men­zar el tor­neo con ga­nas de bus­car el as­cen­so. No­so­tros es­ta­mos en la mis­ma. Nues­tra idea es ga­nar en el de­but, no ir más allá. Se­ría muy bue­no ini­ciar ga­nan­do. Pe­ro sa­be­mos que Bo­ca va a ser un ri­val muy com­pli­ca­do”. En cuan­to a su ac­tua­li­dad fí­si­ca y téc­ni­ca, Brio­nes ex­pre­só “me sien­to bien, la tem­po­ra­da pa­sa­da pu­de ju­gar bas­tan­te, vi­ne con rit­mo y pu­de ha­cer bien la pre­tem­po­ra­da. Lle­ga­mos muy bien, es un gru­po ca­si com­ple­ta­men­te nue­vo en el que ha­bía que adap­tar­se, co­no­cer al com­pa­ñe­ro, y la ver­dad es que lo es­ta­mos ha­cien­do muy bien. Se hi­zo lar­go to­do, pe­ro sir­vió pa­ra tra­ba­jar. Es­ta­mos a pun­to pa­ra co­men­zar”.

Ten­drá co­mo com­pa­ñe­ro en el me­dio­cam­po a Mil­ton Zá­ra­te, quien ju­gó en la ma­yo­ría de en­sa­yos y amis­to­sos a su la­do en el do­ble cin­co. Al res­pec­to el re­fuer­zo se­ña­ló: “Nos to­có es­tar jun­tos bas­tan­te, to­da­vía no sa­be­mos si va­mos a ju­gar de arran­que. Pe­ro bien. Mil­ton es más de jue­go, yo por ahí soy más tác­ti­co y creo que nos com­ple­men­ta­mos bien”. Por lo vis­to, Brio­nes con­fía mu­cho en el tra­ba­jo que es­tán cum­plien­do, jun­to con las nu­me­ro­sas in­cor­po­ra­cio­nes y an­ti­ci­pó que Bo­ca Uni­dos se­rá un ri­val muy du­ro.



