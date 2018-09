Mbombaj: “Saldremos a ser protagonistas en todas las canchas”

El posadeño Gustavo Mbombaj ya palpita el inicio del Federal A ante For Ever. “Se siente la ansiedad, pero ya sabemos que jugamos el domingo ante un rival muy duro, pero va a salir todo bien”. Y agregó: “Saldremos a ser protagonistas y a buscar los tres puntos en todas las canchas”.

Después de más de dos meses de preparación se acerca el debut de Boca Unidos en el Torneo Federal A 2018/19. “Estamos cerrando una pretemporada que fue muy buena y positiva porque se armó un lindo grupo, que es fundamental para encarar un nuevo campeonato”, expresó el mediocampista de Boca Unidos, Gustavo Mbombaj en declaraciones realizadas al programa La Red Deportiva (107.1 Mhz).



Mbombaj, quien procede de la UAI Urquiza, dijo que a días del primer partido de la temporada “se siente la ansiedad. Ya me empezó a agarrar un cosquilleo porque quiero que llegue el fin de semana. Hace mucho estamos entrenando, ya arrancaron todas las categorías y faltamos nosotros. Ahora ya sabemos al menos que comenzamos el domingo ante un rival muy duro, pero va a salir todo bien”, confió.



Sobre las expectativas, el futbolista oriundo de Posadas, manifestó: “Es una categoría muy dura, pero nosotros vamos a dar pelea en todos lados, vamos a salir a jugar de igual a igual en todas las canchas. Queremos ser protagonistas y buscaremos dejar los tres puntos de nuestro lado”. Con respecto a la preparación, el zurdo indicó: “Estuvimos trabajando muy bien, diez puntos. En los amistosos que se pudieron hacer pienso que se dejó una buena imagen, creo que fuimos de menor a mayor”.



En cuanto al sistema de juego, Mbombaj señaló que “se habla que la línea de tres en el fondo es difícil implementarla, pero nosotros tuvimos muchísimo tiempo para laburarlo, prácticamente todos los días y se pudo agarrar rápido el esquema que quiere el técnico. En los amistosos lo hicimos bien, y eso nos deja tranquilos para saber que vamos por el buen camino”.



El misionero, quien se perfila para titular el domingo, ya que fue parte de los seis amistosos en la alineación principal, también dio su impresión sobre su situación personal. “Estoy bien, contento, creo que como el equipo también fui de menor a mayor. Al puesto ya lo conozco, porque me manejo por todo el carril. He jugado con línea de tres, con línea de cuatro, también de marcador por la izquierda. En ese sentido no tengo ningún problema y me adapto a cualquier sistema táctico”.



Sobre la idea de juego que pregona el técnico, Carlos Mayor, especificó: “Buscamos tener la pelota el mayor tiempo posible para correr menos. Cuando perdemos la tenencia debemos pasar rápido la línea de la pelota y meter presión para recuperar el balón lo antes posible. En ese sentido, el relevo que nos hace Martín Ojeda nos ayuda mucho”.



Finalmente, y en cuanto al primer rival del campeonato, Mbombaj manifestó: “Ya vimos el partido amistoso que jugamos con ellos. Seguramente vamos a ver algún otro video para saber bien cómo se mueven y poder buscar sacar alguna ventaja. Esta semana buscaremos aceitar bien la máquina para comenzar de la mejor manera el torneo el domingo”.



