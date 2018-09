Mayor prueba el equipo que visitará a Chaco For Ever

Con el objetivo puesto en el partido del domingo ante Chaco For Ever, que pondrá en marcha el sueño de regresar pronto a la Primera B Nacional, Boca Unidos aprovecha la última semana de preparación para ponerse a punto para el debut en el Torneo Federal "A".

Sin lesionados, el plantel "aurirrojo" llevó adelante este miércoles en el complejo Leoncio Benítez del Barrio 17 de Agosto, el tercer día de entrenamiento semanal. La actividad consistió en trabajo de prevención en el gimnasio, para luego realizarse un fútbol en espacios reducidos entre cuatro equipos, por el sistema de todos contra todos.



En tanto que la práctica de fútbol formal se llevará adelante este jueves por la tarde, probablemente en el campo de juego del estadio. Si bien la formación del equipo sale de memoria, de acuerdo a los últimos partidos de preparación y entrenamientos realizados, el técnico Carlos Mayor quiere jugar al misterio.



“Entrenamos con una base del equipo titular, pero todavía no lo tengo confirmado. Así que vamos a esperar hasta el entrenamiento de fútbol y al sábado, que es el último táctico”, dijo el DT "aurirrojo" Carlos Mayor. Por otra parte, el técnico confesó que “contra For Ever no será un partido más, será especial, es un clásico, sabemos lo que representa. Va a ser lindo, con mucha gente, pero después tenemos que recibir a Crucero del Norte que es más o menos un clásico, y con Sarmiento de Resistencia pasa lo mismo”.



El partido del domingo, por la primera fecha de la Zona 4 del Torneo Federal "A", se jugará desde las 16:45 hs en el estadio Juan Alberto García” de avenida 9 de Julio 2222. La dirigencia forevista ya adelantó que el encuentro se jugará sin público visitante para evitar potenciales incidentes.



