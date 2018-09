Se programó la 12ª fecha de la "A" y la 11ª de la "B"

La Li­ga Co­rren­ti­na se re­sol­vió que es­te fin de se­ma­na se jue­guen los par­ti­dos de la 12ª fe­cha tal cual es­ta­ban pro­gra­ma­dos, a ex­cep­ción de Bo­ca Uni­dos vs So­be­ra­nía que pa­sa­rá pa­ra el miér­co­les 12.

Programa de partidos:

Sá­ba­do 8:

Can­cha Li­ber­tad:

14:00 -­ 1ª B Li­ber­tad vs. Dr. Mon­ta­ña

16:00 -­ 1ª A Cu­ru­pay vs. Man­di­yú

Can­cha Lip­ton:

14:00 -­ 1ª A Lip­ton vs. San Mar­cos

16:00 -­ 1ª A Quil­mes vs. Po­pu­lar

Can­cha Fe­rro­via­rio:

14:00 -­ 1ª B Ta­lle­res vs. IN­VI­CO

16:00 -­ 1ª A Fe­rro­via­rio vs. Hu­ra­cán

Can­cha Mbu­ru­cu­yá:

15:30 -­ 1ª A Mbu­ru­cu­yá vs. Spor­ti­vo

Can­cha San Luis del Pal­mar:

15:30 -­ 1ª A Ju­ven­tud Na­cien­te vs. San Jor­ge

Can­cha Hu­ra­cán:

14:00 -­ 1ª B San­ta Ca­ta­li­na vs. Vi­lla Ra­quel

16:00 -­ 1ª B Em­pe­dra­do vs. In­de­pen­dien­te

Can­cha Al­ve­ar:

14:00 -­ 1ª B To­ri­no vs. Bº Quil­mes

16:00 -­ 1ª B Ro­bin­son vs. Al­ve­ar

Do­min­go 9

Can­cha Lip­ton:

14:00 -­ 1ª B Sa­ca­chis­pas vs. Alum­ni

16:00 -­ 1ª B Ri­va­da­via vs. Pe­ña­rol

Miércoles 12:

Cancha de Boca Unidos:

15:30 - 1ª A Boca Unidos vs Soberanía



