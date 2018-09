Árbitro santiagueño para Chaco For Ever - Boca Unidos

El san­tia­gue­ño Ro­dri­go Héc­tor Ri­ve­ro se­rá el en­car­ga­do de con­tro­lar las ac­cio­nes del jue­go en­tre For Ever y Bo­ca Uni­dos por la pri­me­ra fe­cha de la zo­na 4 del tor­neo Fe­de­ral A que co­men­za­rá a de­san­dar es­te do­min­go en su tem­po­ra­da 2018-­2019.

Rodrigo Ri­ve­ro es­ta­rá acom­pa­ña­do por los jue­ces de lí­nea Jor­ge An­to­nio Sa­ya­go (San­tia­go del Es­te­ro) y Gi­se­la Truc­co (Ra­fa­e­la). Tras va­rias tem­po­ra­das en las que uno y otro equi­po mi­li­ta­ron por dis­tin­tas ca­te­go­rí­as, For Ever y Bo­ca Uni­dos vol­ve­rán a dis­pu­tar uno de los tra­di­cio­na­les clá­si­cos de es­ta par­te del pa­ís, cuan­do se cru­cen es­te do­min­go des­de las 16:45 en el es­ta­dio de la ave­ni­da 9 de Ju­lio de la ca­pi­tal cha­que­ña.



La primera fecha:

El do­min­go se ju­ga­rá to­da la pri­me­ra fe­cha de la zo­na 4 del tor­neo Fe­de­ral A con es­ta pro­gra­ma­ción:

Can­cha: “An­gel Sá­ez” de Tu­cu­mán -­ 16:00 -­ San Jor­ge vs San Mar­tín (For­mo­sa), ár­bi­tro: Jo­sé Da­río San­do­val (Con­cor­dia); asis­ten­tes: Fe­de­ri­co Cue­llo (Ca­sil­da) y An­gel Ba­rrio­nue­vo (Va­lle Vie­jo).

Can­cha: “Pa­dre Mar­te­a­re­na” de Sal­ta -­16:30 -­ Ju­ven­tud An­to­nia­na vs Al­tos Hor­nos Za­pla (Pal­pa­lá, Ju­juy), ár­bi­tro: Jor­ge Nel­son So­sa; asis­ten­tes: Víc­tor Ro­jas Agui­rre y An­gel Es­te­ban Aya­la (ter­na de Co­rrien­tes).

Can­cha: “Juan Al­ber­to Gar­cí­a” de Re­sis­ten­cia -­ 16:45 -­ For Ever vs Bo­ca Uni­dos, ár­bi­tro: Ro­dri­go Héc­tor Ri­ve­ro (San­tia­go del Es­te­ro); asis­ten­tes: Jor­ge An­to­nio Sa­ya­go (San­tia­go del Es­te­ro) y Gi­se­la Truc­co (Ra­fa­e­la).

Can­cha: “Co­man­dan­te An­drés Gua­cu­ra­rí” de Po­sa­das -­ 17:00 -­ Cru­ce­ro del Nor­te vs Gim­na­sia y Ti­ro (Sal­ta), ár­bi­tro: Gui­ller­mo Adrián Gon­zá­lez (Re­sis­ten­cia); asis­ten­tes: Her­nán Jo­sé Va­lle­jos (Re­sis­ten­cia) y Lau­re­a­no Ri­car­do Lei­va (For­mo­sa).



La TV



Gran no­ti­cia pa­ra to­dos los fie­les se­gui­do­res del As­cen­so. El tor­neo más fe­de­ral de Ar­gen­ti­na se va a te­le­vi­sar y se po­drá ver por el ca­nal pú­bli­co de de­por­tes du­ran­te to­da la tem­po­ra­da. Se trans­mi­ti­rá un en­cuen­tro por fe­cha arran­can­do es­te do­min­go con el due­lo en­tre De­por­ti­vo Ro­ca y Sol de Ma­yo. El Fe­de­ral A se va a te­le­vi­sar y se po­drá ver por el ca­nal pú­bli­co de de­por­tes, De­porTV du­ran­te to­da la tem­po­ra­da.



La te­le­vi­sa­ción es una de las no­ve­da­des que tie­ne el Fe­de­ral A pa­ra la tem­po­ra­da 2018/19: ele­gi­rán uno por fe­cha. En la pri­me­ra jor­na­da los pro­ta­go­nis­tas de la TV se­rán De­por­ti­vo Ro­ca y Sol de Ma­yo, dos equi­pos que mi­li­tan en la zo­na 1 del cer­ta­men más fe­de­ral del pa­ís. Am­bos se ve­rán las ca­ras el 9 de sep­tiem­bre, en el due­lo co­rres­pon­dien­te a la pri­me­ra jor­na­da del tor­ne­o. El en­cuen­tro po­drá se­guir­se a tra­vés de la pan­ta­lla (HD), por stre­a­ming en de­portv.gob.ar y tam­bién vía Fa­ce­bo­ok Li­ve, You­Tu­be Li­ve y Pe­ris­co­pe.



