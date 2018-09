Boca Unidos tiene definido el equipo para visitar a For Ever

El entrenador Carlos Mayor ratificó la formación inicial de los últimos ensayos y por lo tanto Cristian Núñez, que marcó un gol en la práctica, estará en la delantera junto a Ledesma el domingo en el inicio de la competencia.

Sin sorpresas transcurrió la práctica de fútbol que realizó Boca Unidos y por lo tanto quedó definida la formación titular que el próximo domingo se presentará en Resistencia para enfrentar a Chaco For Ever por la primera fecha del grupo 4 del Torneo Federal A de fútbol 2018-2019. En el ensayo que se concretó en el complejo Leoncio Benítez, el entrenador Carlos Mayor puso en cancha a la formación titular que trabajó en las últimas semanas, ratificando sistema y jugadores de cara al debut en el estadio ubicado en la avenida 9 de Julio 2222 de la capital chaqueña.



Durante el entrenamiento de fútbol, el equipo principal le ganó 4 a 0 a una formación integrada por el selectivo de la institución (jugadores juveniles). Los goles fueron marcados por Cristian Núñez, que aprovechó un rebote después de un tiro libre ejecutado por Martín Fabro, Rolando Ricardone con un soberbio cabezazo y dos de Nicolás Ledesma (en el primero aprovechó un yerro del arquero rival y en el segundo definió un perfecto contragolpe).



De no mediar inconvenientes de último momento, Boca Unidos saltará a la cancha del Negro chaqueño con Alejandro Medina en el arco, la línea de tres defensores estará compuesta por Ricardone, Oscar Carniello y Leonardo Baroni; en la mitad de la cancha jugarán Fabio Godoy, Martín Ojeda, Fabro y Gustavo Mbombaj. En la función de enganche se moverá Gabriel Morales y los delanteros serán Ledesma y Núñez.

El encuentro del domingo 9 dará inicio a las 16.45 y contará con el arbitraje del santiagueño Héctor Rivero. El plantel de Boca Unidos volverá a trabajar esta mañana, desde las 8.30, y luego de esa sesión, en tanto que el sábado repetirá la rutina, cuando recién Mayor definirá la nómina completa de jugadores que el domingo se trasladará hasta Resistencia.



Chaco For Ever esta listo



Por su parte, el entrenador de Chaco For Ever, Luis Medero, parece tener todo resuelto de cara al estreno del domingo ante Boca Unidos. La duda radicaba en la recuperación de Matías Camisay (molestia en el tobillo), pero en los últimos dos ensayos “Camisa” jugó para los suplentes. Con lo cual, Humberto Vega parece haber ganado la pulseada. Será un nuevo Chaco For Ever. Con 19 refuerzos y con sólo dos jugadores de la temporada pasada que estarán desde el arranque: el arquero Gastón Canuto y el extremo izquierdo brasileño Walter De Souza.



Por lo tanto, el equipo titular con un esquema inicial 4-2-3-1 para el debut, será: Canuto; Vega, Damián Jara, Nicolás Sainz y Julio Sacallán; Agustín Briones y Milton Zárate; Leandro Ledesma, Matías Pato y De Souza; y Marco Prieto. La “pelea” para integrar el banco de suplentes se mantiene viva y recién quedará definida cuando Medero dé la lista de los concentrados.



