Boca Unidos debutó con un empate ante Chaco For Ever

En el inicio del Torneo Federal "A", Boca Unidos empató 0-0 como visitante ante Chaco For Ever en el encuentro correspondiente a la 1ª fecha de la Zona 4. El "aurirrojo" sufrió las lesiones de Gabriel Morales (rodilla) y Leo Baroni (hombro).

CUn em­pa­te de vi­si­tan­te no es­tá mal pa­ra em­pe­zar. Así lo en­ten­dió la gen­te de Bo­ca Uni­dos lue­go de no­ven­ta mi­nu­tos en los que no se sa­ca­ron ven­ta­jas, en un par­ti­do que por mo­men­tos se ase­me­jó al aje­drez, por lo cui­da­do­so que eran pa­ra mo­ver las pie­zas en el cam­po de jue­go. Así, no se ge­ne­ra­ron mu­chas si­tua­cio­nes de gol y ter­mi­na­ron sin abrir el mar­ca­dor, re­sul­ta­do que in­di­ca la so­li­dez de­fen­si­va en su ha­ber y lo es­ca­so efec­ti­vo que fue­ron en el mo­men­to de ata­car, que­dan­do es­to en la co­lum­na del de­be.



Gran par­te del pri­mer tiem­po pa­re­ció de es­tu­dio, con Bo­ca Uni­dos te­nien­do la pe­lo­ta en al­gu­nos pa­sa­jes, ha­cién­do­la cir­cu­lar pre­fe­ren­te­men­te por aba­jo con un buen des­plie­gue de Fa­bio Go­doy por el cos­ta­do de­re­cho, aun­que al lle­gar a la zo­na del área al equi­po le fal­tó quien me­ta el úl­ti­mo pa­se. Por eso sus ata­can­tes Ni­co­lás Le­des­ma y Cris­tian Nú­ñez no re­ci­bie­ron pe­lo­tas “lim­pias”.



Es que la prio­ri­dad por las ban­das de Fa­bio Go­doy y Gus­ta­vo Mbom­baj era con­te­ner y mar­car pa­ra for­ta­le­cer el dis­po­si­ti­vo de­fen­si­vo. Pa­ra col­mo, la tem­pra­na le­sión de Ga­briel Mo­ra­les lo pri­vó del ju­ga­dor que por ca­rac­te­rís­ti­ca téc­ni­ca po­día ar­mar el fút­bol en ata­que. Por en­de, al con­jun­to “au­ri­rro­jo” se le con­ta­bi­li­za­ron es­ca­sas si­tua­cio­nes de gol. La úni­ca de los pri­me­ros cua­ren­ta y cin­co mi­nu­tos se ori­gi­nó con pe­lo­ta pa­ra­da que ca­be­ce­ó, tras un ti­ro de es­qui­na, Os­car Car­nie­llo (fir­me en la úl­ti­ma lí­ne­a) y se per­dió so­bre el tra­ve­sa­ño.



For Ever tam­po­co hi­zo mu­cho en ata­que en esa eta­pa por­que Pa­to y Le­des­ma, sus ju­ga­do­res más do­ta­dos téc­ni­ca­men­te, tam­po­co en­con­tra­ron es­pa­cios su­fi­cien­tes an­te la pre­sión que im­pu­sie­ron en el jue­go los dos equi­pos. Un ti­ro de Brio­nes que ata­jó sin pro­ble­mas Ale­jan­dro Me­di­na (se­gu­ro en sus in­ter­ven­cio­nes) y es­pe­cial­men­te un vio­len­to re­ma­te de Héc­tor Ja­ra lan­za­do al ata­que que se es­tre­lló en el vér­ti­ce de pos­te y tra­ve­sa­ño, fue­ron su oca­sio­nes más pe­li­gro­sas.



No va­rió de­ma­sia­do el jue­go en el se­gun­do tiem­po. Si se no­tó el buen de­sem­pe­ño de Mar­tín Oje­da, no só­lo en la con­ten­ción si­no pa­ra qui­tar y dis­tri­buir la pe­lo­ta des­de la zo­na cen­tral del cam­po de jue­go. Sin mu­cho fút­bol, For Ever in­ten­tó si­tuar­se en cam­po ri­val, em­pu­ja­do por su pú­bli­co que cu­brió gran par­te de las tri­bu­nas (po­co más de diez mil per­so­nas, se­gún es­ti­ma­cio­nes de di­ri­gen­tes lo­ca­les).



Avi­so el “ne­gro” cha­que­ño con un re­ma­te des­via­do de Le­an­dro Le­des­ma y res­pon­dió a los 13’ Bo­ca Uni­dos con un cen­tro de Ni­co­lás Le­des­ma que co­nec­tó de ai­re Gus­ta­vo Mbom­baj por el se­gun­do pa­lo y la pe­lo­ta sa­lió un po­qui­to an­cha so­bre el tra­ve­sa­ño. Dos mi­nu­tos más tar­de in­sis­tió Bo­ca Uni­dos ges­tan­do una bue­na ma­nio­bra en ata­que. Mar­tín Oje­da qui­tó en el me­dio y to­có pa­ra Fa­bro que en­gan­chó de zur­da an­te la mar­ca de un de­fen­sor en el bor­de del área y des­pi­dió un fuer­te de­re­cha­zo en­con­tran­do una ex­ce­len­te res­pues­ta del ar­que­ro Gas­tón Ca­nu­to, arro­jan­do ha­cia un cos­ta­do.



Se ani­mó el par­ti­do en esos ins­tan­tes y con el in­gre­so de Die­go Mag­no pa­re­ció que For Ever po­dría lo­grar el des­ni­vel y es­tu­vo cer­ca cuan­do “pei­na­ron” en el pri­mer pa­lo y en­tran­do por el otro ca­be­ceó Mag­no y con­tu­vo con mu­cha so­li­dez Ale­jan­dro Me­di­na. Ya es­ta­ba en can­cha Ju­lio Cá­ce­res y más tar­de Ge­rar­do Ma­ciel en lu­gar de Nú­ñez y Le­des­ma. El jue­go se equi­li­bró de nue­vo, aun­que For Ever lo bus­có con más de­ci­sión.



Sin em­bar­go el que es­tu­vo más cer­ca del gol fue Bo­ca Uni­dos, cuan­do cer­ca del epí­lo­go, a los 50’, Cá­ce­res “rom­pió” lí­nea en­tran­do por el ca­lle­jón del ocho, en­vió un cen­tro per­fec­to que co­nec­tó li­bre de mar­cas Ge­rar­do Ma­ciel e in­cre­í­ble­men­te el re­ma­te sa­lió des­via­do cuan­do la gen­te ya la ve­ía aden­tro. En­se­gui­da el sil­ba­to del san­tia­gue­ño Ro­dri­go Héc­tor Ri­ve­ro pu­so el pun­to fi­nal al par­ti­do, de­jan­do la sen­sa­ción de que el em­pa­te le sen­tó me­jor a Bo­ca Uni­dos, que el vier­nes tra­ta­rá de triun­far de lo­cal an­te Cru­ce­ro del Nor­te pa­ra que ten­ga un re­al va­lor.



Síntesis del partido:

Chaco For Ever (0): Gastón Canuto; Humberto Vega, Damían Jara, Nicolas Sainz y Silvestre Sacallán; Agustín Briones, Milton Zarate; Leandro Ledesma, Matías Pato, Walter De Souza; Marco Prieto. DT: Luis Medero.

Boca Unidos (0): Alejandro Medina; Leonardo Baroni, Oscar Carniello, Rolando Ricardone y Fabio Godoy; Martin Ojeda, Gustavo Mbombaj, Gabriel Morales y Martín Fabro; Nicolás Ledesma y Cristian Núñez. DT: Carlos Mayor.

Cambios: Fabricio Palma x Gabriel Morales (B); Lucas Sacuedo x Matías Pato (FE); Diego Magno x Leandro Ledesma (FE); Julio Cesar Cáceres x Cristian Núñez (B); Gerardo Maciel x Nicolás Ledesma (B); David Romero x Walter De Souza (FE).

Árbitro: Rodrigo Rivero.

Cancha: "Juan Alberto García" (Resistencia, Chaco).



