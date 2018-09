Mbombaj: “Empatar y sumar de visitante siempre sirve”

El mediocampista remarcó el valor del punto obtenido ayer frente a Chaco For Ever, “es positivo y si ganamos el viernes tendrá más valor aún”, dijo, al tiempo que admitió que trabajó más en función de contención por el sector izquierdo.

El em­pa­te le sen­tó bas­tan­te bien a la gen­te de Bo­ca Uni­dos. Al me­nos eso se re­fle­jó en sus ros­tros y tan­to el cuer­po téc­ni­co co­mo los ju­ga­do­res des­ta­ca­ron el pun­to ob­te­ni­do en el pri­mer par­ti­do an­te “un ri­val du­ro” y en una “can­cha muy di­fí­cil”. El su­yo no fue un gran par­ti­do en la faz ofen­si­va, pe­ro sí cum­plió una fun­ción tác­ti­ca po­si­ti­va, que le hi­zo trans­pi­rar la ca­mi­se­ta en el tra­ba­jo de con­ten­ción. Gus­ta­vo Mbom­baj, a él ha­ce­mos re­fe­ren­cia, con­fió “es­toy acos­tum­bra­do a es­te rit­mo; por ahí es­ta vez el téc­ni­co me pi­dió un tra­ba­jo de mar­ca pre­fe­ren­te­men­te en el se­gun­do tiem­po cuan­do en­tró Ma­ciel. Igual me sen­tí con­for­me por el ren­di­mien­to del equi­po en sí por­que vi­ni­mos a ju­gar en una can­cha muy di­fí­cil y fren­te a un gran ri­val, que va a dar pe­lea tam­bién en el tor­neo y es­to es po­si­ti­vo”.

Se lo vio tra­ji­nar mu­cho mar­can­do por su sec­tor y cu­brien­do los es­pa­cios cuan­do For Ever avan­za­ba con la pe­lo­ta y eso los pri­vó de sol­tar­se más se­gui­do al ata­que. “Tu­vi­mos dos o tres cen­tros que no lle­ga­mos a con­cre­tar por­que por ahí la pe­lo­ta les pa­sa­ba y a ve­ces ‘Ni­co‘ (Le­des­ma) se ti­ra­ba un po­co atrás tam­bién. Pe­ro, en el se­gun­do tiem­po creo que pu­di­mos lle­gar un po­co más, en­tré a de­fi­nir un cen­tro de ‘Ni­co‘ al se­gun­do pa­lo, la pe­lo­ta me que­dó a me­dia al­tu­ra, no la pu­de ba­jar y en­ton­ces se me fue arri­ba”.



En cuan­to al pun­to lo­gra­do, Mbom­baj no de­jó du­das “siem­pre sir­ve, vi­ni­mos a una can­cha muy di­fí­cil; den­tro de to­do se vio un par­ti­do en­tre­te­ni­do y em­pa­tar de vi­si­tan­te y su­mar siem­pre sir­ve, so­bre to­do si el vier­nes Bo­ca Uni­dos ga­na de lo­cal”. Cuan­do se le pre­gun­tó si el dis­tin­ti­vo del equi­po de Bo­ca Uni­dos es su­bir por los la­te­ra­les, la res­pues­ta del zur­do ca­rri­le­ro fue po­si­ti­va: “La idea es esa, te­ner la pe­lo­ta, ha­cer­la cir­cu­lar de de­re­cha a iz­quier­da y con cam­bios de fren­te, co­mo lo hi­ci­mos en el pri­mer tiem­po, cuan­do la aga­rra­ba Car­nie­llo o Ri­car­do­ne y la cam­bia­ban y por el otro la­do. Que­re­mos las­ti­mar de ese mo­do y cuan­do no se pue­de, la otra es ju­gar con el Ne­gro Nú­ñez, que la re­bo­te y po­da­mos de­fi­nir”.



Lo más po­si­ti­vo de ayer fue que Bo­ca Uni­dos ter­mi­nó otra vez con su ar­co en ce­ro y que se jus­ti­fi­ca por el plan­teo de jue­go que apli­ca. Mbom­baj di­ce que es im­por­tan­te, “más que na­da pa­ra dar­le con­fian­za a los de­lan­te­ros, que por ahí si tie­nen una si­tua­ción ca­paz que no la pue­dan me­ter, pe­ro de­ben es­tar tran­qui­los por­que los de atrás va­mos a rom­per­nos la ca­be­za pa­ra sa­lir ade­lan­te. Le­des­ma y el ’Ne­gro’ son los pri­me­ros de­fen­so­res y de ahí no­so­tros te­ne­mos que con­ta­giar a to­dos, co­mo ha­cen ellos que sa­len a co­rrer y no­so­tros te­ne­mos que acom­pa­ñar de atrás”.



En la par­te fi­nal di­jo que por mo­men­tos pu­die­ron ir de me­nor a ma­yor, “creo que lo pu­di­mos ha­cer en el se­gun­do tiem­po”, al tiem­po que ad­vir­tió “ca­paz que nos es­té fal­tan­do ha­cer el cam­bio de rit­mo a par­tir de la me­dia can­cha y es­tar fi­nos en la ho­ra de de­fi­nir”. Al co­mien­zo se lo vio a Mbom­baj su­bir por el cos­ta­do iz­quier­do, pe­ro pau­la­ti­na­men­te fue ba­jan­do po­co a cu­brir es­pa­cio a su es­pal­da y so­la­men­te se man­dó cuan­do vio la po­si­bi­li­dad de lle­gar con po­si­bi­li­da­des a la zo­na de de­fi­ni­ción. Así, en el se­gun­do tiem­po un zur­da­zo su­yo se fue ape­nas al­to, en una cla­ra ac­ción de gol.







