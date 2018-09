Mayor: "Nos faltó un poco más agresividad"

El técnico de Boca Unidos dijo después del empate que el balance del debut en el Torneo Federal es bueno, porque For Ever es una buena medida, pero reconoció que al Aurirrojo le falta todavía muchísimo para llegar al nivel ideal de rendimiento que pretende.

El técnico de Boca Unidos, Carlos Mayor, habló luego del empate en una improvisada rueda de prensa a la salida de la zona de vestuarios del estadio Juan Alberto García de Chaco For Ever. “Después de tanto tiempo arrancó el fútbol para nosotros. La verdad es que fue duro, difícil. Esperábamos que el partido salga así, friccionado, con poco juego”, señaló Mayor ante una gran cantidad de colegas, fotógrafos y camarógrafos.



Al iniciar su análisis, manifestó: “Fue un partido parejo, no hubo tantas opciones de gol. Nosotros tuvimos la última, Chaco For Ever por ahí tuvo alguna, pero me parece que en líneas generales el resultado estuvo bien en un partido trabado que no fue bueno”. Al hacer mención a los aspectos que más puede destacar del equipo aurirrojo, señaló: “Me gustó que tuvimos la pelota y fuimos pacientes”.



En cuanto al debe, el DT hizo hincapié en que “nos faltó un poco más agresividad. Se lo dije a los muchachos en el entretiempo, creo que si jugábamos más rápido en el medio, si éramos un poco más agresivos, podíamos haber encontrado espacios. Nos faltó tener un poco más de decisión en la mitad de la cancha, aunque reconozco que la cancha no estaba fácil”.



En el primer tiempo “estuvimos imprecisos, fallamos en los pases, y en el segundo tiempo, cuando acertamos dos o tres generamos situaciones de gol claras”, reseñando “el cambio de frente de Nico Ledesma que se pierde Mbombaj por la izquierda, y en la última de Cáceres que no pudo Gustavo Maciel”.



Mayor hizo mención también a la lesión en el inicio del partido de Gabriel Morales. “Tuvimos una baja ahí sensible. Por ahí Fabrizio (Palma, su reemplazante) no es de la misma característica, aunque nos dio un poco más de orden, pero, bueno, un cambio a los diez minutos sintió el equipo, así que nos tuvimos que reacomodar. Después tuvimos la lesión de Leo Baroni, y volvimos a tener que reacomodarnos un poco”. En el último cuarto de hora For Ever fue con decisión en busca del gol. “Se vino mucho con el juego aéreo. Tienen un referente de área, un faro (por Prieto), al que apuntan todos a buscar a través de centros, para que cabecee o baje pelotas, así que había que estar atentos”, indicó.



En esos minutos, el DT sacó a un delantero, Ledesma, para que ingrese un mediocampista ofensivo, o media punta, como es el libreño Gerardo Maciel. Al explicar la variante contó. “Busqué primero desde la parte defensiva ocupar un poco más el sector izquierdo nuestro. Me parecía que con Humberto Vega y la gente que entró por ahí (Diego Magno) nos estaban lastimando. Después de que sorprenda él, que llegue debajo del arco, que cualquier centro del sector derecho tenía que aparecer, y que rompa, que se juegue el duelo con Humberto Vega, y tuvo esa última jugada para liquidarlo, pero bueno”, se lamentó.

Finalmente, al pedírsele un balance, admitió que “fue bueno, aunque nos falta muchísimo, pero me parece que Chaco For Ever se armó para ascender. Tiene buenos jugadores, que conocen la categoría, así que para nosotros fue una linda medida, aunque hay que mejorar”.







Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes