Núñez: "La idea es tratar de ser protagonistas"

El goleador histórico de Boca Unidos, Cris­tian Nú­ñez, reconoció que ante For Ever no pudieron hacer funcionar el engranaje ofensivo, pero considera que hay que insistir. “Faltó la última asistencia”, algo que -dijo- trabajaron bien en la semana.

Otro de los ju­ga­do­res que ha­bló con los me­dios de pren­sa el do­min­go en el es­ta­dio “Juan Al­ber­to Gar­cí­a” del club Cha­co For Ever fue Cris­tian Nú­ñez, el de­lan­te­ro que des­de ha­ce años jue­ga en Bo­ca Uni­dos, que an­tes es­tu­vo en el “ne­gro” cha­que­ño. Co­mo a to­dos sus com­pa­ñe­ros, no le dis­gus­tó el pun­to lo­gra­do de vi­si­tan­te y an­te un ri­val fuer­te co­mo es Cha­co For Ever. En el diá­lo­go con la pren­sa el “Ne­gro” di­jo: “En el pri­mer tiem­po se nos com­pli­có un po­co con la le­sión de Gaby (Mo­ra­les) y des­pués nos fui­mos aco­mo­dan­do. La idea es in­ten­tar ju­gar, tra­tar de ser pro­ta­go­nis­ta. Es­ta vez no se pu­do des­ple­gar to­do. No­so­tros los de arri­ba es­tá­ba­mos in­co­ne­xos y por ahí fal­tó un po­co en ese as­pec­to”.



No obs­tan­te, so­bre el fi­nal Bo­ca Uni­dos tu­vo una chan­ce cla­ra y al res­pec­to Nú­ñez sos­tu­vo: “Es­tu­vi­mos a pun­to de ga­nar en una bue­na ju­ga­da de los mu­cha­chos, no se dio pe­ro lo im­por­tan­te es que se em­pe­zó y aho­ra te­ne­mos un par­ti­do im­por­tan­te con­tra Cru­ce­ro del Nor­te (el vier­nes a las 21 has­ta el mo­men­to), otro ri­val di­fí­cil. En re­a­li­dad el tor­neo va a ser du­ro. No­so­tros lo ju­ga­mos ha­ce mu­cho y no cam­bió en na­da, así que te­ne­mos que es­tar pre­pa­ra­dos po­nien­do el má­xi­mo en ca­da par­ti­do”.



El dis­po­si­ti­vo de con­ten­ción y la mar­ca en los úl­ti­mos me­tros fun­cio­nó muy bien en Bo­ca Uni­dos, el re­co­no­ci­mien­to fue ge­ne­ral al res­pec­to. Fal­tó sí, más flui­dez en el jue­go en el mo­men­to de pa­sar la mi­tad de la can­cha, Cris­tian di­jo que Bo­ca Uni­dos ma­ne­jó bien la pe­lo­ta, ha­cién­do­la cir­cu­lar a lo an­cho de la can­cha, pe­ro ad­mi­tió que “fal­tó la úl­ti­ma asis­ten­cia”, al­go que “ve­ní­a­mos tra­ba­jan­do bien en la se­ma­na. De to­dos mo­dos hay que se­guir in­ten­tan­do, el equi­po de­fen­dió bien, se ma­ne­jó bien la pe­lo­ta has­ta tres cuar­tos de can­cha y des­pués la ver­dad que por ahí nos fal­tó un po­co cam­biar el rit­mo y mo­ver­nos un po­co no­so­tros los de­lan­te­ros, al­go que hoy por ahí fal­tó un po­co”.



La le­sión de Ga­briel Mo­ra­les tam­bién fue mo­ti­vo im­por­tan­te en el pos­te­rior fun­cio­na­mien­to ofen­si­vo de Bo­ca Uni­dos, el “Ne­gro” Nú­ñez co­men­tó: “Es­tu­vi­mos tra­ba­jan­do dos me­ses y me­dio con Gaby, pe­ro en­se­gui­da se le­sio­nó y tu­vo que sa­lir. Ahí se nos com­pli­có, más allá de que Fa­bri (Fa­bri­zio Pal­ma) lo hi­zo muy bien, pe­ro son mo­men­tos del par­ti­do que uno lo sien­te, en es­te ca­so por­que Mo­ra­les tu­vo que de­jar el par­ti­do”.



An­tes de re­ca­lar en Bo­ca Uni­dos Cris­tian vis­tió los co­lo­res de For Ever. “Vol­ví a un par­ti­do en es­ta can­cha, don­de ju­gué ha­ce mu­chos años, la ver­dad que hu­bo mu­cha gen­te; al­go muy im­por­tan­te tan­to pa­ra el equi­po lo­cal co­mo pa­ra no­so­tros es­ta vez. Oja­lá que la gen­te acom­pa­ñe siem­pre al fút­bol, eso les ha­ce bien a los ju­ga­do­res y a to­dos. Ju­gar aquí me tra­jo mu­chos re­cuer­dos y sa­bía de an­te­ma­no que no me iban alen­tar vis­tien­do otra ca­mi­se­ta”.



Jun­to con Mo­ra­les, tam­bién Le­o­nar­do Ba­ro­ni ter­mi­nó le­sio­na­do, con un ven­da­je en el hom­bro, y am­bos se­rá exa­mi­na­dos en es­tos dí­as pa­ra ver si lle­gan al par­ti­do del vier­nes a la no­che con­tra Cru­ce­ro del Nor­te. “Es­pe­re­mos que las le­sio­nes no se­an se­ve­ras y pue­dan ju­gar”, di­jo Cris­tian Nú­ñez, en de­cla­ra­cio­nes a épo­ca y otros me­dios que cu­brie­ron el par­ti­do del do­min­go an­te Cha­co For Ever en Re­sis­ten­cia. (Car­los Ze­ni­quel -­ Co­la­bo­ra­ción).



Fuente: Diario Epoca



