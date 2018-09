"Estamos cada vez más cerca de festejar otro campeonato"

El goleador de Curupay, César Molina, se ilusiona con la posibilidad de concretar el tricampeonato de la Liga Correntina y conseguir una plaza para el Torneo Regional Federal Amateur 2019. “A seguir con los pies sobre la tierra y muy concentrados”, subrayó el "chacarero".

El chacarero César Molina nuevamente aportó con su cuota goleadora para Curupay durante el triunfo del sábado pasado por 2 a 0 sobre Deportivo Mandiyú. El Maderero le sacó el máximo provecho a la fecha de descanso de Cambá Cuá y, con su triunfo sobre el Albo, se adelantó por tres puntos en la cima de las posiciones cuando restan tres jornadas para resolverse el campeonato Oficial de Primera División A de la Liga Correntina de Fútbol.



“La verdad, estoy feliz porque ganamos y eso le hace bien al grupo”, se alegró en los vestuarios de la cancha de Libertad luego de su “doblete” ganador. Acerca de su juego y su aporte goleador, explicó que “siempre trato de desmarcarme y de jugar con pelota o sin ella. Creo que como todo jugador, en mi caso, voy aprendiendo partido a partido. Busco enseñanzas que si uno las valora, puede sacarles provecho”.



Ahondando al respecto, agregó que “ya no espero tanto y salgo a buscar más, a juntarme con el compañero”. En cuanto a los espacios que busca generarse o brindarle a sus compañeros en el juego de ataque relató que “si tengo que moverme, me tiró a un costado para que mis compañeros tengan libertad de movimientos y así ya no molesto ni chocó más con ellos”.



Cumplida la duodécima fecha, restan tres jornadas para la finalización del Torneo Oficial de Primera División A. El Maderero es puntero con 27 unidades, seguido por Cambá Cuá con 24 y Deportivo Popular con 21 (quedará libre en la penúltima fecha). Curupay es el bicampeón liguista y sus jugadores, incluido Molina, se ilusionan con una nueva celebración: “Estamos cada vez más cerca de festejar otro campeonato, así que a seguir con los pies sobre la tierra y muy concentrados en lo que queremos”, anticipó el Chacarero.



En cuanto a los méritos de su equipo, destacó que la labor que Curupay viene cumpliendo en los últimos torneos de la Liga es responsabilidad de los jugadores, pero también del entrenador Domingo Centurión. “Si este equipo hace tres temporadas que viene siendo protagonista es porque nuestro técnico sabe lo que hace”, subrayó. “El compañero al que le toca jugar sabe lo que quiere el técnico. Mingo (Centurión) sabe mucho y es medio psicólogo ya que te saca más de lo que podés dar diciéndote la palabra justa. Es muy estudioso del fútbol también”, explicó a modo de reconocimiento público para el entrenador.



