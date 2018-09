Boca Unidos pierde a Morales por lo que resta de la temporada

Boca Unidos sufrió la primera baja de lo que va del Torneo Federal "A", ya que se confirmó la grave lesión que sufrió Gabriel Morales. Tras la resonancia magnética se constató la rotura de ligamentos de la rodilla derecha que dejará al volante afuera de lo que resta del certamen.

Las buenas sensaciones que dejaron la igualdad del domingo en Resistencia ante Chaco For Ever se fueron desvaneciendo en el inicio de la semana de Boca Unidos. El plantel correntino retomó los entrenamientos con la cabeza puesta ya en lo que será su estreno como local en el Torneo Federal A, el próximo viernes, cuando reciba a Crucero del Norte por la segunda fecha del certamen. Pero las malas noticias fueron ganando espacio rápidamente.



Carlos Mayor tendrá para la segunda presentación de su equipos dos bajas sensibles, algo impensado y que complica si se tiene en cuenta que Boca Unidos no cuenta con un plantel largo. Lo cierto es que lo estudios realizados en la víspera a Gabriel Morales confirmaron lo peor. Rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha, cirugía y de 6 a 8 meses de recuperación.



El volante que se ganó el lugar de “conductor” en el once ideal que conformó Mayor durante la pretemporada deberá pasar por el quirófano en los próximos días y de allí en adelante comenzar a una tediosa recuperación que lo tendrá por más de medio certamen marginado del primer equipo. Morales realizó un mal movimiento el pasado domingo cuando apenas habían pasado 10 minutos de partido ante For Ever. En primera instancia se especuló que no pasaría de una distensión, pero lamentablemente los estudios médicos develaron que la lesión es más grave.



Pero los dolores de cabeza para Mayor no terminan ahí, cuando el torneo tuvo apenas una jornada. Tras el regreso a las prácticas el marcador lateral Leonardo Baroni fue evaluado del golpe que había sufrido el fin de semana en el hombre. La dolencia del capitán correntino, esguince acromioclavicular, en principio demandaría una recuperación de poco más de una semana, lo que lo marginaría del compromiso del viernes. Mayor tendrá que hacer frente entonces a dos bajas sensibles en el andamiaje aurirrojo para hacer frente a otro compromiso duro, como será frente a Crucero del Norte.



Los tiempos de trabajo para el próximo compromiso son escuetos y el DT podría ya en esta jornada comenzar a buscar variantes tanto para la zona defensiva, por la usencia de Baroni, como en el terreno medio, donde no contará con Morales. Para cubrir el lateral izquierdo, las alternativas de Mayor se reducen a Alejandro Leani y Ariel Morales, o bien un corrimiento de Rolando Ricardone como “3” para que Ariel Morales tome la posta en el sector derecho de la defensa.



En cuanto al mediocampo, si bien Fabrizio Palma fue quien reemplazó a Gabriel Morales ante Chaco For Ever, Mayor se encargó de aclarar que el mismo no tiene las mismas características de quien ofició de enlace el domingo. Ante ello, las chances de Palma se pueden reducir a ingresar como doble cinco junto a Ojeda y “soltar” a Fabro como enganche; la otra opción para Mayor es Gonzalo Ríos como punta por la derecha; Mbombaj al sector medio y Fabro más adelantado.



Estas variantes tienen que ver con la apuesta táctica que propone Mayor con una 3-4-1-2, algo que también podría variar si se tiene en cuenta las ausencias por lesión. Se estima que el entrenador disponga en esta jornada algunos minutos de fútbol formal que comenzarán a dar un panorama más claro para lo que será la presentación de la segunda fecha.



Será mucho para analizar en poco tiempo para el cuerpo técnico, ya que una vez cumplido el compromiso ante el representativo misiones, el plantel de Boca Unidos deberá armar valijas casi en lo inmediato para trasladarse a la provincia de Tucumán, donde el próximo miércoles 19 de septiembre enfrentará a San Jorge por la 3ª fecha de la zona Nº 4.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes