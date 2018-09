A falta de tres fechas Curupay se encamina al tricampeonato

Pa­re­ce que al pun­te­ro Cu­ru­pay no hay uno que lo pue­da fre­nar en su fir­me mar­cha ha­cia el tri­cam­pe­o­na­to de la Li­ga Co­rren­ti­na de Fút­bol.

Es que el pasado sá­ba­do de­jó en el ca­mi­no a Man­di­yú al ga­nar­le 2-­0 y apro­ve­chan­do que tu­vo fe­cha li­bre Cam­bá Cuá, se des­pe­gó y aho­ra man­da en so­le­dad en la ci­ma del tor­neo Ofi­cial de la pri­me­ra di­vi­sión A del fút­bol li­guis­ta. Es que aho­ra su­ma 27 uni­da­des, tres más que Cam­bá Cuá y seis más que Po­pu­lar. Ade­más, es­te fin de se­ma­na se en­fren­tan quie­nes lo si­guen de más cer­ca y de acuer­do al re­sul­ta­do que ob­ten­ga el “ma­de­re­ro” an­te el “co­le­ro” So­be­ra­ní­a, po­dría que­dar en el um­bral de al­can­zar “el tri”.



Es in­ne­ga­ble que lo de Cu­ru­pay ha­ce ra­to de­jó de sor­pren­der por­que en los úl­ti­mos años aún cuan­do al equi­po con­du­ci­do téc­ni­ca­men­te por Do­min­go Cen­tu­rión se le fue­ron va­lo­res cla­ve, se las in­ge­nió pa­ra re­ar­mar­se y con un fun­cio­na­mien­to más que con­vin­cen­te y efec­ti­vo es­tá de­mos­tran­do que es uno de los me­jo­res, si­no el me­jor, equi­po del cam­pe­o­na­to.



Des­pués de me­dir­se con So­be­ra­ní­a, en la fe­cha si­guien­te (14 y pe­núl­ti­ma) en­fren­ta­rá a San Mar­cos y ce­rra­rá su par­ti­ci­pa­ción en el Ofi­cial mi­dién­do­se con Lip­ton. En­cuen­tro es­te en el que se­gún los re­sul­ta­dos po­dría pre­sen­tar­se ya con el ce­tro de tri­cam­pe­ón. Re­al­men­te una cam­pa­ña ex­cep­cio­nal ya que de 11 par­ti­dos ga­nó 8, em­pa­tó 3 y es el úni­co in­vic­to.



Programa para el fin de semana:

Sábado 15 de septiembre:

Cancha de Ferroviario:

14:00 hs Independiente vs Robinson (B)

16:00 hs San Jorge vs Quilmes (A)

Cancha de Alvear:

14:00 hs Alumni vs Invico (B)

16:00 hs Alvear vs Santa Catalina (B)

Cancha de Huracán:

14:00 hs Villa Raquel vs Libertad (B)

16:00 hs Huracán vs Juventud Naciente (A)

Cancha de Libertad:

14:00 hs Sportivo vs Ferroviario (A)

16:00 hs Popular vs Cambá Cuá (A)

Cancha de Lipton:

14:00 hs B° Quilmes vs Rivadavia (B)

16:00 hs Peñarol vs Sacachispas (B)

Domingo 16 de septiembre:

Cancha de Libertad:

14:00 hs Empedrado vs Talleres (B)

16:00 hs Mandiyú vs Mburucuyá (A)

Cancha de Lipton:

14:00 hs Dr Montaña vs Torino (B)

16:00 hs Soberanía vs Curupay (A)

Miércoles 19 de Septiembre:

Cancha De Boca Unidos:

15:30 hs San Marcos vs Boca Unidos (A)



Posiciones 1ª A:

Curupay 27; Cambá Cuá 24; Popular 21; Mburucuyá 18; San Jorge 17 y Boca Unidos 17; Mandiyú 15, Quilmes 15, Ferroviario 15 y Lipton 15; y San Marcos 12; Sportivo 10 y Huracán 10; Soberanía 4; y Juventud Naciente 3.

Posiciones 1ª B:

Libertad 23 y Alvear 23 (xx); Talleres 21; Rivadavia 20, Invico 20 (x) y Villa Raquel 20; Alumni 18; Empedrado 17, Peñarol 17 y Barrio Quilmes 17; Sacachispas 15 (x); Santa Catalina 10; Dr. Montaña 9 e Independiente (xx) 9; Robinson 5 y Torino 5. (x) Invico le ganó protesta por indebida inclusión de un jugador de Sacachispas –habían empatado 2-2. (xx) Alvear ganó protesta por indebida inclusión de un jugador de Independiente que había ganado 3-2.



