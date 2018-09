Núñez: “No relajarse con el triunfo”

Cris­tian Nú­ñez, au­tor del pri­mer gol de Bo­ca Uni­dos en la vic­to­ria del vier­nes (2-­1) so­bre Cru­ce­ro del Nor­te, se mos­tró con­ten­to con la vic­to­ria pe­ro al mis­mo tiem­po ad­vir­tió que el éxi­to les da “tran­qui­li­dad”, pe­ro “no hay que re­la­jar­se”.

“Por mo­men­tos ju­ga­mos bien y en otros no. Lo im­por­tan­te es que nos sal­vó Ju­lio (Cá­ce­res, au­tor del se­gun­do gol). Aho­ra te­ne­mos un par­ti­do bra­vo el miér­co­les an­te San Jor­ge, pa­ra sa­ber dón­de es­ta­mos pa­ra­dos. Aho­ra sí va­le el pun­to de vi­si­tan­te. Hi­ci­mos dos go­les, tu­vi­mos dos ba­jas y sen­ti­mos por­que tra­ba­ja­mos dos me­ses con ellos, se sien­te pe­ro tam­bién hay chi­cos que apor­tan lo su­yo pa­ra el equi­po”, di­jo el de­lan­te­ro.



En un bre­ve pan­ta­lla­zo so­bre el par­ti­do del vier­nes, sos­tu­vo: “En la eta­pa ini­cial to­ca­mos bien, pe­ro des­pués ellos se ani­ma­ron y nos cos­tó sa­lir del fon­do, tal vez se sin­tió un po­co el des­gas­te que hi­ci­mos. Lo im­por­tan­te es que ga­na­mos y ha­re­mos un via­je­ci­to lin­do el miér­co­les a Tu­cu­mán, don­de nos va­mos a en­con­trar con otro di­fí­cil ri­val”.



Al co­men­tar su gol fue sin­ce­ro y di­jo que fue un po­co ba­jar el cen­tro y ca­be­ce­ar al ar­co. “Vi­no un al­ta la pe­lo­ta y qui­se ca­be­ce­ar por­que lo vi en­tran­do a Ni­co (Le­des­ma) en di­rec­ción del ar­co, caí de es­pal­da y no vi el gol. Me di­je­ron que fue lin­do. Soy un ca­ra­du­ra, lo sa­lí gri­tan­do co­mo si lo hu­bie­ra he­cho de chi­le­na, pe­ro lo im­por­tan­te es que sir­vió. Fui a sa­lu­dar al en­tre­na­dor pa­ra agra­de­cer­le que ha­ya con­fia­do en mí. Es­tar com­pi­tien­do en una ca­te­go­ría pro­fe­sio­nal con 38 años es al­go que no ima­gi­na­ba”.



