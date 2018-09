Curupay goleó a Soberanía y quedó más cerca del título

En la continuidad de la 13ª fecha del Torneo Oficial de la Primera División "A" de la Liga Correntina de Fútbol, el "maderero" goleó a Soberanía por 4 a 0, para volver a quedar como único puntero y a un paso del tricampeonato. Además Mandiyú derrotó a Mburucuyá por 2 a 1.

Curupay está cada vez más cerca de lograr el tricampeonato. Ayer, en uno de los partidos que completó la 13ª fecha del torneo Oficial de primera A, goleó a Soberanía 4 a 0 y lo condenó a bajar a la divisional B de la Liga Correntina de Fútbol. De esta manera el conjunto “maderero” ve más cerca la posibilidad de consagrarse campeón, volvió a sacarle tres puntos de ventaja a su escolta Cambá Cuá, cuando solamente restan jugarse dos fechas con seis unidades en juego. Además, Curupay es el único equipo que se mantiene invicto, ya que jugó 12 partidos y ninguno le pudo ganar hasta ahora. En la próxima fecha enfrentará a San Marcos y luego cerrará el campeonato ante Lipton.



En apenas seis minutos de juego, los dirigidos técnicamente por Domingo Centurión se pusieron en ventaja cuando Edgar Franco ejecutó un tiro libre, se elevó libre de marcas Mauricio Molina y con preciso cabezazo puso en ventaja a Curupay. Antes, Nicolás Segovia no pudo definir ante una pelota que le había bajado Johan Báez. A Soberanía le costaba demasiado generar juego y su aproximación fue un tiro libre de Daniel Ojeda apenas ancho.



En el segundo tiempo Curupay encontró la llave para “quebrar” seguido a la defensa rival. Fue a través de la velocidad y desborde de José Monzón por la izquierda. Se sucedieron las situaciones de gol. Se lo perdió Nicolás Segovia con disparo que pasó cerca del poste y a los 6‘ aumentó con un tiro de emboquillada de César Molina. Con dos goles arriba, el “maderero” jugó con la impotencia y desesperación de Soberanía y a los 11’ un nuevo desborde y de centro suave al segundo palo, donde Nicolás Segovia cabeceó al gol sin ninguna oposición convirtiendo el tercero.



Se “desinfló” Soberanía, y a los 20’ el ingresado Santiago Rodríguez encaró por la derecha, mandó el centro y César Molina la tocó al gol logrando el cuarto tanto. Después el puntero e invicto del campeonato dispuso de otras oportunidades con disparos de Monzón y Gustavo Benítez Fernández, mientras que Darío Echeverría la picó para Soberanía y la pelota rebotó en el travesaño.



Mandiyú lo dio vuelta ante Mburucuyá



En la nublada tarde de ayer, Deportivo Mandiyú y Mburucuyá se enfrentaron en cancha de Libertad. Fue un partido con variantes y emociones a lo largo de todo el encuentro. En un primer tiempo parejo, el equipo de Javier Klozz encontró la ventaja con una buena definición de Héctor Duete, quien cruzó un remate exacto que dejó sin chances a Claudio Duarte, el arquero del “Albo”.



En la segunda mitad, el panorama se complicó para Mandiyú, que sufrió la expulsión del volante central Matías Gómez por doble amarilla. Sin embargo, demostrando actitud frente al panorama adverso, los locales lograron la igualdad a través de su centrodelantero Diego Benítez, que marcó tras una serie de rebotes. Mburucuyá no supo cerrarlo a pesar a pesar de contar con un hombre de más que el rival casi todo el complemento y terminó sufriendo el desequilibrio en el marcador.



Los locales lograron pasar adelante a través de una apilada de Iván Mosqueda, que encaró a los centrales visitantes y definió ante la salida del arquero Jorge Todone. De esta manera, los dirigidos por Pedro Romero resistieron hasta el final. En tiempo de descuento fue expulsado Juan Fernández, el central de Mburucuyá, tras una infracción directa a Carlos Rolón Segovia cuando encabezaba un contragolpe. Fue final y victoria de Mandiyú por 2 a 1.

Síntesis de los partidos:

Soberania (0): Carlos Aquino; Tomás Ortiz, Jose L Gómez, Nelson Meza y Daniel Ojeda, Gerardo Barrientos, Diego Fernández, Gastón Gómez y Darío Echeverría; Pablo Sotomayor y Nahuel Rolon Sandoval. DT: Julián Fernández.

Curupay (4): Franco Morales; Johan Báez, Esteban Valenzuela, Mauricio Molina y Jorge Alegre González; Edgar Franco, Gustavo Benítez Fernández, Cristian Medina y José Monzón; Nicolás Segovia y César Molina. DT: Domingo Centurión.

Goles: 6' Mauricio Molina; 51' y 65' César Molina y 55' Nicolás Segovia, todos para Curupay.

Cambios: 59' Santiago Rodríguez por E Franco (C), 62' José Barrios por G Gómez (S), 67' Lautaro Mendoza por N Segovia (C) y Julián Rodríguez por N Rolon Sandoval (S) y 81' Miguel Velázquez por M Molina (C).

Arbitro: Emilio Tripier.

Cancha: Lipton.



Mandiyú (2): Claudio Duarte; Enzo Martínez, Damián Lezcano, Darío Monzón y Diego Coronel Alarcón; Gonzalo Ramírez, Matías Gómez y Juan Romero; Carlos Rolón Segovia; Iván Mosqueda y Diego Benítez. DT: Pedro Romero.

Mburucuyá (1): Joaquín Todone; Rubén Monzón, Juan Romero, Juan Fernández y Axel Ojeda; Miltón Montenegro, Raúl Salazar y Héctor Duete; Lisandro Ríos; Osvaldo Gómez y Pablo Sandoval. DT: Javier Kloz.

Goles: 39' Héctor Duete (Mb); 61' Diego Benítez (DM); 64' Iván Mosqueda (DM).

Cambios: 51' Germán Leyes por Romero (Mb); 65' Víctor Galarza por Ríos (Mb); 64' Rodrigo Pintos por Duarte (Mb); 77' Gonzalo Rolón por Mosqueda (DM); 93' Fernando Mambrin por Romero (DM).

Expulsados: 50' Matías Gómez (DM) y 94' Juan Fernández (Mb).

Árbitro: Víctor Vallejos.

Cancha: Libertad.



Posiciones:

Curupay 30 puntos

Cambá Cuá 27

Popular 21

Mburucuyá 18

San Jorge 18

Mandiyú 18

Boca Unidos 17

Quilmes 16

Ferroviario 15

Lipton 15

Sportivo 13

Huracán 13

San Marcos 12

Soberanía 4 (descendió a la 1ª "B")

Juventud Naciente 3 (descendió a la 1ª "B")



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes