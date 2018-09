Ledesma: "Tenemos equipo para ir a ganar a cualquier cancha"

Boca Unidos se medirá mañana ante San Jorge de Tucumán por la cuarta fecha de la Zona 4 del Torneo Federal "A", y el delantero Nicolás Ledesma habló en el programa Ktu Sports donde afirmó, “tenemos un buen equipo para hacer las cosas bien e ir a ganar a cualquier cancha”.

Uno de los futbolistas que llegó al "aurirrojo" como refuerzo, y que es titular indiscutido (mañana iría al banco) es el delantero Nicolás Ledesma, quien lo primero que dijo fue que “desde que llegué al club me han tratado muy bien”. “Es una ciudad que siempre me gustó (jugó en Deportivo y en Textil Mandiyú). Estamos muy bien con mi familia, el club nos hace sentir muy cómodos, es una institución grande. Y uno vino porque quiere seguir ganando cosas, seguir creciendo”, agregó.



Ledesma, quien fue goleador de Atlético Paraná en el pasado Federal A, analizó que “en el primer partido (vs. Chaco For Ever) no tuve un buen juego, pero me fui sintiéndome mucho mejor en el segundo encuentro (Crucero del Norte), más cómodo, más suelto”. “Voy a tratar de hacer las cosas bien porque uno siempre quiere jugar, me siento muy bien”, indicó y se expresó sobre sus compañeros en la ofensiva: “la verdad es que estamos bien con Cristian (Núñez). Hemos trabajado muchas variantes en la pretemporada y ahora me toca jugar con él. El “Negro” es un jugador con mucha experiencia y hace que las cosas sean más fáciles. Julio (Cáceres) lo mismo, con los dos me siento muy bien”.



A la hora de hablar sobre las lesiones que sufrió el club (Gabriel Morales, Leonardo Baroni, quien vuelve mañana, y Fabrizio Palma), Ledesma detalló en el programa Ktu Sports (www.kturadio.com.ar) que “no tenemos un plantel muy largo, entonces se siente mucho las ausencias de algunos jugadores porque son claves para nosotros. Perdimos a un jugador que probablemente se pierda todo el torneo (Gabriel Morales) y para nosotros es un jugador fundamental, desequilibrante en ofensiva y nos da mucho juego. Lo vamos a sufrir y ahora le tocó a Fabri (Palma); pero como dice el DT (Carlos Mayor), tenemos que estar todos bien porque en cualquier momento cualquiera puede jugar. Está siendo demostrado eso, van dos fechas y hubo muchos cambios, así que todos tenemos que estar preparados”.



“Las lesiones molestan y cuesta recomponerse, pero sé que a cualquier equipo le puede pasar. Es un problema para el DT porque viene trabajando con un equipo y ya te empiezan a pasar estas cosas desde temprano, es complicado”, amplió el jugador de 31 años. “Nico” también señaló que “hay que estar bien, porque al tener una seguidilla de partidos como los que vienen ahora (mañana y el domingo) se sentirá el cansancio. Por eso hay que estar preparados y eso lo hemos hecho muy bien en toda la pretemporada. Sabíamos que íbamos a jugar cada tres o cuatro días, entonces el factor fundamental va a ser el descanso”. “Va a ser un torneo durísimo, se juega en pocos días y el cuerpo técnico trata de reponernos lo más rápido posible. Llegamos muy bien para el miércoles y ojalá podamos traer un buen resultado, porque las primeras fechas son fundamentales en este torneo”, añadió el nacido en San Pedro, Buenos Aires.



Boca Unidos, que tiene cuatro puntos, visitará a los tucumanos que están últimos con una sola unidad y que tendrán la necesidad de triunfar (perdieron en su casa en el debut). “Todo equipo tiene la obligación de ganar de local. Va a ser difícil, hay que plantearlo bien. Sabemos que tenemos que ser protagonistas siempre y buscar los tres puntos. Seguir sumando es clave”, manifestó el atacante, quien agregó que “tenemos un buen equipo para hacer las cosas bien e ir a ganar a cualquier cancha”. A la hora de contar si el Aurirrojo jugará de la misma forma sea de local o visitante, Ledesma dijo que “el DT mantiene el mismo esquema, por ahí puede llegar a modificar algo dependiendo del rival, o por si perdemos varios jugadores por lesiones, pero siempre se trata de tener el mismo juego”.

Sobre que Boca es uno de los candidatos para ascender a la B Nacional, Ledesma confesó que “lo tomamos con tranquilidad, sabemos que es un club que tiene como aspiración ascender, entonces nuestro compromiso es el doble. Obviamente que tenemos la obligación de hacer las cosas bien y le pelear el ascenso, por eso el grupo está muy comprometido. Pero eso de ser candidato, es algo que nos pueden llegar a jugar en contra, en el sentido de que todos nos van a querer ganar”. Para finalizar, Ledesma dijo que “somos un plantel con muchos chicos del club, y eso habla bien del trabajo que han hecho a lo largo de los años. Muchos chicos tienen un gran futuro. Nosotros vamos a necesitar de ellos”.



Nota: Gentileza Ktu Sports (www.kturadio.com.ar)



