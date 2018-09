Triunfazo de Boca Unidos en Tucumán

El "aurirrojo" derrotó 1-0 a San Jorge de Tucumán, en el encuentro correspondiente a la 3ª fecha de la zona 4 del Torneo Federal "A". Martín Fabro, que había desperdiciado un penal, fue el encargado de empujar al gol cuando se jugaba el descuento. Alejandro Medina también le tapó un penal a Zambrana.

El par­ti­do se en­ca­mi­na­ba ha­cia el ce­ro. Los dos tu­vie­ron sus po­si­bi­li­da­des y las ma­lo­gra­ron al ma­rrar sen­dos ti­ros pe­na­les, lo que ha­cía pre­sa­giar un mar­ca­dor sin go­les. Sin em­bar­go, un “mi­la­gro” fa­vo­re­ció a Bo­ca Uni­dos cuan­do a los 47 mi­nu­tos del se­gun­do tiem­po se ilu­mi­nó Ni­co­lás Le­des­ma, quien pi­san­do la pe­lo­ta en el área se qui­tó la mar­ca de dos de­fen­so­res de en­ci­ma, avan­zó unos pa­sos y sa­có un re­ma­te ba­jo y cru­za­do que Mar­tín Fa­bro, arro­ján­do­se, em­pu­jó al gol jun­to al se­gun­do pa­lo.



Fue el 1 a 0 que de­sa­tó el fes­te­jo de to­do Bo­ca Uni­dos. No era pa­ra me­nos, con el agó­ni­co triun­fo so­bre San Jor­ge ayer, lo­gró tres pun­tos de oro que le per­mi­ten, se­guir en la ci­ma del tor­neo Fe­de­ral A tras ju­gar­se la 3ª fe­cha y, de nue­ve en jue­go, su­mó sie­te uni­da­des, con dos en­cuen­tros de vi­si­tan­te. El do­min­go a las 21 re­ci­bi­rá en Co­rrien­tes a Ju­ven­tud An­to­nia­na de Sal­ta, otro de los equi­pos que ca­si con se­gu­ri­dad es­ta­rá en la lu­cha por uno de los dos as­cen­sos a la B Na­cio­nal.



El par­ti­do no fue bue­no, con va­rios cam­bios y apos­tan­do a un 3-­4-­3, Bo­ca Uni­dos ca­re­ció de jue­go y prác­ti­ca­men­te no ge­ne­ró si­tua­cio­nes de gol en la eta­pa ini­cial. En­ton­ces, San Jor­ge ma­ne­jó me­jor la pe­lo­ta en ese seg­men­to, pe­ro tam­po­co las­ti­mó, ni si­quie­ra a los 5 mi­nu­tos con un ti­ro pe­nal de Jor­ge Zam­bra­na, que re­cha­zó Ale­jan­dro Me­di­na. Des­pués, dis­cre­ta­men­te fue em­pa­re­jan­do la vi­si­ta y con los cam­bios en el se­gun­do tiem­po me­jo­ró al­go, de esa ma­ne­ra ter­mi­nó ga­nan­do por la mí­ni­ma di­fe­ren­cia. Eso sí, de nue­vo sin so­brar­le na­da.



Un pri­mer tiem­po des­lu­ci­do pro­ta­go­ni­za­ron San Jor­ge y Bo­ca Uni­dos, les fal­tó fút­bol y en­ton­ces las im­pre­ci­sio­nes y la ca­ren­cia de ide­as pa­ra ge­ne­rar ju­ga­das de pe­li­gro fue­ron los fac­to­res de­ter­mi­nan­tes. Den­tro de ese pa­no­ra­ma, el lo­cal fue el que más lo in­ten­tó, es­pe­cial­men­te por in­ter­me­dio del há­bil Jor­ge Zam­bra­na y con el res­pal­do en el cír­cu­lo cen­tral de Clau­dio Pé­rez y Cé­sar Mon­ti­glio. Los cam­bios de nom­bres y po­si­cio­na­les no le die­ron re­sul­ta­dos en es­ta eta­pa a Car­los Ma­yor; no hu­bo con­ten­ción y en el mo­men­to de cre­ar ju­ga­das, los me­dio­cam­pis­tas es­tu­vie­ron pe­le­a­dos con la pe­lo­ta, en­ton­ces no lle­va­ron pe­li­gro ha­cia el ar­co de Ca­rri­zo.



San Jor­ge tu­vo su gran opor­tu­ni­dad a los 5‘ cuan­do Zam­bra­na abrió bien ha­cia la de­re­cha pa­ra Clau­dio Ve­ga, quien en­vió el cen­tro, dio re­bo­te Ale­jan­dro Me­di­na, pe­ro cuan­do Nel­son Mar­tí­nez fue a bus­car la pe­lo­ta, el ar­que­ro se lo lle­vó pues­to. El ti­ro pe­nal lo eje­cu­tó Zam­bra­na, pe­ro in­tu­yó bien Me­di­na, se arro­jó so­bre su iz­quier­da y des­pe­jó ha­cia un cos­ta­do, con­ju­ran­do la equi­vo­ca­ción an­te­rior.



Esa fue una de las po­cas si­tua­cio­nes de ries­go que se re­gis­tra­ron en la eta­pa ini­cial y, tal vez, se po­dría su­mar un ca­be­za­zo de Os­car Car­nie­llo, lue­go de un ti­ro li­bre de Mbom­baj, que se per­dió an­cho jun­to al pos­te iz­quier­do de Ca­rri­zo. Y an­tes, un re­ma­te de Le­o­nel Niz des­de el bor­de del áre­a, que se fue muy al­to des­de bue­na po­si­ción.



En el se­gun­do tiem­po, ca­si sor­pren­dió Bo­ca Uni­dos al mi­nu­to, cuan­do Ju­lio Cá­ce­res no al­can­zó a co­nec­tar un cen­tro ra­san­te de Ge­rar­do Ma­ciel fren­te al ar­co. Ya es­ta­ba en la can­cha Mar­tín Fa­bro (se fue Ata­li­va Schwei­zer) y en­se­gui­da en­tró Ni­co­lás Le­des­ma en lu­gar de Le­o­nel Niz. Con es­tas va­rian­tes, el en­tre­na­dor Car­los Ma­yor qui­so dar­le más fút­bol y pro­fun­di­dad a los ata­ques. Así se re­gis­tró un ti­ro cru­za­do de Ni­co Le­des­ma que con­tu­vo el ar­que­ro y, en­se­gui­da, otro de Mbom­baj que cru­zó fren­te al ar­co; mien­tras, res­pon­dió San Jor­ge con un re­ma­te de Nel­son Mar­tí­nez que Me­di­na ma­no­teó ha­cia un cos­ta­do.



En ese lap­so se hi­zo de ida y vuel­ta el par­ti­do. Un ti­ro li­bre de Ve­ga se per­dió so­bre el tra­ve­sa­ño a los 24 mi­nu­tos y, dos más tar­de, Se­rra­no dio un cla­ro em­pu­jón a Le­des­ma den­tro del áre­a, pe­ro el ár­bi­tro no san­cio­nó el pe­nal en fa­vor de Bo­ca Uni­dos. A los 31 mi­nu­tos la vi­si­ta tu­vo una ex­ce­len­te opor­tu­ni­dad de abrir el mar­ca­dor, cuan­do el re­cién in­gre­sa­do Cris­tian Nú­ñez la de­jó pa­sar pa­ra Le­des­ma, hu­bo un re­bo­te cor­to que pre­ten­dió des­pe­jar Zam­bra­no, pe­ro pi­fió el ba­lón que dio en su bra­zo, co­me­tien­do pe­nal. Lo eje­cu­tó Mar­tín Fa­bro y lo ata­jó el ar­que­ro, arro­ján­do­se ha­cia su pa­lo de­re­cho.



Esa ac­ción le dio un en­vión aní­mi­co a San Jor­ge que, en los ins­tan­tes cer­ca­nos al epí­lo­go, lle­gó con una ti­je­ra de Cé­sar Mo­re que con­tu­vo Me­di­na, y, en la ac­ción si­guien­te, Ri­car­do­ne se cru­zó opor­tu­na­men­te cuan­do Mar­tí­nez to­mó un re­bo­te y se dis­po­nía a “fu­si­lar” al ar­que­ro en el área chi­ca. Lan­gui­de­cía el en­cuen­tro y pa­re­cía que no se rom­pe­ría el ce­ro, pe­ro lle­gó el ins­tan­te de ins­pi­ra­ción de Le­des­ma, el re­ma­te cru­za­do y Fa­bro que la em­pu­jó jun­to al se­gun­do pa­lo. Fue el gol del triun­fo de Bo­ca Uni­dos, que es­tá “li­gan­do” y aho­ra es­pe­ra con fe y op­ti­mis­mo a Ju­ven­tud An­to­nia­na el do­min­go a la no­che, en Co­rrien­tes.



Síntesis del partido:

San Jorge (0): Roberto Carrizo; Ricardo Tapia, Rolando Serrano, Franco Zambrano y Alberto Jiménez; César Montiglio, Claudio Pérez y Claudio Vega; Jorge Zambrana; David Valdez y Nelson Martínez. DT: Nazareno Godoy.

Boca Unidos (1): Alejandro Medina; Rolando Ricardone, Oscar Carniello y Leonardo Baroni; Fabio Godoy, Ataliva Schweizer, Martín Ojeda y Gustavo Mbombaj; Leonel Niz, Julio Cáceres y Gerardo Maciel. DT: Carlos Mayor.

Gol: ST 47’ Martín Fabro (BU).

Cambios: ST, inicio, Martín Fabro x Schweizer (BU) y César More x Valdez (SJ), 13’ Nicolás Ledesma x Niz (BU), 27’ Rubén Tarasco x Vega (SJ), 28’ Cristian Núñez x Cáceres (BU) y 36’ Luis Juárez x Montiglio (SJ).

Incidencias: PT 5’ Medina (BU) le tapó un penal a Zambrana (SJ); ST 32’ Carrizo (SJ) le tapó un penal a Fabro (BU).

Árbitro: Fabricio Llobet (Córdoba).

Cancha: "Ángel Sáez" (San Jorge).



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes