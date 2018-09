Se programó la 14ª del Torneo Oficial

El puntero Curupay jugará ante el necesitado San Marcos, en uno de los encuentros destacados de la 14ª fecha –penúltima- del Torneo Oficial de primera división "A" de la Liga Correntina de Fútbol. Libertad y Alvear se roban la atención en la primera "B".

El cuerpo de delegados se reunió anoche en la sede de San Luis 1236 y allí, entre otras cosas, dio a conocer la programación de partidos previstos para este fin de semana, con encuentros que se disputarán el lunes y Boca Unidos que cerrará la 14ª de la "A" el miércoles. El partido más trascendente de la A será el que protagonizarán Curupay –líder con 30 puntos- y San Marcos (12) que pelea por zafar del Cuadrangular por el tercer descenso. Si el ‘Maderero’ suma –gana o empata- y Cambá Cuá (27) pierde ante San Jorge, podrá coronarse tricampeón.

Además, la lucha por el Cuadrangular para el segundo cupo en el Regional Federal Amateur tiene a varios equipos en pugna al igual que el del tercer descenso. En tanto que en el torneo de la B, la 12ª tiene como plato fuerte el choque de punteros entre Libertad y Alvear, este sábado a las 16 hs. A continuación, el programa de partidos.



Programa de partidos:

Sábado 22:

Cancha de Alvear:

14:00 hs Santa Catalina vs Independiente (1ª B)

16:00 hs Robinson vs Empedrado (1ª B)

Cancha de Ferroviario:

14:00 hs Talleres vs Alumni (1ª B)

16:00 hs Curupay vs San Marcos (1ª A)

Cancha de Huracán:

14:00 hs Torino vs Villa Raquel (1ª B)

16:00 hs Cambá Cuá vs San Jorge (1ª A)

Cancha de Libertad:

14:00 hs Juv Naciente vs Sportivo (1ª A)

16:00 hs Libertad vs Alvear (1ª B)

Cancha de Lipton:

14:00 hs Invico vs Peñarol (1ª B)

16:00 hs Quilmes vs Huracán (1ª A)

Domingo 23

Cancha de Lipton:

14:00 hs Rivadavia vs Dr Montaña (1ª B)

16:00 hs Sacachispas vs B° Quilmes (1ª B)

Lunes 24

Cancha de Ferroviario:

14:00 hs Mburucuyá vs Soberanía (1ª A)

16:00 hs Ferroviario vs Dep Mandiyú (1ª A)

Miércoles 26

Cancha de Boca Unidos:

15:30 hs Boca Unidos vs Lipton (1ª A)



Posiciones:

Primera "A":

Curupay 30 puntos

Cambá Cuá 27

Popular 21

Mburucuyá 18

San Jorge 18

Mandiyú 18

Boca Unidos 17

Quilmes 16

Ferroviario 15

Lipton 15

Sportivo 13

Huracán 13

San Marcos 12

Soberanía 4 (descendió a la 1ª B)

Juventud Naciente 3 (descendió a la 1ª B)

Primera "B":

Libertad 24 puntos

Alvear 24 puntos

Rivadavia 23

Invico 23

Talleres 22

Villa Raquel 21

Alumni 18

Sacachispas 18

Empedrado 18

Peñarol 17

Bº Quilmes 17

Dr. Montaña 12

Santa Catalina 11

Independiente 10

Robinson 6

Torino 5



