Curupay se consagró tricampeón

En los encuentros correspondientes a la 14ª fecha del Torneo Oficial de la Liga Correntina de Fútbol, Curupay derrotó a San Marcos por 1 a 0, y como Cambá Cuá igualó 1-1 con San Jorge, el "maderero" se consagró tricampeón del certamen local.

El “maderero” venció ayer con tanto de su goleador César Molina a un duro rival como fue San Jorge por 1-0, y se adjudicó el torneo Oficial de esta temporada en forma invicta, repitiendo la coronación de los años 2016/2017, lo que deja en claro su gran momento.



El par­ti­do se pu­so du­ro y só­lo fal­ta­ban seis mi­nu­tos, cuan­do Cé­sar Mo­li­na cap­tu­ró un pe­lo­ta­zo lar­go a es­pal­das de los cen­tra­les de San Jor­ge y an­te la sa­li­da del ar­que­ro Die­go Fer­nán­dez la to­có por so­bre su cuer­po, de “em­bo­qui­lla­da” y la pe­lo­ta pi­có an­tes de la lí­nea pa­ra que­dar en­re­da­da en la red.

El gol, el úni­co del in­ten­so par­ti­do, sir­vió pa­ra el fes­te­jo alo­ca­do de to­do Cu­ru­pay que en esos ins­tan­tes ya sa­bía que el es­col­ta Cam­bá Cuá ha­bía em­pa­ta­do (1-­1) con San Jor­ge y con el gol de Mo­li­na se co­ro­na­ba cam­pe­ón.



Y fue así. Cu­ru­pay se con­sa­gró tri­cam­pe­ón de la Li­ga Co­rren­ti­na de Fút­bol, re­pi­tien­do el éxi­to de­las tem­po­ra­das 2016/2017, siem­pre con­du­ci­do téc­ni­ca­men­te por Do­min­go Cen­tu­rión, quien co­man­dó es­ta su­ce­sión de con­quis­tas en el fút­bol li­guis­ta. Pe­ro ayer no le fue fá­cil ven­cer el obs­tá­cu­lo que le pre­sen­tó un ague­rri­do San Mar­cos, en una tar­de ca­lu­ro­sa que obli­gó a un es­fuer­zo enor­me a los ju­ga­do­res. En la eta­pa ini­cial, un ti­ro li­bre de Da­río Ra­mí­rez que re­bo­tó en el tra­ve­sa­ño, más un re­ma­te de Ed­gar Fran­co que exi­gió una bue­na res­pues­ta del ar­que­ro Die­go Fer­nán­dez fue­ron sus si­tua­cio­nes cla­ras de gol. En la par­te fi­nal si­guió in­sis­tien­do el con­jun­to “ma­de­re­ro”, tan­to que ni bien sa­ca­ron del me­dio una pe­lo­ta al área en­via­da por Fran­co re­ci­bió en po­si­ción de gol Ni­co­lás Se­go­via pe­ro sal­vó el ar­que­ro Fer­nán­dez ta­pan­do el re­ma­te ba­jo.



Des­pués un cen­tro lar­go de Ale­gre Gon­zá­lez cap­tu­ró con el pe­cho Mo­li­na y su ti­ro cru­za­do ata­jó el ar­que­ro. Des­pués se lo per­dió el in­gre­sa­do Mau­ri­cio Mo­li­na, has­ta que a los 39’ Cé­sar Mo­li­na con to­que por arri­ba del ar­que­ro lo­gró el an­sia­do gol, que le dio un nue­vo tí­tu­lo a Cu­ru­pay, que si­gue fes­te­jan­do en el fút­bol lo­cal.



Por su parte, Cambá Cuá empató 1-1 ante San Jorge, y ahora deberá intentar llegar al Torneo Regional Amateur a través de un cuadrangular a donde ya esta clasificado. Lucas Zabalich abrió la cuenta para San Jorge, mientras que Guillermo Barreto decretó el empate final para Cambá Cuá. Además Sportivo Corrientes goleó al descendido Juventud Naciente por 9 a 0 y se escapó de la zona baja de la tabla. En tanto que Quilmes igualó 0 a 0 con Huracán Corrientes.



Recordemos que la 14ª fecha tendrá continuidad este lunes en la cancha de Ferroviario donde desde las 14 hs Mburucuyá se medirá con Soberanía, en un duelo clave para la "M" en su objetivo de clasificar al cuadrangular por la segunda plaza al Torneo Regional Amateur 2019. Mientras que desde las 16 hs el dueño de casa Ferroviario recibirá a Mandiyú. En tanto que el miércoles en el Predio Leoncio Benítez, Boca Unidos hará lo propio ante Lipton desde las 15:30 hs.



Síntesis del partido:

Curupay (1): Brian Aranda; Johan Báez, Esteban Valenzuela, Héctor Moreira y Jorge Alegre González; Cristian Medina, Darío Ramírez, Edgar Franco y José Monzón; Nicolás Nicolas Segovia y César Molina. DT: Domingo Centurión.

San Marcos (0): Daniel Fernandez; Ramón Morales, Francisco Toledo, Alexis Urbina y Facundo Benítez; Iván Vila, Germán López, Diego Ortiz y Sebastián Ojeda; Alexis Estigarribia y Sergio Barrios. DT: Roberto Carlos Estigarribia.

Gol: 89' César Molina (C).

Cambios: PT 37' Rodrigo Barrios por I Vila (SM); 61' Lautaro Mendoza por N Segovia (C), 65' Mauricio Molina por H Moreira (C); 74' Gustavo Fernández Benítez por J Monzón (C); 77' Roberto Urresti por D Ortiz (SM).

Árbitro: Sebastian Azcona.

Cancha: Ferroviario.



Cambá Cuá (1): Cristian Lator; Víctor Montiel, Rubén González, Rodrigo Valdovinos, Jorge Almirón; Fernando González, Sebastián González, Walter Ramos, César Solís; Guillermo Barreto, Adrián Acevedo. DT: Walter Zacarías.

San Jorge (0): Lucas Maciel; Darío Goicochea, Gerardo Gómez, Sebastián Ledesma, Jorge Solís; Darío Maidana, Gustavo Crisosto, Mauro Barrios, Axel Ferreiro; Lucas Zabalich; Hugo Maidana. DT: Mariano García Portal.

Goles: 4' Lucas Zabalich (SJ) y 73' Guillermo Barreto (CC).

Cambios: 54' Federico Torres por Ramos (CC); 63' Nelson Escalante por Goicochea (SJ); 69' Gustavo Esquivel por Barrios (SJ); 70' José Piñeiro por Solís (CC); 74' Jorge González por Ledesma (SJ); 80' Aldo Gómez por Montiel (CC).

Árbitro: Federico Encina.

Cancha: Huracán Corrientes.



Quilmes (0): Jonathan Teijeiro; Benjamín Urbina, Victor Barrios, Diego Colman y Walter Acuña; Ernesto Maidana, Jorge González, Rodolfo Gutiérrez y Cristian Quintana; Germán Acuña y Santiago Portillo. DT: Miguel Fitzpatrick.

Huracán (0): Juan Duete Vázquez, Santiago Flores, Rodrigo Sánchez, Pablo Almirón y Walter Miret; Kevin Maidana, Rodrigo Lannuzzi, Franco Ortíz e Iván Papadopulos; Luis Ortiz y Alberto Quevedo. DT: Ariel Brítez.

Cambios: 69' Elías Pared por E. Maidana (Q); 71' Victor Castillo por Maidana (HC); 74' Raúl Barrientos por Quintana (Q); 77' Rodrigo Valdovinos Arias por Almirón (HC); 87' Hernan Maidana por Urbina (Q) y Sergio Acevey por F. Ortiz (HC).

Expulsados: 41' Iván Papadopulos (HC); 47' Jorge González (Q).

Árbitro: Sergio Pérez.

Cancha: Lipton.



Juventud Naciente (0): Walter Báez; Gerardo Cardozo, Jesús Vallejos, Facundo Aldavez y César Sena; José Lezcano, Miguel Torres, Claudio Molina y Fernando Franco; Agustín Lapuente y Enzo López. DT: César Sena.

Sportivo (9): Franco Sosa; Rodrigo Gómez, Juan Encina, Mauricio Martinez y Juan Ramón Araujo; Lautaro Almirón, Lucas Ugolini, Javier López y Emanuel Molina; José María Domínguez y Diego Zamudio. DT: José Urquidiz.

Goles: Emanuel Molina; Diego Zamudio (5); José María Domínguez (2) y Leonardo González (SP).

Cambios: 25' Walter González por Lapuente (JN); 45' Rafael Rodríguez por Cardozo (JN), Leonardo González por Molina (S), Juan Javier Araujo por López (S) y Lucas Barrios por Almirón (S).

Incidencias: A los 53' suspendido por inferioridad numérica de Juventud Naciente.

Árbitro: Javier Magnago.

Cancha: Libertad.



Como sigue:

Lunes 24:

Cancha de Ferroviario:

14:00 hs Mburucuyá vs Soberanía (1ª A)

16:00 hs Ferroviario vs Dep Mandiyú (1ª A)

Miércoles 26:

Cancha de Boca Unidos:

15:30 hs Boca Unidos vs Lipton (1ª A)



Posiciones:

Curupay 33 puntos

Cambá Cuá 28

Popular 21

San Jorge 19

Mburucuyá 18

Mandiyú 18

Boca Unidos 18

Quilmes 17

Sportivo 16

Ferroviario 15

Lipton 15

Huracán 14

San Marcos 13

Soberanía 4 (descendió a la 1ª B)

Juventud Naciente 3 (descendió a la 1ª B)



