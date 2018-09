Libertad le ganó a Alvear y manda en soledad

Este sábado se abrió la 13ª fecha del Torneo Oficial de la Primera División "B" de la Liga Correntina de Fútbol, donde en el duelo de punteros Libertad superó a Alvear por 1 a 0, y manda en soledad.

En la 13ª de la Primera División "B" de la Liga Correntina de Fútbol, Libertad consiguió una victoria vital sobre Alvear (1-0) en el duelo de punteros y sacó tres puntos de distancia, a dos fechas del final del Torneo Oficial. En tanto que Invico quedó como nuevo escolta al derrotar a Pañarol por 4 a 1, mientras que Talleres también superó en la tabla de posiciones a Alvear al ganarle a Alumni por 3 a 0.



En cuanto a los otros cotejos disputados en la jornada de sábado, Independiente le ganó a Santa Catalina por 3 a 1, Robinson y Empedrado empataron 2 a 2, además Defensores de Torino no se presentó a jugar ante Villa Raquel. Este domingo se completará la 13ª fecha con los duelos en cancha de Lipton entre Rivadavia vs Dr Montaña y Sacachispas vs Bº Quilmes.



Como sigue:

Hoy:

Cancha de Lipton:

14:00 hs Rivadavia vs Dr Montaña (1ª B)

16:00 hs Sacachispas vs B° Quilmes (1ª B)



Posiciones:

Libertad 27 puntos

Invico 26

Talleres 25

Alvear 24

Villa Raquel 24

Rivadavia 23

Empedrado 19

Alumni 18

Sacachispas 18

Peñarol 17

Barrio Quilmes 17

Independiente 13

Dr. Montaña 12

Santa Catalina 11

Robinson 7

Torino 5



