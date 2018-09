Continúa la 14ª fecha del Torneo Oficial

Con dos partidos a disputarse en la cancha de Ferro, continuará el torneo Oficial de primera división A. En uno, el local medirá fuerzas con el “albo” y en el otro, se enfrentarán Mburucuyá y Soberanía.

Es­ta tar­de se ju­ga­rán dos par­ti­dos de la 14ª fe­cha del tor­neo Ofi­cial de pri­me­ra di­vi­sión A de la Li­ga Co­rren­ti­na de Fút­bol, que ya tie­ne cam­pe­ón, el club Cu­ru­pay, que por ter­cer año con­se­cu­ti­vo se ad­ju­di­có el cam­pe­o­na­to li­guis­ta. En la can­cha de Fe­rro­via­rio se me­di­rán, en el en­cuen­tro de fon­do, el equi­po lo­cal y Man­di­yú, en pro­cu­ra de lo­grar tres pun­tos va­lio­sos pa­ra am­bos en sus as­pi­ra­cio­nes de cla­si­fi­car pa­ra el cua­dran­gu­lar que de­ter­mi­na­rá los equi­pos que for­ma­rán par­te del tor­neo Re­gio­nal Ama­teur a par­tir de 2019.

Pre­via­men­te, Mbu­ru­cu­yá, que tie­ne las mis­mas as­pi­ra­cio­nes de avan­zar, se me­di­rá con el ya des­cen­di­do So­be­ra­ní­a. Pa­ra los del in­te­rior es vi­tal con­se­guir los pun­tos en jue­go, por­que le per­mi­ti­rán en­trar en la úl­ti­ma fe­cha con po­si­bi­li­da­des. La 14ª fe­cha se com­ple­ta­rá el miér­co­les con el en­cuen­tro en­tre Bo­ca Uni­dos y Lip­ton, dos equi­pos con de­se­os de su­mar de a tres y ter­mi­nar el tor­neo en los pues­tos de van­guar­dia. Ade­más, el club de la ca­lle Al­ber­di es­tá prác­ti­ca­men­te cla­si­fi­ca­do pa­ra el cua­dran­gu­lar.



Ri­va­da­via es­tá se­gun­do



En lo que ha­ce al tor­neo Ofi­cial de la di­vi­sio­nal B, con su vic­to­ria so­bre Dr. Mon­ta­ña por 3 a 1, el equi­po de Ri­va­da­via des­pla­zó del se­gun­do pues­to a Al­ve­ar y se ubi­có a un pun­to del lí­der Li­ber­tad, que su­ma 27 uni­da­des y avan­za rum­bo al tí­tu­lo de cam­pe­ón y el as­cen­so a pri­me­ra A. En el otro par­ti­do ju­ga­do ayer por la 13ª fe­cha, Sa­ca­chis­pas de­rro­tó a Bº Quil­mes 2 a 0 y dio un pa­so enor­me pa­ra lle­gar al oc­to­go­nal, en el que es­ta­rá en jue­go otro as­cen­so.



Programa de partidos:

Hoy:

Cancha de Ferroviario:

14:00 hs Mburucuyá vs Soberanía (1ª A)

16:00 hs Ferroviario vs Dep Mandiyú (1ª A)

Miércoles 26:

Cancha de Boca Unidos:

15:30 hs Boca Unidos vs Lipton (1ª A)



