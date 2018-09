Centurión: "Siempre jugamos los partidos a puro corazón"

El entrenador y el arquero de Curupay celebraron la obtención de un nuevo título de Primera A, que llegó con una plaza para el Torneo Regional Federal Amateur 2019. “Queremos terminar invictos”, redobló la apuesta Aranda, cuando queda una fecha más por jugar.

El director técnico Domingo Centurión y el arquero Brian Aranda disfrutaron de la consagración de Curupay en el certamen Oficial de Primera A de la Liga Correntina de Fútbol. En el caso de “Mingo” Centurión, le tocó ser el conductor en las tres consagraciones consecutivas del Maderero: ganó los títulos de 2016, 2017 y 2018.



“Para lograr estos tres torneos consecutivos, en primer lugar, hay que tener a este grupo de jugadores, tremendos leones que me quebrantan todo el año. Pero ellos saben que para jugar en Curupay deben dar todo y un poco más siempre”, se alegró el entrenador. “A veces me hacen caso y las cosas salen como practicamos en la semana y a veces no, pero siempre jugamos los partidos a puro corazón”, subrayó.



Emocionado el director técnico agregó: “Quiero agradecer a la gente de Curupay, al club por tener un presidente como Víctor Romero que nos acompaña siempre. A mis hijos Franco, Gisella que está en Buenos Aires, Lautaro y a mi mujer Marissa. Las charlas de fútbol con Mauro García, que sabe mucho de esto, y siempre sirve, porque tira data que después en los partidos se cumplen”.



A su turno el arquero Aranda, que debió lidiar durante toda la temporada con algunas lesiones en su rodilla, confesó: “Es cierto, jugué con la rodilla lesionada, pero el objetivo de salir campeón era más fuerte que el dolor mismo y por eso pude seguir”. “Aunque en el banco lo tuve los últimos partidos a un gran amigo que llegó de Boca Unidos, como Franco Morales, que siempre me apoyó y trabajamos codo a codo en las prácticas. Eso es fundamental para lograr cosas importantes y formar el grupo unido que quiere el entrenador”, arengó Aranda.



Para este futbolista, uno de los pilares de Curupay consiste en que “en este equipo tenemos buenos jugadores y mejores personas”. Aranda, como todo el Maderero, intentará cerrar el torneo de forma invicta en la última fecha frente a Lipton. “Tengo una meta, y creo que todos en este equipo, de esperar el último partido y no perder para terminar invictos el campeonato”.



