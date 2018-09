Las chicas de Robinson anticiparon el festejo

Por la penúltima fecha, las Colchoneras empataron 0 a 0 contra Libertad y festejaron de antemano el primer lugar del certamen Preparación de la Liga Correntina. Cerrarán el torneo contra Sportivo, que no renuncia a la posibilidad de un sorprendente batacazo.

Las chicas de Robinson adelantaron los festejos por el Torneo Preparación Femenino cuando resta una fecha para la culminación del certamen de Primera División de la Liga Correntina de Fútbol. Durante el fin de semana igualaron 0 a 0 frente a Libertad, en cancha de las Decanas, en cumplimiento de la décimo cuarta y penúltima fecha del Preparación. También por esta jornada, aunque en cancha de Lipton, Sportivo goleó a Villa Raquel por 4 a 1.

Los otros resultados del sábado fueron: Mandiyú empató 1 a 1 frente a Curupay A y Popular venció a Quilmes por 1 a 0, ambos juegos en cancha de Libertad; y en el estadio Quincho D'Andrea Empedrado ganó 2 a 1 frente a Soberanía. Curupay B y Dr. Montaña A ganaron los puntos en juego al retirarse de la competencia los equipos de Dr. Montaña B y Sacachispas.

Con estos resultados las Colchoneras prácticamente se garantizaron el primer lugar y son virtuales campeonas, aunque deberán medirse contra Sportivo en la última fecha. Es que Robinson actualmente suma 34 puntos, con una diferencia de goles de +30; y las Albiverdes son sus escoltas con 31 unidades y una diferencia de goles de +15. Mientras que las tricampeonas Mandiyú, con 31 puntos, se despidieron de la corona ya que tendrán libre la última fecha. En todo caso, resta aún una jornada para que Robinson termine de rubricar su gran campaña con el título.

La décimo quinta jornada, de cierre del certamen Preparación, contempla los siguientes partidos: Sportivo vs. Robinson; Dr. Montaña A vs. Soberanía; Empedrado vs. Curupay B; Libertad vs. Popular; y Quilmes vs. Lipton. Curupay A y Villa Raquel sumarán los puntos en juego ante Sacachispas y Dr. Montaña B. Las campeonas del certamen Preparación tendrán garantizada una plaza en el Cuadrangular Final del Torneo Oficial que dará comienzo una vez que concluya la actual competencia. El Oficial reunirá a 17 equipos que se dividirán en dos zonas durante la fase inicial.



Fuente y foto: Diario El Litoral



