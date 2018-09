"El equipo trabajó bien los partidos de atrás hacia adelante"

Carlos Mayor habló sobre este arranque prometedor de Boca Unidos en el Torneo Federal "A" pero sabe que los resultados “fueron justitos”. Además, habló sobre lo que viene: Sarmiento, “un gran equipo”.

El entrenador de Boca Unidos dialogó con La Red Deportiva y allí hizo un pequeño balance de este buen inicio en la zona 4, donde se mantiene como líder luego de la victoria ante Juventud Antoniana, al cabo de 4 fechas, y mañana a las 21 hs tendrá un partido difícil ante Sarmiento de Resistencia.



En su pequeño balance de estas primeras cuatro fechas, Carlos Mayor señaló “sabíamos que iba a ser difícil, duro, que íbamos a jugar muchos partidos en poco tiempo y nos encontramos con esta realidad. Si bien obtuvimos buenos resultados, fueron ‘justitos’. El equipo trabajó bien los partidos de atrás hacia adelante, teniendo como prioridad el cero en el arco y a partir de ahí trabajar los partidos; encontramos goles en los momentos justos; y el equipo sipo trabajar los partidos”.



A pesar de no haber dirigido nunca en la categoría “nos encontramos con cosas que nos imaginábamos y por suerte se pudo obtener buenos resultados para seguir corrigiendo cosas, sabiendo que falta mucho y que esto recién empezó”. Respecto de lo que se viene, Sarmiento este viernes a las 21 y aunque se especule con que repetirá los 11, no quiso adelantar demasiado ya que “mañana vamos a hacer un rato de fútbol, vamos a ver. Palma (Fabrizio) está recuperado pero lo vamos a analizar. La idea es que al que le toque jugar sabe que cuando no tiene la pelota todos tienen que pasar línea y recuperarla, y cuando la tenemos están todos comprometidos para el ataque”.



También habló del rival de turno, del que mostró respeto ya que “es un equipo que maneja bien la pelota, intenta siempre salir jugando. Arma un triángulo en la mitad de la cancha con Cevasco, Piz y Castro, con buen juego y tenemos que estar atentos ahí; después juegan con tres delanteros, dos por afuera que se perfilan y juegan al duelo, o se cierran y permiten que se sumen los laterales, y tienen un delantero que conoce bien el área como Silva, me parece un gran equipo, está peleando un torneo como la Copa Argentina, así que tenemos que estar muy concentrados”.



Fuente: Radio La Red



