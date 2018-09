Se completó la 14ª fecha y se programó la 15ª

En la tar­de de ayer se com­ple­tó la 14º fe­cha del tor­neo Ofi­cial de la pri­me­ra di­vi­sión A de la Li­ga Co­rren­ti­na de Fút­bol. Fue vic­to­ria de Bo­ca Uni­dos que go­leó por 3 a 0 a Lip­ton en la can­cha au­xi­liar del pre­dio de­por­ti­vo “Le­on­ci­to Be­ní­tez”, ubi­ca­do en las cer­ca­ní­as de la Ru­ta 12 en el ba­rrio 17 de Agos­to.



En un par­ti­do que con­tó con el ar­bi­tra­je de Car­los Hí­dal­go (a­com­pa­ña­do de los asis­ten­tes Ma­tias Car­bo­ne­lli y Ma­de­lei­ne Ola­e­che­a), el elen­co di­ri­gi­do por Ser­gio Um­pié­rrez fue su­pe­rior al equi­po azul y lo ga­nó con cla­ri­dad. Ig­na­cio Val­san­giá­co­mo abrió el mar­ca­dor en el pri­mer tiem­po pa­ra los lo­ca­les, Da­río Ro­me­ro y Lau­ta­ro La­rra­sa­bal ce­rra­ron la vic­to­ria en el com­ple­men­to.



El equi­po de Juan Ig­na­cio Sán­chez ter­mi­nó el en­cuen­tro con 9 ju­ga­do­res, tras su­frir las ex­pul­sio­nes de Juan Agui­rre y Die­go Gon­zá­lez en la se­gun­da eta­pa del co­te­jo. De es­ta ma­ne­ra, Bo­ca Uni­dos lle­gó a 21 pun­tos ce­rran­do su par­ti­ci­pa­ción en el tor­ne­o, ya que en la úl­ti­ma fe­cha es­ta­rá li­bre de dis­pu­tar su par­ti­do. Con es­ta vic­to­ria ase­gu­ró su per­ma­nen­cia en la má­xi­ma di­vi­sión ca­pi­ta­li­na.



En tan­to que Lip­ton se que­dó con 18 uni­da­des, a una fe­cha del cie­rre, en el que re­ci­bi­rá al fla­man­te tri­cam­pe­ón Cu­ru­pay. Aho­ra de­be­rán con­se­guir una vic­to­ria y es­pe­rar por otros re­sul­ta­dos que le po­si­bi­li­ten lo­grar el bo­le­to pa­ra lle­gar al cua­dran­gu­lar fi­nal. El Consejo Directivo dio a conocer el programa del fin de semana que contempla los encuentros de la 15ta y última del Oficial, en la que se decidirán los 4 que jugarán el Cuadrangular por el segundo cupo al Provincial que finalmente dará los dos clasificados al Regional Federal Amateur junto a Curupay. Además, se conocerán los 4 que jugarán el Cuadrangular para evitar el tercer descenso. También se jugará la 14ta de la B, con muchos equipos peleando arriba y con intenciones de jugar el Octogonal por los otros dos ascensos.



Programa de partidos:

Sábado 29:

Cancha de Alvear:

14:00 Dr Montaña vs Sacachispas (B)

16:00 Alvear vs Torino (B)

Cancha de Huracán:

14:00 Villa Raquel vs Rivadavia (B)

16:00 Huracán vs Cambá Cuá (A)

Cancha de Libertad:

14:00 Sportivo vs Quilmes (A)

16:00 San Jorge vs Popular (A)

Cancha de Lipton:

14:00 Peñarol vs Alumni (B)

16:00 Lipton vs Curupay (A)

Domingo 30

Cancha de Ferroviario:

14:00 Robinson vs Talleres (B)

16:00 Soberanía vs Ferroviario (A)

Cancha de Huracán:

15:30 Dep Mandiyú vs Juventud Naciente (A)

Cancha de Libertad:

14:00 Independiente vs Libertad (B)

16:00 San Marcos vs Mburucuyá (A)

Cancha de Lipton:

14:00 Empedrado vs Santa Catalina (B)

16:00 Bº Quilmes vs Invico (B)



