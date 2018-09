Ríos: "Es importante mantener el cero en el arco"

El chaqueño Gonzalo Ríos jugó sus primeros minutos en el Federal "A" y fue el autor de la única conquista, sobre la hora, que le dio la victoria a Boca Unidos ante Sarmiento, por 1 a 0.

Fue un partido muy duro, muy trabado, donde ellos también tuvieron situaciones pero por suerte pudimos conseguir la victoria”, le dijo Gonzalo Ríos en la zona mixta del estadio Centenario de Resistencia. Está claro que la idea de este equipo de Carlos Mayor pasa por estar siempre bien parados, es que “sabíamos que íbamos a enfrentar a un rival que tiene buenos jugadores por afuera. La idea era estar sólidos ahí atrás porque alguna situación nos iba a quedar”, resaltó el delantero.



En cuanto a la defensa, clave en este inicio, entendió que “se viene trabajando muy bien, está muy sólida y es importante mantener el cero en el arco”.

En cuanto su situación –no ingresó ante For Ever y luego tuvo una contractura- mencionó que en los partidos anteriores “iba al banco, no me tocó entrar. Por suerte hoy me tocó y esto contento por volver al gol y por un triunfo que merecíamos”. Por último, se le consultó sobre cómo él veía al equipo, puntero de la zona 4, desde afuera y explicó que “venimos trabajando bien, la idea que plasma el técnico, vienen saliendo las cosas y hay que seguir trabajando para seguir mejorando”.







