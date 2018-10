Boca Unidos con un cambio para recibir a Zapla

Con la práctica de fútbol Boca Unidos quedó prácticamente definida la formación que el sábado enfrentará en el estadio del barrio 17 de Agosto a Altos Hornos Zapla de Jujuy. El único cambio que introducirá el DT sería el ingreso de Ariel Morales por el expulsado Rolando Ricardone.

Con la práctica formal de fútbol realizada este miércoles, el técnico de Boca Unidos, Carlos Mayor, definió el equipo que recibirá el fin de semana a Altos Hornos Zapla de Jujuy. El partido, que se jugará el sábado desde las 21 hs en el estadio "aurirrojo", corresponderá a la sexta fecha del Torneo Federal A 2018/19 y enfrentará al local, puntero y único invicto de la zona 4 del certamen, y a su inmediato perseguidor, el equipo merengue de Palpalá.



El entrenador ordenó unos minutos de trabajo con pelota, en los que mostró las cartas respecto a la formación que tiene en mente para el compromiso. En realidad, el DT aurirrojo encontró un equipo y, salvo cuestiones de fuerza mayor, no parece haber lugar para las sorpresas, a tal punto que el único cambio es el obligado por la expulsión sufrida la fecha pasada por Rolando Ricardone.



En este caso el correntino Ariel Morales será el que suplirá al experimentado defensor chaqueño, que seguramente será sancionado por al menos un par de fechas, debido a los incidentes al término del partido del viernes ante Sarmiento. Morales ya suplió en los amistosos de pretemporada como en los primeros juegos del campeonato tanto a Oscar Carniello como a Leonardo Baroni, los otros integrantes de la primera línea defensiva del equipo de la ribera.



El resto de la formación correntina será la misma que viene de vencer sobre la hora en su visita al "decano" chaqueño con un gol conquistado por Gonzalo Ríos. Tras la igualdad en el debut frente a For Ever, en Resistencia, Boca Unidos enhebró una racha de cuatro victorias consecutivas ante Crucero del Norte, San Jorge de Tucumán, Juventud Antoniana de Salta y el mencionado ante Sarmiento, que le permite liderar cómodamente las posiciones de la zona 4 del torneo.



Enconsecuencia, para el sábado enfrentar a Altos Hornos Zapla, Boca Unidos alistaría con Alejandro Medina en el arco; Ariel Morales, Oscar Carniello y Leonardo Baroni en la defensa; Fabio Godoy, Martín Ojeda, Martín Fabro, Gerardo Maciel y Gustavo Mbombaj en la mitad de la cancha; Nicolás Ledesma y Cristian Núñez en la delantera.



Programa 6ª fecha:

Viernes 5:

21:30 Crucero del Norte vs Juventud Antoniana / Árbitro: Jorge Nelson Sosa.

21:30 Gimnasia y Tiro vs San Martin (Fsa) / Árbitro: Ariel Montero

Sábado 6:

21:00 Boca Unidos vs Altos Hornos Zapla / Árbitro: Guillermo González

Lunes 15:

17:30 Chaco For Ever vs Sarmiento (A Confirmar)



