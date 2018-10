El fin de semana comenzará la Liguilla Provincial

Finalmente, se conoció la forma de disputa del certamen que clasificará a dos equipos correntinos que participarán del regional Federal Amateur, luego que el Consejo Federal cambiara las reglas para las Ligas de todo el país. En cuanto a los capitalinos, en la segunda fase se sumarán Curupay -campeón de la liga Correntina- y el que resulte ganador del Cuadrangular.

Este domingo 7 de octubre, la Federación Correntina de Fútbol (Fecof) pondrá en marcha el certamen a nivel clubes, que tendrá nueva forma de disputa dividida en dos etapas y con la novedad que podrán participar las 14 ligas adheridas a la misma, tras la prorroga otorga por el Consejo Federal. La Mesa Directiva dio a conocer el nuevo sistema de competencias para el Torneo Provincial de Primera División, el cual se dividirá en dos etapas -formato distinto al de los últimos años- debido a las exigencias del Consejo Federal del Fútbol Argentino (CFFA) en cuanto a la homologación de ligas y clubes.

En principio, solo iban a jugar este torneo los equipos de las ligas homologadas en el organismo del fútbol del interior como la Liga Correntina, pero tras la prórroga otorgada por el mismo y que casualmente expira este mes (octubre), volvieron a quedar todas habilitadas para ser parte de la competencia.

Sistema de disputa El torneo se divide en dos etapas: la primera, Clasificatoria, con cuatro (4) cruces directos (Ida y Vuelta) y cuatro (4) zonas de tres (3) equipos; y la Segunda Fase (8vos. de Final) donde ya están ocho (8) equipos clasificados y esperan rival.

En las zonas de 3, se juegan por puntos y cada equipo jugará 2 partidos. En cada fecha, uno quedará libre, y clasificará el que mayor puntaje obtenga. Los cruces directos, serán por diferencia de gol y la valoración extra en el gol de visitante. De la primera, saldrán ocho clasificados que se acoplarán automáticamente a los otros ocho ya instalados en segunda instancia. Estos últimos son: Curupay de Capital (1°), La Academia de Saladas, Victoria de Curuzú Cuatiá, 1° de Goya, Apinta de Mercedes, Puente Seco de Paso de los Libres, Sportivo Unión de Bella Vista y 2° de Capital. Tras esto, se irán eliminando en cruces de cuartos, semifinales y final. Vale aclarar, que este torneo otorga dos plazas al flamante Torneo Federal Regional Amateur 2019, y por reglamentación del CFFA, las ligas capitalinas tienen 2 plazas asignadas, por lo tanto, también pasa a octavos el segundo de la Liga Correntina.



1ª FASE y ZONAS

Zona Norte I: Carlos Gallini (Santo Tomé), San Martín (Virasoro) y Juventud (Ituzaingó)

Zona Norte II: Sarmiento (S. Tomé), Yacyretá (Ituzaingó) y Luz y Fuerza (Virasoro)

Zona Uruguay I: Guaviraví (La Cruz), Ferro/Pumitas (PDLL) y San Lorenzo (Mnte Caseros)

Zona Uruguay II: Belgrano (Curuzú Cuatiá), Palermo (La Cruz) y Progreso (Monte Caseros)

Zona Paraná I: Santa Rosa (Sauce) y El Porvenir (Esquina)

Zona Paraná II: Esquina Football Club (Esquina) y Juventud Unida (Sauce)

Zona Centro I: Atlético Mburucuyá (Liga Ctes) y Deportivo Concepción (Liga Saladeña)

Zona Centro II: Defensores de San Roque (Liga Bellavistense) y Juventud Unida (Goya)



1ª fecha – Programación completa

Sábado 6/10

En Mburucuyá: 16:00 – Atlético Mburucuyá vs. Deportivo Concepción

Domingo 7/10

En Curuzú Cuatiá: 16:00 – Belgrano vs. Progreso (Monte Caseros)

En San Roque: 16:30 – Defensores vs. Juventud Unida (Goya)

En Esquina: 16:30 – Football vs. Juventud Unida (Sauce)

En Santo Tomé: 17:00 – Gallini vs. San Martín (Virasoro)

En Ituzaingó: 17:00 – Yacyretá vs. Sarmiento (Santo Tomé)

En La Cruz: 17:00 – Guaviraví vs. Ferro/Pumitas (PDLL)

En Sauce: 17:00 – Santa Rosa vs. El Porvenir (Esquina)



