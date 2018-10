Cáceres: "Tratamos de estar tranquilos e ir partido a partido"

Julio Cáceres fue una de las piezas fundamentales en el final del partido para asistir de cabeza a Ríos y que éste selle la victoria ante Sarmiento. Está contento con el presente pero es consciente de que esto recién arranca. Le gustaría ganarle a Altos Hornos Zapla para "cortarse" un poco más en la zona 4 del Federal "A".

Julio César Cáceres está buscando su revancha en Boca Unidos luego de que el año pasado no le dieran mayores posibilidades para mostrar sus aptitudes. Si bien hoy es el suplente de Cristian Núñez, está bien considerado por Carlos Mayor y cada vez que ingresa le da soluciones al equipo. Con esa tranquilidad, contó que “en lo personal estoy contento porque las veces que me tocó entrar o jugar de titular creo que hice las cosas bien. Estoy contento por cómo venimos en el campeonato y ahora me toca correr de atrás. Uno siempre trata de dar lo mejor para que el técnico me tenga en cuenta y es lo que pasa ahora”.



Boca Unidos es puntero de la zona 4 del Federal A con 13 puntos y este sábado recibirá a Altos Hornos Zapla (7), desde las 21, su perseguidor más próximo. Esta diferencia hace pensar al delantero cordobés que “tuvimos un buen arranque que es importante, sobre todo en un campeonato duro como este. Estamos haciendo un buen trabajo, de dejar al club bien arriba. Contento con el arranque así que esperemos seguir así”.



Sobre la victoria del viernes, ante Sarmiento, expresó que “trajimos un triunfo importante, de una cancha muy difícil, y creo que fue uno de los mejores partidos que se vio, con dos equipos que intentan jugar, dos equipos que tienen buenos jugadores, y gracias a Dios se nos dio a nosotros y son tres puntos que más adelante van a ser muy importantes”. Además, “Sarmiento está haciendo las cosas muy bien en la Copa Argentina, estoy contento por ellos; ahora tienen un partido con River, va a ser algo único para el club así que espero que les vaya bien”, dándole mayor valor a la victoria.



Boca Unidos lleva una ventaja interesante en las primeras 5 fechas pero, según Cáceres, “lo estamos manejando muy bien, estamos tranquilos porque sabemos que es un campeonato muy largo, que esto recién empieza, que tuvimos un buen arranque, que tenemos que seguir así con la misma humildad y trabajando como lo hacemos todos los días. Tratamos de estar tranquilos e ir partido a partido”.



El sábado, el rival será su nuevo escolta: “Altos Hornos Zapla es un equipo que viene en levantada; que ganó el último partido; y que está segundo. Va a ser un partido duro, ellos van a venir a tratar de llevarse algo, nosotros tenemos que estar tranquilos y hacer el juego que estamos haciendo, así que hay que tratar de ganar porque si ganamos nos cortamos un poco”, resaltó Julio Cáceres.



