El programa de los Cuadrangulares y la útlima fecha del ascenso

La comisión de programación y canchas dio a conocer los partidos que se disputarán el domingo con los Cuadrangulares por un lugar en la Liguilla Provicial y por permanecer en la Primera División "A". Además este fin de semana se disputará la última fecha de la Primera División "B".

En la zona de arriba, con Curupay campeón y clasificado a la Liguilla Provincial –jugará a partir de la segunda etapa-, ya estaban los equipos clasificados con estos cruces: Cambá Cuá-Lipton y San Jorge-Popular. En tanto que en la Primera División "B", se jugará la última fecha del Torneo Oficial 2018.



Programa de partidos:

Domingo 7 (semifinales ida):

Cancha de Ferroviario (Cuadrangular pre-Liguilla):

14:30 Popular vs San Jorge

16:30 Lipton vs Cambá Cuá

Cancha de Huracán (Permanencia):

14:30 Huracán vs Mburucuyá

16:30 San Marcos vs Sportivo

15ª fecha (última de la B):

Sábado 6:

Cancha de Alvear:

14:00 Torino vs Independiente

16:00 Alumni vs B° Quilmes

Cancha de Huracán:

14:00 Sacachispas vs Villa Raquel

16:00 Talleres vs Peñarol

Cancha de Libertad:

14:00 Santa Catalina vs Robinson

16:00 Libertad vs Empedrado

Cancha de Lipton:

14:00 Invico vs Dr Montaña

16:00 Rivadavia vs Alvear



