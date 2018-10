Con nuevo formato inicia el Provincial de Primera

Durante el fin de semana, la Federación Correntina de Fútbol pondrá en marcha el certamen Provincial de Primera División el cual tendrá una nueva forma de disputa, dividida en dos etapas, y del cual saldrán los dos equipos que ingresarán al torneo Regional Amateur 2019.

En la primera etapa habrán cuatro cruces directos (ida y vuelta) y cuatro zonas de tres equipos (jugarán a una rueda). De aquí saldrán ocho equipos que avanzarán a la siguiente fase. Entre los equipos que tomarán parte de la ronda preliminar, sorprendió la presencia de Mburucuyá que, también éste fin de semana, comenzará a luchar por mantener su lugar en la Primera A de la capital provincial.



Desde la propia Federación, a través de su titular, Edgardo Corradini, señalaron que la participación del equipo del interior fue designada por la Liga Correntina. Sin embargo, Juan Carlos Espinosa, titular de la entidad que rige el fútbol en la ciudad de Corrientes, señaló que fue por invitación de la Federación.



Los grupos de al primera fase quedaron determinados de la siguiente manera:

Zona Norte I: Carlos Gallini (Santo Tomé), San Martín (Virasoro) y Juventud (Ituzaingó).

Zona Norte II: Sarmiento (Santo Tomé), Yacyretá (Ituzaingó) y Luz y Fuerza (Virasoro).

Zona Uruguay I: Guaviraví (La Cruz), Ferro/Pumitas (Paso de los Libres) y San Lorenzo (Monte Caseros).

Zona Uruguay II: Belgrano (Curuzú Cuatiá), Palermo (La Cruz) y Progreso (Monte Caseros).

Zona Paraná I: Santa Rosa (Sauce) y El Porvenir (Esquina).

Zona Paraná II: Esquina Football Club y Juventud Unida (Sauce).

Zona Centro I: Atlético Mburucuyá (Liga Correntina) y Deportivo Concepción (Liga Saladeña).

Zona Centro II: Defensores de San Roque (Liga Bellavistense) y Juventud Unida (Goya).



Los ochos equipos que clasifiquen de la primera fase, se sumarán a los ocho ya clasificados: Curupay de Capital, La Academia de Saladas, Victoria de Curuzú Cuatiá, 1° de Goya, Apinta de Mercedes, Puente Seco de Paso de los Libres, Sportivo Unión de Bella Vista y 2° de Capital (el cuadrangular para definir esta plaza dará inicio el domingo 7). En esta instancia se irán eliminando en cruces de cuartos de final, semifinales y final. Los dos finalistas avanzarán al inédito torneo Federal Amateur que desde el próximo año se llevará adelante organizado por el Consejo Federal del Fútbol Argentino.



1ª fecha – Programación completa

Sábado:

En Mburucuyá: 16:00 – Atlético Mburucuyá vs. Deportivo Concepción

Domingo:

En Curuzú Cuatiá: 16:00 – Belgrano vs. Progreso (Monte Caseros)

En San Roque: 16:30 – Defensores vs. Juventud Unida (Goya)

En Esquina: 16:30 – Football vs. Juventud Unida (Sauce)

En Santo Tomé: 17:00 – Gallini vs. San Martín (Virasoro)

En Ituzaingó: 17:00 – Yacyretá vs. Sarmiento (Santo Tomé)

En La Cruz: 17:00 – Guaviraví vs. Ferro/Pumitas (PDLL)

En Sauce: 17:00 – Santa Rosa vs. El Porvenir (Esquina)



