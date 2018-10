Libertad se consagró campeón y ascendió a la Primera "A"

Se disputó la décimo quinta y última fecha del Torneo Oficial de la Primera División "B", donde Libertad superó en su estadio a Deportivo Empedrado por 2 a 1, para consagrarse campeón y lograr el ascenso a la máxima categoría de la Liga Correntina de Fútbol.

En la tar­de de ayer se ju­gó la 15ª fe­cha, la úl­ti­ma del tor­neo Ofi­cial de la di­vi­sio­nal B de la Li­ga Co­rren­ti­na. En una jor­na­da nu­bla­da y con tem­pe­ra­tu­ra ide­al, Li­ber­tad de­rro­tó por 2 a 1 a un du­ro Em­pe­dra­do y se con­sa­gró cam­pe­ón de la ca­te­go­rí­a. Al lle­gar a 33 uni­da­des en es­te cie­rre, ter­mi­nó co­mo el me­jor de la tem­po­ra­da y lo­gró as­cen­so pa­ra dis­pu­tar el año pró­xi­mo en la pri­me­ra del fút­bol lo­cal.



En un par­ti­do in­ten­so, los di­ri­gi­dos por Víc­tor Fran­co mos­tra­ron en­te­re­za pa­ra su­pe­rar di­ver­sas cues­tio­nes del jue­go y su­pe­ra­ron ajus­ta­da­men­te a su ri­val en es­ta úl­ti­ma fe­cha. En el ini­cio de las ac­cio­nes, los vi­si­tan­tes arran­ca­ron el jue­go con ma­yor in­ten­si­dad y dis­pues­tos a do­ble­gar al “de­ca­no” y aguar­les las fies­ta.



To­do pa­re­cía com­pli­car­se pa­ra los due­ños de ca­sa, que in­ten­ta­ban con arres­tos in­di­vi­dua­les y sin po­der ge­ne­rar su me­jor ela­bo­ra­ción pa­ra lle­gar con pro­fun­di­dad ha­cia el ar­co de­fen­di­do por Ale­jan­dro Ba­rrio­la Abad, quien tu­vo una gran res­pues­ta en el ini­cio an­te un ca­be­za­zo de Le­o­nar­do Va­len­zue­la tras un buen cen­tro de Ke­vin Le­des­ma. Era ne­ce­sa­ria una ju­ga­da de otro par­ti­do pa­ra que Li­ber­tad lo­gre abrir el mar­ca­dor y eso pa­só: Os­val­do Es­qui­vel lo hi­zo po­si­ble me­dian­te un ti­ro li­bre a los 28 mi­nu­tos del pri­mer tiem­po. Con una pe­ga­da ex­qui­si­ta le sa­có bri­llo a su zur­da pa­ra cla­var­la en el án­gu­lo su­pe­rior iz­quier­do y ha­cer inú­til la es­ti­ra­da de Ba­rrio­la Adad. Fes­te­jo y tran­qui­li­dad pa­ra Li­ber­tad, que se fue al des­can­so arri­ba en el mar­ca­dor.



En la se­gun­da par­te, Em­pe­dra­do con­ti­núo en su plan y lle­gó a la igual­dad por la mis­ma ví­a: en es­te ca­so fue Eduar­do Car­do­zo que a los 21 del com­ple­men­to eje­cu­tó un per­fec­to ti­ro li­bre en el mis­mo ar­co, al mis­mo pa­lo que el con­se­gui­do por Li­ber­tad, to­do pa­ra dar pa­ri­dad en el jue­go. To­do eran pro­ble­mas pa­ra Li­ber­tad, que ade­más su­frió la ex­pul­sión de Pe­dro In­sau­rral­de tres mi­nu­tos des­pués. En el úl­ti­mo cuar­to de ho­ra de jue­go y su­ce­dió una ju­ga­da en el área de Em­pe­dra­do, el ár­bi­tro Emi­lio Tri­per san­cio­nó pe­nal pa­ra los lo­ca­les por una ma­no du­do­sa. El en­car­ga­do fue Ke­vin Le­des­ma que cru­zó su re­ma­te con­si­guien­do el gol del cam­pe­o­na­to.

Así lle­ga­ría el fi­nal, don­de se de­sa­ta­ría el fes­te­jo del “tri­co­lor”, con la ale­gría de su téc­ni­co Víc­tor Fran­co que brin­dó unas pa­la­bras a épo­ca: “So­mos jus­tos cam­pe­o­nes por­que so­la­men­te nos mar­ca­ron 8 go­les. Tu­vi­mos una gran dis­ci­pli­na tác­ti­ca y nos men­ta­li­za­mos des­de el pri­mer día so­bre la im­por­tan­cia de de­fen­der bien pa­ra con­se­guir el ob­je­ti­vo”.



Además esta última fecha sirvió para definir los cruces del octagonal que otorgará dos ascensos más hacia la máxima categoría del fútbol doméstico. Rivadavia se quedó con el segundo lugar, pese a igualar en puntos con Invico, pero en el partido entre sí, la victoria fue para el "vizcachero" por 2 a 0 en la 9ª fecha. En tanto que ayer Rivadavia venció a Alvear por 1 a 0, e Invico superó a Dr Montaña por 4 a 0.



En tanto que en los otros juegos de la jornada sabatina, Talleres goleó a Peñarol por 4 a 1, ambos conjuntos avanzaron al octogonal. Mientras que Barrio Quilmes le ganó a Alumni de Paso de la Patria por 3 a 0, pero por diferencia de goles a favor se quedó afuera de la definición por los ascensos. Por otra parte, Sacachispas le ganó a Villa Raquel por 2 a 0, y así ambos equipos se clasificaron al octagonal.

Así serán los cruces:

Lla­ve 1: Ri­va­da­via vs Pe­ña­rol / Ta­lle­res vs Vi­lla Ra­quel

Lla­ve 2: IN­VI­CO vs Em­pe­dra­do / Al­ve­ar vs Sa­ca­chis­pas



Síntesis del partido:

Libertad (2): Hugo Quintana; Daniel Dans, Javier Aguirre Barrios, Osvaldo Esquivel y Marcos González; Gonzalo Rojas González, Pedro Insaurralde y Leonardo Valenzuela; Tomas Flores; Kevin Ledesma y Esteban Velázquez. DT: Victor Franco

Empedrado (1): Alejandro Barriola Abad; Facundo Centurión, Rubén González, Cristian Salcedo y Matías Romero; Ivo Acerbis, Damián Quintana y Carlos Segovia; Ramón Fernández; Cristian Barrientos y Eduardo Cardozo. DT: Ramón Gauna/ Alejandro Segovia

Goles: 28' Osvaldo Esquivel (L) de tiro libre; 66' Eduardo Cardozo (E); 76' Kevin Ledesma (L).

Cambios: ST: 9' Gustavo Ramírez por Ruben Gonzaléz (E), 26' Franco Sosa por Damián Quintana (E), 27' Alejando Gonzaléz Obregón por Gonzalo Rojas González (L) y 34' Cristian Ramírez por Esteban Velázquez.

Incidencias: ST: 24' expulsado Pedro Insaurralde (L).

Árbitro: Emilio Tripier.

Cancha: Libertad.



