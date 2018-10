Núñez: "Va a ser un torneo largo y no ganamos nada todavía"

El delantero de Boca Unidos, Cristián Núñez se fue contento la victoria conseguida en el epílogo ante Altos Hornos Zapla, celebró la posibilidad de variantes que tiene el equipo pero no se marea a pesar del inicio casi perfecto en este Federal "A".

En el comienzo de la charla con la prensa en la zona mixta del "Leoncio Benítez", Cristián Núñez comentó, “nos plantearon bien el partido pero por suerte tenemos recambio -el otro día lo demostraron-, hoy entraron a dar un poco de aire y eso es fundamental para un equipo que pretende pelear el torneo”, haciendo referencia a los que vienen desde el banco de suplentes.



Respecto a su estado físico –jugó los 90’- y luego de una humorada, recalcó que está “bien, el entrenador es el que manda, estamos bien todos y eso es lo importante”, además señaló que “estábamos bien, le dije a ‘Nico’ (Ledesma) que no queríamos salir, esto da ánimos y confianza para los chicos que cualquiera puede jugar, hoy fue Morales, lo hizo bien, hizo el gol pero esto va a ser un torneo largo, recién empieza y no ganamos nada todavía”.



Sobre el gol, en el que él recibió el centro pasado de Martín Fabro y en lugar de definir la tocó al medio para el festejo de Ariel Morales, resaltó que “lo vi bien, tampoco no me quedaba ángulo para patear. Le pegó con el talón”. Núñez no pudo concretar en la red las pocas que le quedaron: “tuve dos situaciones pero estoy tranquilo porque el equipo está funcionando, estamos ganando; ahora cuando no gane y no haga goles, ahí habrá que preocuparse”, dijo entre sus palabras finales.







