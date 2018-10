Arrancó el Torneo Provincial de Primera

Con su primera etapa eliminatoria, el fin de semana se disputaron los encuentros de ida del certamen que clasificará a dos equipos correntinos al Regional Federal Amateur 2019 a través de la Federación Correntina de Fútbol. Mientras tanto, Curupay y el que resulte ganador del Cuadrangular de la Liga Correntina esperan su turno.

Con goles, emociones y las expectativas generadas, este fin de semana comenzó el Torneo Provincial de Clubes de Primera División, organizado por la Fecof -bajo la lupa del Consejo Federal del Fútbol Argentino (CFFA)- que clasificará a dos equipos al Torneo Federal Regional Amateur (TFRA) 2019. El próximo fin de semana se jugarán las revanchas de los cruces directos, como también la 2ª fecha de las zonas de tres, recordando que hay equipos que esperarán para incluirse a partir de la segunda ronda.

Por el lado de las zonas de tres equipos, los casos de las Norte I y II, más Uruguay I y II, se disputó la primera fecha; mientras que, en los cruces directos, los partidos de Ida. El inicio fue bastante parejo, ya que se registraron un par de empates y algunas localías fuertes, pero también hubo sorpresas de visitante los casos de Progreso de Monte Caseros y Ferro/Pumitas de Paso de los Libres que ganaron en Curuzú Cuatiá y La Cruz respectivamente.



Todos los resultados

Zona Norte I

Carlos Gallini (S. Tomé) 1 – San Martín (Virasoro) 0

Libre: Juventud (Ituzaingó)

Zona Norte II

Yacyretá (Ituzaingó) 2 – Sarmiento (S. Tomé) 0

Libre: Luz y Fuerza (Virasoro)

Zona Uruguay I

Guaviraví (La Cruz) 1 – Ferro/Pumitas (PDLL) 3

Libre: San Lorenzo (Monte Caseros)

Zona Uruguay II

Belgrano (C. Cuatiá) 2 – Progreso (M. Caseros) 3

Libre: Palermo (La Cruz)

Zona Centro I

Atlético Mburucuyá (Liga Correntina) 1 – Deportivo Concepción (Liga Saladeña) 0

Zona Centro II

Defensores (San Roque) (Liga Bellavistense) 2 – Juventud Unida (Goya) 1

Zona Paraná I

Santa Rosa (Sauce) 0 – El Porvenir (Esquina) 0

Zona Paraná II

Esquina Football Club 0 – Juventud Unida (Sauce) 0



La próxima fecha se jugará así:

San Martín (Virasoro) vs. Juventud (Ituzaingó)

Sarmiento (Sto. Tomé) vs. Luz y Fuerza (Virasoro)

San Lorenzo (M. Caseros) vs. Guaviraví (La Cruz)

Palermo (La Cruz) vs. Belgrano (C. Cuatiá)

El Porvenir (Esquina) vs. Santa Rosa (Sauce)

Juventud Unida (Sauce) vs. Esquina Football

Deportivo Concepción (Liga Saladeña) vs. Atlético Mburucuyá (Liga Ctes.)

Juventud Unida (Goya) vs. Defensores (Liga Bellavistense)



