Mayor: "Cuando uno se acostumbra a ganar es más fácil"

El entrenador de Boca Unidos habló tras la victoria 1-0 ante San Martín de Formosa y destacó la buena fortuna con la que contaron, sobre todo porque el local tuvo dos penales y nos los pudo convertir. Además, se mostró muy molesto con las dimensiones del escenario.

Fue un triun­fo su­fri­do el que lo­gró ayer en es­ta ciu­dad Bo­ca Uni­dos (1-­0) fren­te al lo­cal San Mar­tín, y por eso, el di­rec­tor téc­ni­co Car­los Ma­yor le ti­ró to­do el mé­ri­to a los ju­ga­do­res, que “de­ja­ron la vi­da, pu­sie­ron la piel y las pier­nas den­tro de la can­cha”, fren­te a un ri­val du­ro, que pre­sio­nó in­sis­ten­te­men­te.



El en­tre­na­dor re­co­no­ció que ga­na­ron el par­ti­do, “pe­ro no es fút­bol. A no­so­tros nos vi­no bár­ba­ro, pu­di­mos su­mar. Sa­be­mos que iba a ser así. No­so­tros ya la ha­bí­a­mos vis­to a es­ta can­cha y ve­í­a­mos que to­dos los ri­va­les ju­ga­ban así. Tam­bién de­be­mos sa­ber, y los ju­ga­do­res sa­ben, có­mo ju­gar es­tos en­cuen­tros, así que es­ta­mos pre­pa­ra­dos pa­ra to­do”.



Re­cor­dó que an­tes, ha­bía di­cho que Bo­ca Uni­dos por ahí no te­nía “un plan­tel lar­go, pe­ro si ri­co. Hoy nos di­mos el lu­jo de guar­dar un par de ju­ga­do­res y van a es­tar im­pe­ca­bles el do­min­go. Y, co­mo di­je an­tes, lo im­por­tan­te es se­guir su­man­do. Ya el gru­po se con­ven­ció de eso; cuan­do uno se acos­tum­bra a ga­nar es más fá­cil, más sim­ple, y hay que se­guir tra­ba­jan­do, por­que si bien van sie­te fe­chas, es­te tor­neo es lar­go”.



En to­da cam­pa­ña a ve­ces la suer­te tam­bién jue­ga un rol im­por­tan­te. Cuan­do se le hi­zo men­ción de que el equi­po “es­tá li­gan­do”, coin­ci­dió. “Es cier­to, li­ga­mos. Pe­ro lo su­pi­mos ju­gar, nos de­fen­di­mos bien, es al­go que ve­ni­mos la­bu­ran­do ha­ce mu­cho. El mé­ri­to es de los mu­cha­chos, hoy los ju­ga­do­res de­ja­ron la vi­da ahí aden­tro. Por ahí no hu­bo tan­to fút­bol, pe­ro de­ja­ron la piel, las pier­nas, ahí aden­tro y es­to tam­bién es va­lo­ra­ble”.



Bo­ca Uni­dos ter­mi­nó ju­gan­do con cin­co chi­cos que se for­ma­ron en las in­fe­rio­res del club. Al res­pec­to, Ma­yor di­jo: “Cuan­do arran­ca­mos es­ta eta­pa, ha­bla­mos de la po­si­bi­li­dad de que iban a es­tar al­gu­nos jó­ve­nes del club, re­for­za­dos con al­gu­nos va­lo­res de ex­pe­rien­cia que ya co­no­cen la ca­te­go­rí­a. Es­to nos vie­ne bien, ve­mos qué apor­tan y sa­be­mos que es­tán a la al­tu­ra pa­ra ju­gar. Es más fá­cil pa­ra el chi­co del club cuan­do el equi­po vie­ne ga­nan­do, vie­ne bien, se aco­mo­dan más rá­pi­do, pe­ro de­ben se­guir tra­ba­jan­do”, ad­vir­tió el en­tre­na­dor.



“En el se­gun­do tiem­po, la pro­pues­ta era de­fen­der bien, que no ha­ya tan­to jue­go en la mi­tad de la can­cha. Nos to­có ju­gar jus­to en el lu­gar don­de ha­bía más ba­rro, y les di­je que tra­te­mos de sal­te­ar esa zo­na y des­pués sí, tra­tar de aguan­tar la pe­lo­ta. No que­da­ba otra que de­fen­der­nos, en­tró Le­a­ni y tu­vi­mos por mo­men­tos una lí­nea de cin­co. Me pa­re­cía que la can­cha no era ide­al pa­ra que en­tra­ra Fa­bro”.



En la par­te fi­nal del diá­lo­go con los pe­rio­dis­tas co­rren­ti­nos, el en­tre­na­dor rei­te­ró que “los tres pun­tos son im­por­tan­tes, gra­cias a que los ju­ga­do­res de­ja­ron la vi­da aden­tro. Aho­ra a fes­te­jar hoy y a re­cu­pe­rar­se pa­ra el do­min­go”, en alu­sión al par­ti­do que de­ben ju­gar con­tra Gim­na­sia y Ti­ro, en lo que se­rá el cie­rre de su par­ti­ci­pa­ción en la pri­me­ra rue­da, por­que en la úl­ti­ma fe­cha que­da li­bre.



