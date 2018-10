Se juegan las revanchas del Cuadrangular y el Reducido

Este sábado se jugarán las ravanchas del Cuadrangular y del Reducido correspondientes a la primera división A, en tanto que ese mismo día dará inicio el octogonal de Primera B, los encuentros de ida culminarán el domingo 14, en la búsqueda de dos nuevos ascensos.

El estadio de Sportivo Corrientes volverá a ser sede de un cotejo de primera división después de varias décadas. Esta fue la nota saliente en la programación de partidos para el fin de semana, que dio a conocer la Liga Correntina de Fútbol. Unos cuarenta años tuvieron que pasar para que la cancha de Sportivo (Guastavino y Las Heras) vuelva a ser escenario de un partido de Primera División. En la oportunidad, el equipo local recibirá a San Marcos por la revancha del reducido en a Primera A. En el cotejo de ida, empataron en 1 tanto.



El equipo que gane la serie logrará la permanencia y el perdedor deberá definir el tercer descenso de la temporada con el que resulte vencido del cruce entre Mburucuyá y Huracán (partido de ida también igualado, pero en 4) que se disputará en cancha del Azulgrana. Por su parte, los dos cotejos del Cuadrangular de Primera A, que otorgará una plaza para el Provincial de Clubes, tendrá por escenario el estadio de Ferroviario. A primera hora (14.00) Cambá Cuá y Lipton definirán el primer finalista. El pasado fin de semana, los conducidos por Walter Zacarías se quedaron con el triunfo 3 a 2. Mientras que cerrando la jornada, estarán frente a Frente San Jorge y Deportivo Popular. En este caso, el equipo que tiene como DT a Gabriel Cardozo se impuso 2 a 1.



También se pondrá en marcha el Octogonal de la Primera B que determinará dos nuevos ascensos a la categoría superior, privilegio que ya logró Libertad, campeón en la Primera B. En este certamen reducido, los cruces eliminatorios también serán a partidos de ida y vuelta hasta quedar los dos equipos que subirán a la A. El sábado, Empedrado se medirá con Invico en cancha de Sportivo y Talleres hará lo propio con Villa Raquel en el estadio de Huracán. La primera jornada se completará el domingo 24 en el estadio del barrio Berón de Astrada. Será el momento para los cotejos entre Rivadavia - Peñarol y Sacachispas - Alvear.



Programa de partidos:

Sá­ba­do 13

Can­cha de Fe­rro­via­rio:

14:00 -­ 1ª A -­Cam­bá Cuá vs Lip­ton

16:00 -­ 1ª A -­ San Jor­ge vs Po­pu­lar

Can­cha de Spor­ti­vo:

14:00 -­1ª B -­ Em­pe­dra­do vs IN­VI­CO

16:00 -­1ª A -­Spor­ti­vo vs San Mar­cos

Can­cha de Hu­ra­cán:

14:00 -­1ª B -­ Ta­lle­res vs Vi­lla Ra­quel

16:00 -­ 1ª A -­Mbu­ru­cu­yá vs Hu­ra­cán Co­rrien­tes

Do­min­go 14

Can­cha de Hu­ra­cán:

14:00 -­1ª B -­Rivadavia vs Pe­ña­rol

16:00 -­ 1ª B -­Sa­ca­chis­pas vs Al­ve­ar



